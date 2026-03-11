快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

青年百億圓夢基金 提供「海外翱翔組」236案多元機會

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

教育部青年發展署「2026年青年百億海外圓夢基金計畫」第二梯次第二批海外翱翔組計畫已正式公告。此次共計新增136案圓夢專案，加上原已公告的100案，總計已公告236案多元豐富的海外見習與交流機會，期盼能帶領台灣青年勇敢走出國際，拓展全球視野。

此次計畫主題涵蓋國際組織見習、專業職能培訓、地方創生、環境永續、科技交流等多個關鍵領域，針對不同年齡層與背景的青年，規劃了極具深度的專屬學習旅程。

教育部表示，在15至未滿18歲的圓夢計畫中，期待能夠讓青年提早扎根，探索世界公民素養，將前往日本山形縣與東京都，深度見習山形無障礙觀光旅遊中心等機構，讓對特殊教育及社會福利有興趣的青年，實地了解日本無障礙環境與身心障礙者共融設計。

另外也帶領青年走訪日本東京都、茨城縣筑波市及山梨縣，見習東京臨海廣域防災公園及JAXA筑波宇宙中心等國家級設施，結合科技與社會議題，培養新世代的防災系統思考能力。

18至30歲的圓夢計畫中，青年將前進秘魯庫斯科與利馬，專業深造，藉由跨國文化與職能淬鍊，拜會秘魯文化部原住民族事務單位與走訪馬丘比丘遺址，深入探討原住民族社會知識建構、多元文化融合與文化資產保存。

另外也可以前往泰國曼谷與清邁，於先皇技術學院與清邁大學英文系進行專業職能培訓，結合劇本分析、傳統舞蹈與舞台視覺設計，激發對泰國戲劇藝術與跨文化創作的深度潛能。

外交部年度旗艦計畫中，將藉由國民外交，深化友邦實質交流，將招募具備建築科系背景與竹建築設計經驗的青年，於瓜地馬拉觀光局見習，協助旅遊產品的開發設計與規劃，以創意推動永續觀光。

另深入非洲友邦史瓦帝尼，於著名的Big Game Parks等野生動物保護區見習，實地參與草食獸、犀牛保育及防範盜獵等工作，成為守護地球生態的實踐者。

2026年新推出的圓夢助力方案頗受好評，第二梯次再加碼，希望藉由多元管道，支持特殊境遇青年翻轉未來，將提供青年前往德國慕尼黑、斯圖加特等地，參訪慕尼黑工業大學、奧迪汽車總部與保時捷博物館，實地觀摩汽車工業4.0、自動駕駛及綠能轉型技術，啟發對未來綠能產業的無限想像。

或進入楓原秘境進行文化冒險，前往加拿大卑詩省，走訪皇家路大學與斯闊米什利瓦特文化中心，體驗原住民文化教育與歷史，讓青年在沉浸式體驗中培養尊重多元與跨文化的國際觀。

青年發展署表示，海外翱翔組案件計畫持續於官方網站更新上架，歡迎懷抱夢想、渴望在國際舞台上發光發熱的青年學子踴躍報名並持續關注官方網站，詳細計畫簡章、申請資格與報名方式，請至「青年百億海外圓夢基金計畫」專屬網站查詢，報名將於4月1日中午12點整截止。

青年 教育部

延伸閱讀

青年百億圓夢計畫 海外翱翔組236案4月1日截止報名

AI 世代 永豐金證券擴大人才招募漏斗

永豐金證券啟動2026徵才 保障百萬年薪

勞動部學習獎勵金撐腰 青年習AI跨領域入職大廠

相關新聞

北市升學博覽會周末登場！講師免費諮詢選校策略 還有機會抽iPad等好禮

北市教育局周末將舉辦2026年高中職升學進路博覽會，以新興科技、跨域學習、產學鏈結、適性發展為核心，會中也將剖析AI科技產業發展，並聘請多位講師，與學生、家長諮詢升學與職涯選擇，歡迎有需求者周六至台北世貿一館參觀，還有機會抽中IPad Air、Switch2、AirPods Pro、藍芽音響及商品禮券等大獎。

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

台灣推動幼老共學，面臨家長觀望、質疑；在日本，具備幼老共學特色的保育園卻是家長選校首選。專家指出，日本社會普遍認為長者具有豐富的人生經驗與智慧，可以在與孩子的互動中發揮價值，未來台灣若要進一步深化幼老共園，可發展「爺奶老師」制度，將來也許會形成新的招生優勢。

教部30+大學計畫 鼓勵30歲以上終身學習

教育部昨宣布將「第三人生大學」的招生對象，由現行的五十五歲以上，下修至卅歲以上成人，預計將有六十七所學校參與，只要是具備高中以上同等學力者，皆可報名。計畫主持人、中正大學副校長詹盛如表示，只要累積修滿一二八學分，就可取得學位，修業期限最長可達十年。新制今年八月上路。

70歲返校圓夢 讚「第三人生大學」課程多元

年近七十歲的陳秀鷹，是慈濟大學「第三人生大學社工系」學生。她表示，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己，透過學習再次擁抱人生新的可能。中正大學學員陳信翰，為嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，早有博士學位的他，透過第三人生大學將所學轉化為服務創新的動能，為長照產業注入新活力。

放下鐵飯碗 離職教師人數逐年上升

過往教師工作被視為穩定生活的代名詞，如今卻愈來愈多教師寧願放下「鐵飯碗」，根據教育部統計，教師的離職人數逐年上升。

教師不如歸去 全教總：待遇低、壓力大 難留人

待遇與未來保障是不少教師考量離職的重要因素，教團表示，待遇加上工作壓力可能讓教師萌生「不如歸去」念頭。社團法人一一一教育發展協進會理事長曾燦金也觀察，過往老師會往都會區跑，現在卻不一定，理由是都會區的住房、生活費高，而這現在也是教師離職會考量的重要因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。