變「暖」了…國教署補助4.4億元 助公幼改善教學環境

為了讓孩子能在更安全舒適的環境中成長，教育部國民及學前教育署114年補助各直轄市、縣市政府共計新台幣4.4億元，提供經費助公立幼兒園充實及改善教學環境與設施設備。

國教署今天發布新聞稿指出，以苗栗縣永貞國小附設公立幼兒園為例，透過國教署補助，將室內活動空間盥洗室翻新改造，整體設計風格採暖色系裝修，營造溫暖且充滿童趣的氛圍，打造讓孩子感到舒適且安心的學習空間。

台南市大社國小附設幼兒園原本略顯老舊，部分破損的室內活動空間，在重新規劃與擴充後變得更加明亮、寬敞，同時搭配移動式遊戲設備，讓孩子們擁有更充足的活動空間，能盡情發揮創意。

另外，配合「114-116學年幼兒園閱讀推動實施計畫」，國教署114年也額外挹注1.7億元，補助各直轄市、縣市政府，協助公共化幼兒園購置適合閱讀的圖書經費，讓孩子們從小就接觸閱讀，藉此拓展想像力，培養幼兒對學習的好奇心。