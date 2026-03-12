全國首部 氣候變遷課雙部長認證

環境部與教育部合作，推出全國首部專為高中生量身打造的氣候變遷線上課程「與二○五○淨零世代的對話」，只要是看完數位課程並通過測驗，即可取得由環境部與教育部雙部長共同署名核發的電子學習證明，還可用在「學習歷程檔案」之中。

對此，學生團體、台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄指出，現在很多學生對於有興趣的方向，多會主動找資源，氣候變遷線上課程對於本來就有意報考環工相關科系的學生來說，應該有幫助。

氣候變遷線上課程由環境部長彭啓明、台師大特聘教授葉欣誠、師大附中教師洪逸文、台中女中教師趙友崧、中山附中教師謝隆欽等人共同授課，課程內容包括真實氣候行動案例、氣候知識等，共計七段影片、七十分鐘。

環境部表示，學生可透過手機、平板或筆電隨時隨地登入觀看，平台也具備防快轉、自動彈出測驗功能，確保學生全程觀賞影片並完成作答，若完整看完所有影片，且隨機測驗皆達七十分（含）以上，並提出氣候行動後，即可取得電子學習證明。

葉欣誠表示，自己首次對外的氣候變遷演講在二○○二年，當時提到如果人類不對碳排放增加做點什麼，「二一○○年」可能會有怎樣的後果，然而，當時以為一百年後才會發生的事情，廿年後的現在就已經在發生。隨著氣候變遷的資訊每天不斷更新，希望讓高中師生用最有效率的方法，了解我們即將要面對的未來。趙友崧說，氣候變遷是當代不斷在變化的現象，期待學生能以此為基礎，持續關懷環境。