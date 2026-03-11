青年百億圓夢基金 提供「海外翱翔組」236案多元機會

教育部青年發展署「2026年青年百億海外圓夢基金計畫」第二梯次第二批海外翱翔組計畫已正式公告。此次共計新增136案圓夢專案，加上原已公告的100案，總計已公告236案多元豐富的海外見習與交流機會，期盼能帶領台灣青年勇敢走出國際，拓展全球視野。

此次計畫主題涵蓋國際組織見習、專業職能培訓、地方創生、環境永續、科技交流等多個關鍵領域，針對不同年齡層與背景的青年，規劃了極具深度的專屬學習旅程。

教育部表示，在15至未滿18歲的圓夢計畫中，期待能夠讓青年提早扎根，探索世界公民素養，將前往日本山形縣與東京都，深度見習山形無障礙觀光旅遊中心等機構，讓對特殊教育及社會福利有興趣的青年，實地了解日本無障礙環境與身心障礙者共融設計。

另外也帶領青年走訪日本東京都、茨城縣筑波市及山梨縣，見習東京臨海廣域防災公園及JAXA筑波宇宙中心等國家級設施，結合科技與社會議題，培養新世代的防災系統思考能力。

18至30歲的圓夢計畫中，青年將前進秘魯庫斯科與利馬，專業深造，藉由跨國文化與職能淬鍊，拜會秘魯文化部原住民族事務單位與走訪馬丘比丘遺址，深入探討原住民族社會知識建構、多元文化融合與文化資產保存。

另外也可以前往泰國曼谷與清邁，於先皇技術學院與清邁大學英文系進行專業職能培訓，結合劇本分析、傳統舞蹈與舞台視覺設計，激發對泰國戲劇藝術與跨文化創作的深度潛能。

外交部年度旗艦計畫中，將藉由國民外交，深化友邦實質交流，將招募具備建築科系背景與竹建築設計經驗的青年，於瓜地馬拉觀光局見習，協助旅遊產品的開發設計與規劃，以創意推動永續觀光。

另深入非洲友邦史瓦帝尼，於著名的Big Game Parks等野生動物保護區見習，實地參與草食獸、犀牛保育及防範盜獵等工作，成為守護地球生態的實踐者。

2026年新推出的圓夢助力方案頗受好評，第二梯次再加碼，希望藉由多元管道，支持特殊境遇青年翻轉未來，將提供青年前往德國慕尼黑、斯圖加特等地，參訪慕尼黑工業大學、奧迪汽車總部與保時捷博物館，實地觀摩汽車工業4.0、自動駕駛及綠能轉型技術，啟發對未來綠能產業的無限想像。

或進入楓原秘境進行文化冒險，前往加拿大卑詩省，走訪皇家路大學與斯闊米什利瓦特文化中心，體驗原住民文化教育與歷史，讓青年在沉浸式體驗中培養尊重多元與跨文化的國際觀。

青年發展署表示，海外翱翔組案件計畫持續於官方網站更新上架，歡迎懷抱夢想、渴望在國際舞台上發光發熱的青年學子踴躍報名並持續關注官方網站，詳細計畫簡章、申請資格與報名方式，請至「青年百億海外圓夢基金計畫」專屬網站查詢，報名將於4月1日中午12點整截止。