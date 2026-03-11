強化科學教育量能 國教署挹注逾2千萬補助59校
教育部國教署於114學年補助3所師範大學科教中心及56所國中小，挹注逾新台幣2000萬元經費，支持科學教育推廣與教師專業成長活動，以強化中小學科學教育量能。
教育部今天發布新聞稿指出，為推廣中小學科學教育，國民及學前教育署自民國90年起訂定「教育部國民及學前教育署專案補助中小學科學教育計畫申請作業要點」，補助3所師範大學科教中心及高中以下學校辦理中小學科學教育研究、推廣、研習及輔導工作。
根據國教署資料顯示，114學年度共補助3所師範大學科教中心及56所國中小，經費挹注逾新台幣2000萬元，支持各項科學教育推廣與教師專業成長活動，持續強化中小學科學教育量能。
在推廣與研習方面，台師大科學教育中心與花蓮縣壽豐國中合作辦理推廣科學教育活動，邀請25所中小學的校長、主任、組長、自然科教師參加，帶領教師實際體驗科學活動的樂趣，包括水火箭製作、實測、戶外採集、礦石的研磨等活動。
在輔導方面，高師大科學教育中心則與高雄市五福國中合作辦理教師數位教學活動，輔導20名自然科領域教師從事科技輔助數位學習，鼓勵教師自主學習並推廣數位學習，以多元化教學方式，提升學生學習效果與興趣。
另外，彰師大科學教育中心則舉辦「科學開Fun日」活動，協同10多所國中小、逾500人共同參與，包含「科學魔法區」、「科學冒險區」與「科學探索區」等闖關體驗，透過趣味實作，讓學生輕鬆探索科學，讓科學走入生活。
國教署表示，探究與實作課程對教師專業能力是很大的挑戰，教師除了透過不斷精進來提升專業能力，也需要學習跨領域知識，尋找各種合作機會，國教署將持續補助此計畫，協助教師提升專業能力和教學工作，深化中小學科學教育發展。
