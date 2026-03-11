北市升學博覽會周末登場！講師免費諮詢選校策略 還有機會抽iPad等好禮

北市教育局周末將舉辦2026年高中職升學進路博覽會，以新興科技、跨域學習、產學鏈結、適性發展為核心，會中也將剖析AI科技產業發展，並聘請多位講師，與學生、家長諮詢升學與職涯選擇，歡迎有需求者周六至台北世貿一館參觀，還有機會抽中IPad Air、Switch2、AirPods Pro、藍芽音響及商品禮券等大獎。

教育局表示，博覽會規畫8大主題區塊，包含普通高中及技術高中學校特色展示區、互動實作體驗區、升學輔導諮詢攤位區、科大攤位區、企業攤位區、專題演講舞臺區及主舞台區，提供學生與家長不一樣升學資訊與職涯體驗。

考量到升學資訊變動快速，此次升學輔導諮詢攤位提供上午場與下午場各8位講師，讓學生家長可以和講師討論未來生涯發展與升學選擇多元可能性，博覽會更舉辦6場次專題講座，深入剖析新興AI科技產業發展、升學進路建議、親子輔導溝通與學習經驗分享，協助學生多方瞭解升學與職涯選擇。

博覽會中也規畫互動實作體驗專區，有新興科技、文創藝術與餐飲等多元主題包含「無人機模擬器飛行」及「足球無人機挑戰」、機械手臂操作體驗、結合AI的「未來夢想生涯圖像」生成與糖霜餅乾及飲料調製等探索活動，提供學生更接近實務機會，只要現場參展均可登錄抽獎，憑本人身分證件即有機會將IPad Air、Switch2、AirPods Pro、藍芽音響及商品禮券等多項大獎帶回家。

北市教育局周末將舉辦2026年高中職升學進路博覽會，以新興科技、跨域學習、產學鏈結、適性發展為核心，會中也將剖析AI科技產業發展，並聘請多位講師，與學生、家長諮詢升學與職涯選擇。圖／教育局提供

