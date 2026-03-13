【專家之眼】教育部的沉默，是傲慢，還是失職？

李家同教授日前在聯合報發表〈對教育部長的期望〉，洋洋灑灑列出五大問題：基礎研究遭到忽視、升學制度名實不符、學習歷程檔案形同造假溫床、城鄉教育差距持續擴大、頂尖大學學術競爭力每況愈下。文章既具體又懇切，每一點都有所指，絕非泛泛而談。但文章見報後，截至目前尚未見教育部回應，沒有新聞稿，沒有官員表態，沒有任何一句「我們重視這些意見」。這種沉默，本身就是一個值得深究的現象。

李家同並非第一次對教育現狀提出批評，但此次文章的份量格外沉重。他不是在做抽象的價值呼籲，而是在指出制度設計上的具體矛盾。以升學制度為例：「免試入學」既然標榜免試，為何仍有「國中教育會考」？既然有會考，為何又要廢除百分制改用等級制，導致一個考區內分數差0.6分的考生竟多達1000人？這不是政策的微調失誤，而是制度邏輯的根本矛盾。名義上說要減輕考試壓力，實際上卻製造了更大的不確定性與焦慮。對此，教育部難道沒有解釋的義務？

更令人憂心的是學習歷程檔案的問題，這套制度的出發點或許良善，希望讓學生記錄成長歷程，展現多元能力。但李家同一語道破其弔詭：誠實的學生反而準備不了這份文件，因為坦承自己數學一知半解，在升學競爭中無異於自殺；數學本來就好的學生，又何需另外書寫學習心得？結果是中間那一大群普通學生，只好花錢找補習班代為包裝，將真實的學習困境美化成動人的「自我探索」故事。一個鼓勵作假的制度，卻以「素養教育」為名廣泛推行，這豈是教育應有的面貌？教育部對這樣的批評保持沉默，是認為這個問題不存在，還是心知肚明卻不願承認？

城鄉教育差距的數據更是怵目驚心，全國英文和數學在國中教育會考中拿到「待加強」等級（即C等）的比例約三成，然而偏鄉國中的這個比例高達七成。這兩個數字的落差，顯示的不只是資源分配不均，更是數十萬名孩子在教育機會上的系統性剝奪。這些孩子未來的競爭力、就業機會、乃至人生選擇，都因為出生地點的不同而大打折扣。李家同在文章中呼籲教育部公布各地區的會考平均成績，讓社會看見城鄉差距的真實樣貌，這是最基本的資訊公開要求，教育部有什麼理由不做？又有什麼理由對這個呼籲不聞不問？

教育部的沉默，可能有幾種解釋。一種是「好官自我為之」的官僚惰性，只要沒有立即的政治壓力，就維持現狀，既不改革，也不辯護，任由批評在輿論中自然消退。另一種可能更糟糕，視這類批評為「書生之見」，認為學者躲在象牙塔裡不懂現實，教育政策另有其政治邏輯與利益考量，根本不需要與學術界對話。若是前者，是失職；若是後者，是傲慢。無論哪種，都是一個民主社會的行政機關不應有的態度。

一個負責任的政府部門，面對社會上有公信力的學者提出有依據的批評，最起碼應該做到三件事：公開回應、說明現行政策的理由、承諾將問題列入檢討議程。這三件事，一件都不需要特別的勇氣，卻也一件都沒有做。

台灣的教育政策近年來改革頻繁，108課綱的實施本意是打破填鴨教育、強調核心素養，出發點並無問題。但任何政策都需要在實踐中接受檢驗，當第一線的教師、學生、家長乃至學界前輩紛紛反映問題時，主管機關的正確回應是傾聽、調查、修正，而不是以沉默作為護盾。

李家同教授已年逾88，長年投入偏鄉教育，創辦博幼基金會扶助弱勢學童，他的每一字批評都來自真實的田野經驗，而非空洞的學術推論。對這樣的聲音保持沉默，教育部不僅虧欠了一位教育工作者應有的尊重，更是在告訴整個社會，提意見沒有用，改變不會發生。

教育是立國之本，百年大計。部長一職責重如山，不是剪綵、視察、發表談話便算盡責。面對具體的制度批評，給出具體的回應，是最基本的問責義務。沉默，在此時此地，是一種失格。