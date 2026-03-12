私校教師一國兩制？ 教團盼訂勞動標準

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
全教總12日召開記者會，呼籲教育部修法保障私校教師權益。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
全教總12日召開記者會，批評高中以下私校教師在授課時數與鐘點費上沒有保障，導致私校教師遭壓迫，教育部應該修法，授課節數標準應由主管機關決定、學術加給嚴禁任意打折，也要提高私校教師退撫提撥比率至15%。

放任私校剝削教師

全教總理事長侯俊良表示，114學年度教育部修正法規，明訂私立大專兼任教師鐘點費「不得低於公立學校」，卻獨漏高中以下私校教師。同為私校，大專有法規護體，高中以下卻淪為法外孤兒。此外，現行法規對私校專任教師的「基本授課節數」毫無規範，等同國家放任黑心私校無底線剝削。

侯俊良指出，私校為節省人事成本常大量聘用兼任或代課教師，若無國家法規的強制底線，教師只能任由校方宰割。全教總強烈要求，應比照大專規定，立即修訂《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》第16條，明文規範：「私立學校兼任代課及代理教師鐘點費支給基準，不得低於公立學校兼任代課教師鐘點費支給數額」，確保制度公平。

明定每週授課節數

「公立學校有明確的『基本授課節數』與超鐘點費標準！」侯俊良表示，但現行《高級中等教育法》第32條對私校卻隻字未提，全交由各校「自行內控」。這種缺乏國家標準的空白授權，已長期讓黑心校方能肆意增加工時、獨斷苛扣超鐘點費，使私校淪為血汗工廠。

全教總提出三大勞權改革主張：修正《高級中等教育法》第32條：明文規定私立高中職教師每週授課節數標準，由主管機關定之；落實《教師待遇條例》：私校教師「學術研究加給」應嚴禁校方以財務為由隨意打折；提高退撫提撥比率：將私校教師退撫提撥比率從12%提高至與公校相同的15%，實質改善退休保障。

全教總 一國兩制 教育部

相關新聞

上課只念課文、叫學生抄答案 不適任師輔導無效遭資遣

全台教師荒愈演愈烈，但不適任教師爭議仍讓家長憂心。新北一名國中教師被學生投訴上課只念課文、直接給答案讓學生抄，甚至回應提問「回家查Google」，校方調查與輔導多月仍未改善，最終依教師法資遣。教師不服提行政救濟並提行政訴訟，但法院認定程序合法判決敗訴。當教師缺額破萬、不適任教師仍難退場，家長最在意的問題浮現：孩子的受教權，真的被守住了嗎？

工程會首創 補專業人力缺口 花東土木工程學分班開班

全台土木工程專業人才面臨斷層，行政院公共工程委員會花東地區土木工程學分班昨揭牌，開辦結構學等課程，每學分一千元，僅市價四分之一，取得學分並符合國考資格再退一半費用。主委陳金德希望彌補花東土木專業人力缺口，未來會視地方需求，尤其在偏遠、交通不便的地方開辦。

北市升學博覽會周末登場！講師免費諮詢選校策略 還有機會抽iPad等好禮

北市教育局周末將舉辦2026年高中職升學進路博覽會，以新興科技、跨域學習、產學鏈結、適性發展為核心，會中也將剖析AI科技產業發展，並聘請多位講師，與學生、家長諮詢升學與職涯選擇，歡迎有需求者周六至台北世貿一館參觀，還有機會抽中IPad Air、Switch2、AirPods Pro、藍芽音響及商品禮券等大獎。

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

台灣推動幼老共學，面臨家長觀望、質疑；在日本，具備幼老共學特色的保育園卻是家長選校首選。專家指出，日本社會普遍認為長者具有豐富的人生經驗與智慧，可以在與孩子的互動中發揮價值，未來台灣若要進一步深化幼老共園，可發展「爺奶老師」制度，將來也許會形成新的招生優勢。

70歲返校圓夢 讚「第三人生大學」課程多元

年近七十歲的陳秀鷹，是慈濟大學「第三人生大學社工系」學生。她表示，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己，透過學習再次擁抱人生新的可能。中正大學學員陳信翰，為嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，早有博士學位的他，透過第三人生大學將所學轉化為服務創新的動能，為長照產業注入新活力。

放下鐵飯碗 離職教師人數逐年上升

過往教師工作被視為穩定生活的代名詞，如今卻愈來愈多教師寧願放下「鐵飯碗」，根據教育部統計，教師的離職人數逐年上升。

