教部補助18校法律系所 推法治教育宣導反詐騙

為讓法治教育向下扎根，教育部補助18所大學的法律系所，推動中小學及社區法治教育服務，包括反詐騙預防宣導、校園霸凌防制等，將法律條文轉化為貼近生活的情境。

教育部今天發布新聞稿指出，「中小學及社區法治教育計畫」 鼓勵大專校院法律系（所）師生走出校園，透過服務學習，累積學生的實務經驗，同時協助中小學生及社區民眾強化法治觀念。

計畫聚焦當前社會高度關注議題，規劃「反詐騙預防宣導」、「校園霸凌事件防制」等15項法治教育宣導主題，並因應數位時代發展趨勢，納入AI、網路科技應用等相關法律議題，同時深耕社區高齡者法治教育，並提供法律諮詢服務。

教育部表示，各校發揮專業與創意，將法律條文與抽象概念轉化為貼近生活的語言與情境，透過互動體驗與案例討論，提升學生與民眾學習動機與理解度。

例如東海大學針對中小學生「網路原住民」世代特質，結合案例情境模擬與桌遊教案，引導學生認識網路使用相關法律責任；世新大學則以模擬法庭形式，讓學生體驗司法程序，並提供社區民眾法律諮詢，提升宣導互動性與實務連結。

教育部提到，未來將持續支持大學法律系所投入社會服務，讓法治教育深入更多偏遠及資源相對不足地區，幫助法治精神落實於校園與日常生活中，共同營造守法、尊重與安全的社會環境。