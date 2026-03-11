快訊

北部地區大誤點！台鐵平交道連兩起撞擊事故 列車動態「一片紅」

玩大怒神嘔吐送醫亡…家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

獨／曾去過張國榮房間 辛曉琪回憶兩人相處細節「完全不擺架子」

聽新聞
0:00 / 0:00

九歌114年度文選發行 80歲季季小說、散文雙入選

中央社／ 台北11日電

「九歌114年度文選」近期發行，高齡80的作家季季特別與會，她在大病初癒之後不但寫出感人散文，更以成熟的筆觸寫出動人的小說，同時入選「年度散文選」及「年度小說選」。

新書發表會今天在台北紀州庵文學森林舉行，同時舉辦「年度文學獎」贈獎典禮，作家凌拂以「歸山」獲「年度散文獎」 ，作家栗光以「女兒」獲「年度小說獎」。

根據九歌出版發布新聞稿，台北市文化局長蔡詩萍致詞表示，寫作的日子雖艱困，但每年參與年度文選頒獎典禮，都能感覺到九歌與文學人的韌性，以及代代傳承的努力精神。對於創作環境變遷，蔡詩萍表示「或許遲早要面對某些文類的夕陽，但既然夕陽要來，不如就讓它璀璨一點」。

「九歌114年散文選」主編蔡素芬致詞表示，社群網路的過度使用，造成現代人內心焦躁，獲得「年度散文獎」的「歸山」，「文字給予我們心靈的撫慰，朝向內在的安頓。」

「九歌114年小說選」主編劉梓潔表示，這次擇選的16篇小說，她以「新」為標準，這些作品「回望歷史幽微，或直面當代困境，或以奇幻與類型推進小說邊界，衝撞出小說的2025」。

「年度散文獎」得主凌拂認為，寫作是逐漸朝向內在的淘洗，文字雖安靜，但它有一種低頻的運作，持續在人的內心產生寧靜的震動。「年度小說獎」得主栗光則感謝前輩們對他的指教，未來也會持續書寫創作。

蔡詩萍 散文 小說

延伸閱讀

施清真／當被害人成為加害者──艾莉絲‧希柏德的世界

【3月文學相對論 下】廖瞇×陳昌遠／得獎汙染了我們的文字嗎？

全英音樂獎揭曉！「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎　美出新高度

相關新聞

北市升學博覽會周末登場！講師免費諮詢選校策略 還有機會抽iPad等好禮

北市教育局周末將舉辦2026年高中職升學進路博覽會，以新興科技、跨域學習、產學鏈結、適性發展為核心，會中也將剖析AI科技產業發展，並聘請多位講師，與學生、家長諮詢升學與職涯選擇，歡迎有需求者周六至台北世貿一館參觀，還有機會抽中IPad Air、Switch2、AirPods Pro、藍芽音響及商品禮券等大獎。

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

台灣推動幼老共學，面臨家長觀望、質疑；在日本，具備幼老共學特色的保育園卻是家長選校首選。專家指出，日本社會普遍認為長者具有豐富的人生經驗與智慧，可以在與孩子的互動中發揮價值，未來台灣若要進一步深化幼老共園，可發展「爺奶老師」制度，將來也許會形成新的招生優勢。

教部30+大學計畫 鼓勵30歲以上終身學習

教育部昨宣布將「第三人生大學」的招生對象，由現行的五十五歲以上，下修至卅歲以上成人，預計將有六十七所學校參與，只要是具備高中以上同等學力者，皆可報名。計畫主持人、中正大學副校長詹盛如表示，只要累積修滿一二八學分，就可取得學位，修業期限最長可達十年。新制今年八月上路。

70歲返校圓夢 讚「第三人生大學」課程多元

年近七十歲的陳秀鷹，是慈濟大學「第三人生大學社工系」學生。她表示，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己，透過學習再次擁抱人生新的可能。中正大學學員陳信翰，為嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，早有博士學位的他，透過第三人生大學將所學轉化為服務創新的動能，為長照產業注入新活力。

放下鐵飯碗 離職教師人數逐年上升

過往教師工作被視為穩定生活的代名詞，如今卻愈來愈多教師寧願放下「鐵飯碗」，根據教育部統計，教師的離職人數逐年上升。

教師不如歸去 全教總：待遇低、壓力大 難留人

待遇與未來保障是不少教師考量離職的重要因素，教團表示，待遇加上工作壓力可能讓教師萌生「不如歸去」念頭。社團法人一一一教育發展協進會理事長曾燦金也觀察，過往老師會往都會區跑，現在卻不一定，理由是都會區的住房、生活費高，而這現在也是教師離職會考量的重要因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。