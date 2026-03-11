北市升學博覽會周末登場！講師免費諮詢選校策略 還有機會抽iPad等好禮

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市教育局周末將舉辦2026年高中職升學進路博覽會，以新興科技、跨域學習、產學鏈結、適性發展為核心，會中也將剖析AI科技產業發展，並聘請多位講師，與學生、家長諮詢升學與職涯選擇，歡迎有需求者周六至台北世貿一館參觀，還有機會抽中IPad Air、Switch2、AirPods Pro、藍芽音響及商品禮券等大獎。

教育局表示，博覽會規畫8大主題區塊，包含普通高中及技術高中學校特色展示區、互動實作體驗區、升學輔導諮詢攤位區、科大攤位區、企業攤位區、專題演講舞臺區及主舞台區，提供學生與家長不一樣升學資訊與職涯體驗。

考量到升學資訊變動快速，此次升學輔導諮詢攤位提供上午場與下午場各8位講師，讓學生家長可以和講師討論未來生涯發展與升學選擇多元可能性，博覽會更舉辦6場次專題講座，深入剖析新興AI科技產業發展、升學進路建議、親子輔導溝通與學習經驗分享，協助學生多方瞭解升學與職涯選擇。

博覽會中也規畫互動實作體驗專區，有新興科技、文創藝術與餐飲等多元主題包含「無人機模擬器飛行」及「足球無人機挑戰」、機械手臂操作體驗、結合AI的「未來夢想生涯圖像」生成與糖霜餅乾及飲料調製等探索活動，提供學生更接近實務機會，只要現場參展均可登錄抽獎，憑本人身分證件即有機會將IPad Air、Switch2、AirPods Pro、藍芽音響及商品禮券等多項大獎帶回家。

iPad 教育局

北市教育局周末將舉辦2026年高中職升學進路博覽會，以新興科技、跨域學習、產學鏈結、適性發展為核心，會中也將剖析AI科技產業發展，並聘請多位講師，與學生、家長諮詢升學與職涯選擇，歡迎有需求者周六至台北世貿一館參觀，還有機會抽中IPad Air、Switch2、AirPods Pro、藍芽音響及商品禮券等大獎。

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

台灣推動幼老共學，面臨家長觀望、質疑；在日本，具備幼老共學特色的保育園卻是家長選校首選。專家指出，日本社會普遍認為長者具有豐富的人生經驗與智慧，可以在與孩子的互動中發揮價值，未來台灣若要進一步深化幼老共園，可發展「爺奶老師」制度，將來也許會形成新的招生優勢。

教部30+大學計畫 鼓勵30歲以上終身學習

教育部昨宣布將「第三人生大學」的招生對象，由現行的五十五歲以上，下修至卅歲以上成人，預計將有六十七所學校參與，只要是具備高中以上同等學力者，皆可報名。計畫主持人、中正大學副校長詹盛如表示，只要累積修滿一二八學分，就可取得學位，修業期限最長可達十年。新制今年八月上路。

70歲返校圓夢 讚「第三人生大學」課程多元

年近七十歲的陳秀鷹，是慈濟大學「第三人生大學社工系」學生。她表示，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己，透過學習再次擁抱人生新的可能。中正大學學員陳信翰，為嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，早有博士學位的他，透過第三人生大學將所學轉化為服務創新的動能，為長照產業注入新活力。

放下鐵飯碗 離職教師人數逐年上升

過往教師工作被視為穩定生活的代名詞，如今卻愈來愈多教師寧願放下「鐵飯碗」，根據教育部統計，教師的離職人數逐年上升。

教師不如歸去 全教總：待遇低、壓力大 難留人

待遇與未來保障是不少教師考量離職的重要因素，教團表示，待遇加上工作壓力可能讓教師萌生「不如歸去」念頭。社團法人一一一教育發展協進會理事長曾燦金也觀察，過往老師會往都會區跑，現在卻不一定，理由是都會區的住房、生活費高，而這現在也是教師離職會考量的重要因素。

