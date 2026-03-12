快訊

有機會赴外參訪！ 高中外交小尖兵世界領航營16日起開放報名

聯合報／ 記者李芯／即時報導
教育部與外交部共同舉辦115年度「外交小尖兵世界領航營」。圖／聯合報系資料照片
教育部與外交部共同舉辦115年度「外交小尖兵世界領航營」。圖／聯合報系資料照片

教育部外交部共同舉辦115年度「外交小尖兵世界領航營」，引導學生在學習語言的同時，培養國際理解與跨文化溝通能力。活動自3月16日起至4月30日止受理網路報名，表現優異學員將有機會於2027年寒假期間代表我國赴海外參訪，親身體驗外交實務。

國教署說明，本年度外交小尖兵世界領航營分兩區辦理，每區各培訓84名學員，為期5天4夜。課程包含英語表達、外交事務與國際時事、跨文化溝通及國際交流等核心領域，並結合小組討論、成果發表與即席問答等，強化英語溝通能力、培養批判思考與團隊合作精神。培訓營結束後，將自兩區各遴選10名表現優異學員，組成出訪團隊，進一步深化國際學習歷程。

「外交小尖兵世界領航營」活動報名對象為全國高級中等學校一至二年級（含非學校型態實驗教育學生）及五專一至三年級在學學生，且報名者需取得符合歐洲語言學習教學評量共同參考架構（CEFR）B1之英文檢定證明。遴選方式採書面資料與英語影片審查，重視學生多元表現、國際交流經驗及參與動機。另同步招募輔導教師，除了能強化教師之國際教育專業知能，亦有機會陪同學生出國交流。

國教署表示，外交小尖兵是培養未來國際人才的重要搖籃，期待學生能透過營隊展現屬於青年的外交影響力。活動相關資訊將隨時公布於活動總召學校國立羅東高級中學網站「外交小尖兵」專區，歡迎符合資格的學生與教師把握機會踴躍報名。

國教署 實驗教育 教育部 外交部 寒假

有機會赴外參訪！ 高中外交小尖兵世界領航營16日起開放報名

