日檢3/16開放報名 今年起成績單加註國際標準等級對照

中央社／ 台北13日電

台灣考區今年第1回日本語能力試驗（JLPT）將於7月5日舉行，3月16日至3月31日受理報名；今年起寄給合格考生的成績單，將加註歐洲語言共同參考架構（CEFR）等級對照。

語言訓練中心今天發布新聞稿指出，JLPT被廣泛運用於學校教學成果評量、畢業檢核，以及升學與升遷求職，2025年全球報考人數逾195萬人次，創歷史新高，台灣考區的報考人數達7.3萬人，顯示JLPT證書是不可或缺且國際通用的日語能力證明。

JLPT台灣考區由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會、語言訓練測驗中心共同主辦，每年舉辦2次考試，共分5個級數；今年第1回考試訂於7月5日在台北桃園台中、高雄4地舉行，報名期間為3月16日至3月31日。

語測中心表示，今年起寄發給合格考生的成績單，除了分數外，還將加註CEFR等級對照，透過此項國際通用標準，可提升大眾對JLPT成績的解讀能力，若測驗結果不合格，成績單將不顯示CEFR等級對照。

