「一個人也能改變地方」台南青年文化行動與青年學校接力推動

台南市文化局自2020年推動個人社造獎勵計畫至2025年度，累積135件提案，其中21件獲獎，總獎勵金達87萬元，涵蓋文史踏查、影像紀錄、環境關懷、藝術創作及青年返鄉行動等多元議題，展現台南社區行動活力。

自2026年起，計畫升級為「台南青年文化行動計畫」，以「公共行動培力 × 地方創興實踐」為核心，鼓勵青年從一人行動出發，透過踏查、公共對話與創新實踐，串連社群夥伴，共同回應地方議題，實現「一個人也可以改變地方」的理念。

114年度獲獎者王雨靖與「迴聲社造」團隊，深入北門沿海社區，以影像紀錄、地方刊物及遊程設計回應世代斷層、產業轉型及環境變遷。丹娜絲颱風後，他們製作紀錄片與出版《北門災後筆記》，並結合在地農事與蚵文化設計體驗行程，展現青年與社區共推地方永續的行動力。

另一位提案人李佳蓉則聚焦北區公園林下生態，透過工作坊帶領民眾認識在地植物與永續概念，並進行精油提煉、麻繩手環製作及檸檬香茅茶體驗，將公園轉化為兼具環境教育與社區交流功能的公共場域，深化居民對社區綠地的情感連結。

文化局表示，個人社造計畫在議題多樣性、跨域合作及青年參與比例上均呈成長趨勢。115年度更規畫「青年學校」計畫，透過跨局處資源整合與青年案例盤點，建立交流與培力機制，逐步發展為支持青年行動、促進世代合作及地方創新的公共平台，使青年成為城市文化與地方發展的重要力量。

個人社造王雨靖與迴聲社造團隊遊程。圖／台南市文化局提供

個人社造李佳蓉-勝安公園-林下種植。圖／台南市文化局提供

個人社造李佳蓉-勝安香草公園種植實做。圖／台南市文化局提供