教部補助18校法律系所 推法治教育宣導反詐騙

中央社／ 記者許秩維台北12日電

為讓法治教育向下扎根，教育部補助18所大學的法律系所，推動中小學及社區法治教育服務，包括反詐騙預防宣導、校園霸凌防制等，將法律條文轉化為貼近生活的情境。

教育部今天發布新聞稿指出，「中小學及社區法治教育計畫」 鼓勵大專校院法律系（所）師生走出校園，透過服務學習，累積學生的實務經驗，同時協助中小學生及社區民眾強化法治觀念。

計畫聚焦當前社會高度關注議題，規劃「反詐騙預防宣導」、「校園霸凌事件防制」等15項法治教育宣導主題，並因應數位時代發展趨勢，納入AI、網路科技應用等相關法律議題，同時深耕社區高齡者法治教育，並提供法律諮詢服務。

教育部表示，各校發揮專業與創意，將法律條文與抽象概念轉化為貼近生活的語言與情境，透過互動體驗與案例討論，提升學生與民眾學習動機與理解度。

例如東海大學針對中小學生「網路原住民」世代特質，結合案例情境模擬與桌遊教案，引導學生認識網路使用相關法律責任；世新大學則以模擬法庭形式，讓學生體驗司法程序，並提供社區民眾法律諮詢，提升宣導互動性與實務連結。

教育部提到，未來將持續支持大學法律系所投入社會服務，讓法治教育深入更多偏遠及資源相對不足地區，幫助法治精神落實於校園與日常生活中，共同營造守法、尊重與安全的社會環境。

教育部 法律系

相關新聞

上課只念課文、叫學生抄答案 不適任師輔導無效遭資遣

全台教師荒愈演愈烈，但不適任教師爭議仍讓家長憂心。新北一名國中教師被學生投訴上課只念課文、直接給答案讓學生抄，甚至回應提問「回家查Google」，校方調查與輔導多月仍未改善，最終依教師法資遣。教師不服提行政救濟並提行政訴訟，但法院認定程序合法判決敗訴。當教師缺額破萬、不適任教師仍難退場，家長最在意的問題浮現：孩子的受教權，真的被守住了嗎？

工程會首創 補專業人力缺口 花東土木工程學分班開班

全台土木工程專業人才面臨斷層，行政院公共工程委員會花東地區土木工程學分班昨揭牌，開辦結構學等課程，每學分一千元，僅市價四分之一，取得學分並符合國考資格再退一半費用。主委陳金德希望彌補花東土木專業人力缺口，未來會視地方需求，尤其在偏遠、交通不便的地方開辦。

北市升學博覽會周末登場！講師免費諮詢選校策略 還有機會抽iPad等好禮

北市教育局周末將舉辦2026年高中職升學進路博覽會，以新興科技、跨域學習、產學鏈結、適性發展為核心，會中也將剖析AI科技產業發展，並聘請多位講師，與學生、家長諮詢升學與職涯選擇，歡迎有需求者周六至台北世貿一館參觀，還有機會抽中IPad Air、Switch2、AirPods Pro、藍芽音響及商品禮券等大獎。

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

台灣推動幼老共學，面臨家長觀望、質疑；在日本，具備幼老共學特色的保育園卻是家長選校首選。專家指出，日本社會普遍認為長者具有豐富的人生經驗與智慧，可以在與孩子的互動中發揮價值，未來台灣若要進一步深化幼老共園，可發展「爺奶老師」制度，將來也許會形成新的招生優勢。

70歲返校圓夢 讚「第三人生大學」課程多元

年近七十歲的陳秀鷹，是慈濟大學「第三人生大學社工系」學生。她表示，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己，透過學習再次擁抱人生新的可能。中正大學學員陳信翰，為嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，早有博士學位的他，透過第三人生大學將所學轉化為服務創新的動能，為長照產業注入新活力。

放下鐵飯碗 離職教師人數逐年上升

過往教師工作被視為穩定生活的代名詞，如今卻愈來愈多教師寧願放下「鐵飯碗」，根據教育部統計，教師的離職人數逐年上升。

