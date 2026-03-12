私校教師一國兩制？ 教團盼訂勞動標準

全教總12日召開記者會，批評高中以下私校教師在授課時數與鐘點費上沒有保障，導致私校教師遭壓迫，教育部應該修法，授課節數標準應由主管機關決定、學術加給嚴禁任意打折，也要提高私校教師退撫提撥比率至15%。

放任私校剝削教師

全教總理事長侯俊良表示，114學年度教育部修正法規，明訂私立大專兼任教師鐘點費「不得低於公立學校」，卻獨漏高中以下私校教師。同為私校，大專有法規護體，高中以下卻淪為法外孤兒。此外，現行法規對私校專任教師的「基本授課節數」毫無規範，等同國家放任黑心私校無底線剝削。

侯俊良指出，私校為節省人事成本常大量聘用兼任或代課教師，若無國家法規的強制底線，教師只能任由校方宰割。全教總強烈要求，應比照大專規定，立即修訂《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》第16條，明文規範：「私立學校兼任代課及代理教師鐘點費支給基準，不得低於公立學校兼任代課教師鐘點費支給數額」，確保制度公平。

明定每週授課節數

「公立學校有明確的『基本授課節數』與超鐘點費標準！」侯俊良表示，但現行《高級中等教育法》第32條對私校卻隻字未提，全交由各校「自行內控」。這種缺乏國家標準的空白授權，已長期讓黑心校方能肆意增加工時、獨斷苛扣超鐘點費，使私校淪為血汗工廠。

全教總提出三大勞權改革主張：修正《高級中等教育法》第32條：明文規定私立高中職教師每週授課節數標準，由主管機關定之；落實《教師待遇條例》：私校教師「學術研究加給」應嚴禁校方以財務為由隨意打折；提高退撫提撥比率：將私校教師退撫提撥比率從12%提高至與公校相同的15%，實質改善退休保障。

