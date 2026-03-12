快訊

調查：5成6兒少遇不舒服碰觸 近7成反映被忽略

中央社／ 台北12日電
家扶今天公布調查，5成6兒少曾遇不舒服碰觸。圖／AI生成 蘇士堯
兒少性騷議題不可忽視，家扶今天公布調查，5成6兒少曾遇不舒服碰觸，且有過半數是被碰觸身體私密部位，然而，有近7成兒少反映後不被相信，甚至被指責反應過度。

家扶基金會舉行「用愛包圍」記者會，公布兒少日常生活中肢體被碰觸與因應經驗調查，這份調查在去年12月1日至12月31日進行，請9歲至未滿18歲兒少進行網路填答，共回收1314份有效問卷，在95%信心水準下，誤差值為正負2.7個百分點。

家扶基金會社工處主任蔡雯瑾表示，家扶進行問卷調查，調查對象為男、女各半，並以國小生居多，令人驚訝發現，有5成6兒少曾遭遇不舒服肢體碰觸經驗，而在這些兒少中，以陌生人碰觸的比率最高、占52.7%，也有50.8%是來自同學，僅次於陌生人，另有33.7%的兒少指出，包含其他親戚像是叔伯、阿姨等碰觸曾讓他們感到不舒服。

蔡雯瑾說，調查顯示，造成兒少感到不舒服的首要因素是「沒有先詢問同意就碰觸」，占76.4%，其次是對方用「開玩笑」的方式做兒少不想要的碰觸，占59.2%。

進一步調查，曾被不舒服碰觸的兒少被碰觸比率最高的前3名部位都屬於「身體紅綠燈」中的「紅燈區」私密部位，包含屁股63.0%、生殖器58.4%以及胸部55.2%，而曾遭遇不舒服碰觸的兒少中，有58.4%會選擇告訴父母，37.4%及33.2%會告訴同學與老師，但仍有兒少選擇獨自承受，有22.0%兒少沒有將遭遇告訴別人。

蔡雯瑾指出，部分兒少不願求助的主要原因是「覺得沒什麼」、占43.2%，其次是「不想讓事情鬧大」、占42.0%，甚至有37%不知該如何說，這顯示兒少在面對不舒服的被碰觸經驗時，可能選擇不將事件擴大。

令人憂心的是，蔡雯瑾說，調查顯示，部分兒少在告訴他人後會遇到負面回應，有68.1%曾未「被相信」，更有超過半數、55.4%曾被說「反應過度，不要在意」，甚至有47.2%曾遭到「指責」，只有36.4%的兒少表示在求助後「總是」有被保護感。

家扶基金會執行長周大堯表示，兒少性騷擾議題近年備受關注，調查顯示有過半數曾遇不舒服碰觸，當孩子說出不舒服的感受時，大人應先放下「是不是誤會」或「這沒什麼」的評斷，傾聽、接納並回應孩子的反映，是保護他們的第一步。

周大堯說，家扶致力於兒少保護服務已邁入第39年，每年陪伴約3000戶家庭、超過4500名兒少，並提供諮商輔導、心理創傷復原及親職教育等服務，呼籲大家支持家扶基金會「用愛包圍」計畫，守護孩子身體界線，撐起孩子保護傘。

