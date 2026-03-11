立委爭取828萬元經費 增建台中西屯國小廁所9月前完工

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委何欣純爭取國小公共設施廁所增建。何欣純國會辦公室／提供
台中市西屯區人口持續成長，西屯國小亦面臨廁所不足的基本生活問題。立委何欣純與台中市議員林祈烽接獲校方陳情後，邀集會勘爭取教育部國教署「充實設施設備」補助，於西側另行新建三間廁所總經費約828萬餘元，盼9月前工程改善完成，因應師生如廁及衛生需求。

何欣純指出，西屯國小後棟大樓廁所量能不足，甚至出現500位師生共用三間廁所的情況，比例確實不合理，尤其對幼兒園與低年級的孩子非常不便，也可能造成憋尿等健康問題。她也感謝校方願意協助盤點空間、老師願意釋出教具室，中央與地方共同合作，讓新廁所得以規劃。

何欣純表示，她在立院長期關注校園環境，學校廁所是每天陪著孩子的重要設施，因此只要是關於廁所修繕、改善或新建的提案，她一向全力支持。

除了爭取經費、推動整建，何欣純最重視的仍是學生安全。她提醒動工期間必須做好動線及防護措施，孩子的安全永遠是第一優先。未來會持續關心校園環境升級，讓孩子有更安全、更舒適的學習空間。

市議員林祈烽說，西屯國小創校迄今已122年，係西屯區重要的文教核心，全校師生人數眾多，未來更有增班可能，原有廁所配置早已無法滿足現今需求。

在接獲校方與家長陳情後，何欣純隨即聯繫教育部政務次長張廖萬堅爭取中央補助。林祈烽非常感謝何欣純與張廖萬堅大力支持，在國教署核定補助經費的同時，他也同步於議會提案爭取市府配合款，希望經費到位後盡速協助西屯國小增建廁所，為孩子及老師們打造更友善舒適的校園環境。

國教署表示，教育部在108年起逐年改善全國各校的老舊廁所，希望所有校園廁所環境都能有一定水準。西屯國小顯然師生的如廁需求迫切改善，謝謝何委員及林市議員的意見反應，國教署將全力協助，未來新廁所採光及通風性會比現在更好，同時納入性別友善廁所規劃。

