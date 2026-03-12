聽新聞
0:00 / 0:00

全國首部 氣候變遷課雙部長認證

聯合報／ 記者李芯／台北報導

環境部教育部合作，推出全國首部專為高中生量身打造的氣候變遷線上課程「與二○五○淨零世代的對話」，只要是看完數位課程並通過測驗，即可取得由環境部與教育部雙部長共同署名核發的電子學習證明，還可用在「學習歷程檔案」之中。

對此，學生團體、台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄指出，現在很多學生對於有興趣的方向，多會主動找資源，氣候變遷線上課程對於本來就有意報考環工相關科系的學生來說，應該有幫助。

氣候變遷線上課程由環境部長彭啓明、台師大特聘教授葉欣誠、師大附中教師洪逸文、台中女中教師趙友崧、中山附中教師謝隆欽等人共同授課，課程內容包括真實氣候行動案例、氣候知識等，共計七段影片、七十分鐘。

環境部表示，學生可透過手機、平板或筆電隨時隨地登入觀看，平台也具備防快轉、自動彈出測驗功能，確保學生全程觀賞影片並完成作答，若完整看完所有影片，且隨機測驗皆達七十分（含）以上，並提出氣候行動後，即可取得電子學習證明。

葉欣誠表示，自己首次對外的氣候變遷演講在二○○二年，當時提到如果人類不對碳排放增加做點什麼，「二一○○年」可能會有怎樣的後果，然而，當時以為一百年後才會發生的事情，廿年後的現在就已經在發生。隨著氣候變遷的資訊每天不斷更新，希望讓高中師生用最有效率的方法，了解我們即將要面對的未來。趙友崧說，氣候變遷是當代不斷在變化的現象，期待學生能以此為基礎，持續關懷環境。

氣候變遷 彭啟明 學習歷程檔案 環境部 教育部

延伸閱讀

陽明交大「中醫學概論」數位課程 3所高中率先選課

環境部合作教育部推70分鐘氣候變遷線上課程 學習證明可放學檔

教部30+大學計畫 鼓勵30歲以上終身學習

外國搶才 高中畢業出國念書 逐年增

相關新聞

北市升學博覽會周末登場！講師免費諮詢選校策略 還有機會抽iPad等好禮

北市教育局周末將舉辦2026年高中職升學進路博覽會，以新興科技、跨域學習、產學鏈結、適性發展為核心，會中也將剖析AI科技產業發展，並聘請多位講師，與學生、家長諮詢升學與職涯選擇，歡迎有需求者周六至台北世貿一館參觀，還有機會抽中IPad Air、Switch2、AirPods Pro、藍芽音響及商品禮券等大獎。

全國首部 氣候變遷課雙部長認證

環境部與教育部合作，推出全國首部專為高中生量身打造的氣候變遷線上課程「與二○五○淨零世代的對話」，只要是看完數位課程並通過測驗，即可取得由環境部與教育部雙部長共同署名核發的電子學習證明，還可用在「學習歷程檔案」之中。

70分鐘拿證明 教師：有歷程才有意義

環境部與教育部共同推動「與二○五○淨零世代的對話」線上課程，學生上七十分鐘的氣候變遷課程，即可取得兩位部長認證的學習證明。對此，高中教師指出，證明只是學習歷程的一部分，完整呈現「歷程」才會有意義。

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

台灣推動幼老共學，面臨家長觀望、質疑；在日本，具備幼老共學特色的保育園卻是家長選校首選。專家指出，日本社會普遍認為長者具有豐富的人生經驗與智慧，可以在與孩子的互動中發揮價值，未來台灣若要進一步深化幼老共園，可發展「爺奶老師」制度，將來也許會形成新的招生優勢。

教部30+大學計畫 鼓勵30歲以上終身學習

教育部昨宣布將「第三人生大學」的招生對象，由現行的五十五歲以上，下修至卅歲以上成人，預計將有六十七所學校參與，只要是具備高中以上同等學力者，皆可報名。計畫主持人、中正大學副校長詹盛如表示，只要累積修滿一二八學分，就可取得學位，修業期限最長可達十年。新制今年八月上路。

70歲返校圓夢 讚「第三人生大學」課程多元

年近七十歲的陳秀鷹，是慈濟大學「第三人生大學社工系」學生。她表示，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己，透過學習再次擁抱人生新的可能。中正大學學員陳信翰，為嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，早有博士學位的他，透過第三人生大學將所學轉化為服務創新的動能，為長照產業注入新活力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。