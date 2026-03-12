「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單
公視董事第二波候選名單已呈報行政院。根據上報報導，文化部長李遠透過運動部長李洋遊說，「遠洋合作」成功邀得「恰恰」彭政閔、「鞍馬王子」李智凱進入公視董事候選名單。文化部則表示，公視董監事候選名單依規定由行政院提名，為尊重審查委員，文化部將於候選名單送請所有審查委員後，以正式新聞稿方式公布。
第七屆公視董事任期屆滿逾9個月，去年年底於文化部進行第8屆首場董事審查會議，僅通過4名董事：王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如，加上1名員工董事，還要再通過6名董事方能組成公視董事會。
文化部長李遠曾表示，會在年後推出第二波審查名單，果然在元宵節過後，便將董事名單送上行行政院。
