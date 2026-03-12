聽新聞
工程會首創 補專業人力缺口 花東土木工程學分班開班

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
行政院公共工程委員會推動「花東地區土木工程學分班」，昨天在花蓮揭牌，盼改善花東專業人才不足的問題。記者王燕華／攝影
行政院公共工程委員會推動「花東地區土木工程學分班」，昨天在花蓮揭牌，盼改善花東專業人才不足的問題。記者王燕華／攝影

全台土木工程專業人才面臨斷層，行政院公共工程委員會花東地區土木工程學分班昨揭牌，開辦結構學等課程，每學分一千元，僅市價四分之一，取得學分並符合國考資格再退一半費用。主委陳金德希望彌補花東土木專業人力缺口，未來會視地方需求，尤其在偏遠、交通不便的地方開辦。

「花東地區土木工程學分班」是全國首創，上課地點在花蓮後火車站的台鐵花蓮東區訓練所，由國立宜蘭大學專業師資授課，分成結構、施工、公務三大領域，課程涵蓋土壤力學、結構學、材料力學、鋼筋混凝土學、工程材料、測量、營建管理、職業安全衛生法規、政府採購法，三月二十三日開班，已有上百人報名。

陳金德表示，今年全國公共建設經費達八六五六億元，創近五年新高，不過工程專業人力面臨斷層。以土木工程類科高考為例，去年需用名額增至七五七名，卻僅錄取五一七名，顯示工程人力出現結構性缺口。

他說，因應土木工程人才不足問題，從育才、攬才及留才三面向推動，包括提高工程專業加給、留任獎金、工程獎金等。花東因地理與交通條件更難留才，也沒有大學院校開設土木科系，人才短缺更嚴重；學分班鄰近火車站，也方便宜蘭師資、台東學生免去轉乘的舟車勞頓。

考試院祕書長劉建忻表示，工程人才不足額主要集中在土木、電機、建築等類科，去年五月就和工程會研究土木工程的育才、留才策略，短短幾個月工程會就讓政策落地。

