九歌114年度文選發行 80歲季季小說、散文雙入選

「九歌114年度文選」近期發行，高齡80的作家季季特別與會，她在大病初癒之後不但寫出感人散文，更以成熟的筆觸寫出動人的小說，同時入選「年度散文選」及「年度小說選」。

新書發表會今天在台北紀州庵文學森林舉行，同時舉辦「年度文學獎」贈獎典禮，作家凌拂以「歸山」獲「年度散文獎」 ，作家栗光以「女兒」獲「年度小說獎」。

根據九歌出版發布新聞稿，台北市文化局長蔡詩萍致詞表示，寫作的日子雖艱困，但每年參與年度文選頒獎典禮，都能感覺到九歌與文學人的韌性，以及代代傳承的努力精神。對於創作環境變遷，蔡詩萍表示「或許遲早要面對某些文類的夕陽，但既然夕陽要來，不如就讓它璀璨一點」。

「九歌114年散文選」主編蔡素芬致詞表示，社群網路的過度使用，造成現代人內心焦躁，獲得「年度散文獎」的「歸山」，「文字給予我們心靈的撫慰，朝向內在的安頓。」

「九歌114年小說選」主編劉梓潔表示，這次擇選的16篇小說，她以「新」為標準，這些作品「回望歷史幽微，或直面當代困境，或以奇幻與類型推進小說邊界，衝撞出小說的2025」。

「年度散文獎」得主凌拂認為，寫作是逐漸朝向內在的淘洗，文字雖安靜，但它有一種低頻的運作，持續在人的內心產生寧靜的震動。「年度小說獎」得主栗光則感謝前輩們對他的指教，未來也會持續書寫創作。