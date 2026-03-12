東岸絕美 臺東縣立圖書館全館試營運 公共藝術《織知》同步亮相

臺東縣立圖書館今（12）日啟動全館試營運，歷經整建與空間升級後，館舍全貌正式對外開放。文化處表示，臺東縣立圖書館不僅提供更完整的閱讀與借閱服務，也透過建築設計、公共藝術與智慧設備導入，打造兼具知識、藝文與生活功能的閱讀場域。

臺東縣立圖書館由建築師張樞規劃，以「山嵐」為設計意象，將臺東綿延山勢轉化為建築線條，並串連原有館舍空間。整體建築保有挑高明亮的閱讀環境，搭配多層次斜面造型與木格柵元素，形塑出具有在地特色的館舍風貌。

新增建築體後，臺東縣立圖書館整體樓地板面積達3,450坪，並以全齡使用需求進行規劃，館內設有親子閱讀區、青少年閱讀區、樂齡報刊區及多元主題空間。其中特別受到關注的親子閱讀區，以開闊場域結合星空、草地等空間設計，營造適合親子共讀的閱讀氛圍；青少年閱讀區則規劃漫畫主題書區，提供年輕讀者更多元的閱讀選擇。

館內另一處亮點是縱谷館藏閱讀區，透過層次錯落的空間設計，搭配大面積落地窗引入自然光線，營造出開闊而沉靜的閱讀感受。館方表示，該區展示心靈、家庭生活、財經及小說文學等類型書籍，結合鵝卵石造型座椅與空間景觀，預期將成為讀者停留閱讀的重要區域。

此外，以海洋意象為概念打造的多媒體視聽室，也提供5人、7人及單人座位空間，供民眾使用影音資料，未來可望成為臺東民眾接觸影視內容與多媒體閱讀的重要場域。

配合全館開放，臺東縣立圖書館專屬公共藝術作品《織知》也同步亮相。開放首日由臺東縣副縣長王志輝與藝術家成若涵以錄製Podcast方式對談，分享公共藝術如何與地方文化及圖書館功能交織連結；參與創作的新生國小四年級美術班學生也受邀到場，在作品中尋找自己筆下的家鄉意象。

《織知》以鐵雕結合鏤空工法，將南島文化圖像元素轉化為具層次感的視覺表現，並融入熱氣球、釋迦等臺東在地元素，象徵知識與文化如經緯交織，也呼應圖書館作為知識匯聚場域的定位。王志輝表示，圖書館試營運不只是空間開放，更象徵臺東文化能量的再一次集結。

除了空間更新，館內也導入多項智慧化設備。臺東縣立圖書館已取得綠建築標章與智慧建築標章，新增設備包括可自動分類還書的圖書分揀機，以及提供帶路、查書、借閱、樓層資訊與推薦讀物服務的導覽機器人；此外，全館各樓層也設有導覽機、自助借書機、檢索電腦、預約書自助取書機及自修室自動預約機，提升民眾使用便利性。

文化處表示，歡迎民眾走進臺東縣立圖書館，感受閱讀、藝術與空間共構的文化氛圍。館方提醒，目前場館仍處於試營運階段，相關專區與服務櫃台開放時間為每週四至週日上午9時至下午5時，自修室則開放至晚間9時。

臺東縣立圖書館大廳專屬公共藝術作品《織知》 圖／臺東縣政府文化處

臺東縣立圖書館縱谷館藏閱讀區 圖／臺東縣政府文化處