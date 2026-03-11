快訊

強化科學教育量能 國教署挹注逾2千萬補助59校

中央社／ 台北11日電
台師大科學教育中心與花蓮縣壽豐國中合辦推廣科學教育活動，邀請教師實際體驗科學活動的樂趣，包括戶外採集、礦石研磨等活動。（國教署提供）中央社
台師大科學教育中心與花蓮縣壽豐國中合辦推廣科學教育活動，邀請教師實際體驗科學活動的樂趣，包括戶外採集、礦石研磨等活動。（國教署提供）中央社

教育部國教署於114學年補助3所師範大學科教中心及56所國中小，挹注逾新台幣2000萬元經費，支持科學教育推廣與教師專業成長活動，以強化中小學科學教育量能。

教育部今天發布新聞稿指出，為推廣中小學科學教育，國民及學前教育署自民國90年起訂定「教育部國民及學前教育署專案補助中小學科學教育計畫申請作業要點」，補助3所師範大學科教中心及高中以下學校辦理中小學科學教育研究、推廣、研習及輔導工作。

根據國教署資料顯示，114學年度共補助3所師範大學科教中心及56所國中小，經費挹注逾新台幣2000萬元，支持各項科學教育推廣與教師專業成長活動，持續強化中小學科學教育量能。

在推廣與研習方面，台師大科學教育中心與花蓮縣壽豐國中合作辦理推廣科學教育活動，邀請25所中小學的校長、主任、組長、自然科教師參加，帶領教師實際體驗科學活動的樂趣，包括水火箭製作、實測、戶外採集、礦石的研磨等活動。

在輔導方面，高師大科學教育中心則與高雄市五福國中合作辦理教師數位教學活動，輔導20名自然科領域教師從事科技輔助數位學習，鼓勵教師自主學習並推廣數位學習，以多元化教學方式，提升學生學習效果與興趣。

另外，彰師大科學教育中心則舉辦「科學開Fun日」活動，協同10多所國中小、逾500人共同參與，包含「科學魔法區」、「科學冒險區」與「科學探索區」等闖關體驗，透過趣味實作，讓學生輕鬆探索科學，讓科學走入生活。

國教署表示，探究與實作課程對教師專業能力是很大的挑戰，教師除了透過不斷精進來提升專業能力，也需要學習跨領域知識，尋找各種合作機會，國教署將持續補助此計畫，協助教師提升專業能力和教學工作，深化中小學科學教育發展。

數位學習 國教署 教師

相關新聞

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

台灣推動幼老共學，面臨家長觀望、質疑；在日本，具備幼老共學特色的保育園卻是家長選校首選。專家指出，日本社會普遍認為長者具有豐富的人生經驗與智慧，可以在與孩子的互動中發揮價值，未來台灣若要進一步深化幼老共園，可發展「爺奶老師」制度，將來也許會形成新的招生優勢。

教部30+大學計畫 鼓勵30歲以上終身學習

教育部昨宣布將「第三人生大學」的招生對象，由現行的五十五歲以上，下修至卅歲以上成人，預計將有六十七所學校參與，只要是具備高中以上同等學力者，皆可報名。計畫主持人、中正大學副校長詹盛如表示，只要累積修滿一二八學分，就可取得學位，修業期限最長可達十年。新制今年八月上路。

70歲返校圓夢 讚「第三人生大學」課程多元

年近七十歲的陳秀鷹，是慈濟大學「第三人生大學社工系」學生。她表示，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己，透過學習再次擁抱人生新的可能。中正大學學員陳信翰，為嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，早有博士學位的他，透過第三人生大學將所學轉化為服務創新的動能，為長照產業注入新活力。

放下鐵飯碗 離職教師人數逐年上升

過往教師工作被視為穩定生活的代名詞，如今卻愈來愈多教師寧願放下「鐵飯碗」，根據教育部統計，教師的離職人數逐年上升。

教師不如歸去 全教總：待遇低、壓力大 難留人

待遇與未來保障是不少教師考量離職的重要因素，教團表示，待遇加上工作壓力可能讓教師萌生「不如歸去」念頭。社團法人一一一教育發展協進會理事長曾燦金也觀察，過往老師會往都會區跑，現在卻不一定，理由是都會區的住房、生活費高，而這現在也是教師離職會考量的重要因素。

新北兒童悠遊卡升級2.0 在家就能加值與設定TPASS、辨識身分領鮮奶

為提升學童搭乘公共運輸及日常使用的便利性，新北市交通局宣布，新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡2代卡」。未來除了搭乘公車、捷運等公共運輸外，還可以手機感應卡片自動加值、查詢交易紀錄和卡片餘額，也結合「新北鮮奶幸福周」政策，打造更便利、安全的學童生活卡。

