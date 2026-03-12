科教館14日辦圓周率挑戰 紙飛機實驗推算π值
國立台灣科學教育館14日國際數學日「πDay」下午3時14分將辦圓周率挑戰，號召民眾投擲紙飛機，結合圓周率實驗「布豐投針問題」，現場推算π值。
科教館今天發布新聞稿表示，響應國際數學日，攜手中華民國數學會14日到15日辦大型慶祝活動，串聯圖論、碎形幾何、飛行科學、生活比例與雙語數學等，透過遊戲、展演與實作體驗，讓不同年齡層在活動參與中重新認識數學。
科教館14日下午3時14分辦圓周率挑戰，號召現場親子與民眾摺紙飛機並投擲，結合經典圓周率實驗「布豐投針問題」，觀察紙飛機與地面平行線交錯次數，透過機率公式推估圓周率π近似值。
科教館說，相關活動包括「遊數嘉年華」，將設25個數學與科學體驗攤位，完成集章與解謎可獲限定小禮；5樓舞台區「奇機廣場」安排圖論音樂劇「達巴瓦拉到你家」、數學魔術互動講座與多場專題分享。
另外，「遊數工坊」推幼兒STEAM、台語學數學及「來切蔥油π」等親子課程；「展場遊數」率觀眾走入半導體未來館與生物多樣性展區。
