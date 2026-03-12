科教館14日辦圓周率挑戰　紙飛機實驗推算π值

全台教師荒愈演愈烈，但不適任教師爭議仍讓家長憂心。新北一名國中教師被學生投訴上課只念課文、直接給答案讓學生抄，甚至回應提問「回家查Google」，校方調查與輔導多月仍未改善，最終依教師法資遣。教師不服提行政救濟並提行政訴訟，但法院認定程序合法判決敗訴。當教師缺額破萬、不適任教師仍難退場，家長最在意的問題浮現：孩子的受教權，真的被守住了嗎？

2026-03-12 07:31