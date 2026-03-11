快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

沒有指揮的音樂會 創團9年灣聲樂團首度挑戰「無指境」高默契

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
灣聲樂團4月將在誠品表演廳演出《灣聲無指境》音樂會，創團九年來首度挑戰「無指揮」的演出形式—撤除指揮台，讓全團音樂家在沒有指揮的指引下，憑藉相互高度專注的默契完成合奏。圖／灣聲樂團提供
灣聲樂團4月將在誠品表演廳演出《灣聲無指境》音樂會，創團九年來首度挑戰「無指揮」的演出形式—撤除指揮台，讓全團音樂家在沒有指揮的指引下，憑藉相互高度專注的默契完成合奏。圖／灣聲樂團提供

指揮是交響樂團的靈魂，沒了指揮，音樂會不會變得荒腔走板？灣聲樂團4月將在誠品表演廳演出《灣聲無指境》音樂會，創團9年來首度挑戰「無指揮」的演出形式—撤除指揮台，讓全團音樂家在沒有指揮的指引下，憑藉相互高度專注的默契完成合奏。曲目也由音樂家們自行選出《思想起》、《綠島小夜曲》等經典曲目，展現樂團如有機體般的極致共感。

音樂會將由音樂總監李哲藝與助理音樂總監曾維庸擔任導聆，帶領聽眾解密無指揮演出的奧秘。

灣聲樂團表示，在《灣聲無指境》的舞台上，觀眾將親眼見證音樂家之間細微而緊密的連結。首席一個細微的點頭，即是整段旋律的啟動信號；全團音樂家在同一瞬間吸氣，精準同步演奏速率。少了指揮的背影，觀眾將直接看見音樂家眼神的飛快交流，以及聲部之間如何運用身體語言進行協調。這種以「信任」取代「指令」的演奏情境，往往容易激發出更具爆發力的演奏張力。

音樂總監李哲藝表示，這是一場全靠音樂家之間長期累積的默契與直覺反應的演出，不僅是演奏技巧的嚴酷試煉，更是對樂團「傾聽」與「連結」能力的正面對決。透過這種赤裸的溝通形式，希望將音樂昇華至另一個層面—人與人之間的共鳴。

為了這場無指揮情境的「無指境」挑戰，音樂家們特別從過去數百場演出、近 2000 首作品庫中，精選出樂迷回饋最熱烈的經典之作，包括《邵族幻想曲》、《茉莉花之探戈情迷》、《霧散不開 依然有光》、《絃舞Ι》及《墓仔埔也敢去》等，呈現灣聲發展歷史的縮影。詳細資訊： https://tixfun.com/UTK0201_?PRODUCT_ID=Q01ZRMKU

身體語言 音樂 交響樂團

延伸閱讀

日本京都橘高校校友樂團現身台灣燈會 引爆上萬人潮

千架無人機點亮夜空向台灣英雄致敬 台灣燈會演出創紀錄幕後團隊曝

奧地利鋼琴國寶布赫賓德將訪台　致力追求原譜

相關新聞

教部30+大學計畫 鼓勵30歲以上終身學習

教育部昨宣布將「第三人生大學」的招生對象，由現行的五十五歲以上，下修至卅歲以上成人，預計將有六十七所學校參與，只要是具備高中以上同等學力者，皆可報名。計畫主持人、中正大學副校長詹盛如表示，只要累積修滿一二八學分，就可取得學位，修業期限最長可達十年。新制今年八月上路。

70歲返校圓夢 讚「第三人生大學」課程多元

年近七十歲的陳秀鷹，是慈濟大學「第三人生大學社工系」學生。她表示，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己，透過學習再次擁抱人生新的可能。中正大學學員陳信翰，為嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，早有博士學位的他，透過第三人生大學將所學轉化為服務創新的動能，為長照產業注入新活力。

放下鐵飯碗 離職教師人數逐年上升

過往教師工作被視為穩定生活的代名詞，如今卻愈來愈多教師寧願放下「鐵飯碗」，根據教育部統計，教師的離職人數逐年上升。

沒有指揮的音樂會 創團9年灣聲樂團首度挑戰「無指境」高默契

指揮是交響樂團的靈魂，沒了指揮，音樂會不會變得荒腔走板？灣聲樂團4月將在誠品表演廳演出《灣聲無指境》音樂會，創團9年來首度挑戰「無指揮」的演出形式—撤除指揮台，讓全團音樂家在沒有指揮的指引下，憑藉相互高度專注的默契完成合奏。曲目也由音樂家們自行選出《思想起》、《綠島小夜曲》等經典曲目，展現樂團如有機體般的極致共感。

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

台灣推動幼老共學，面臨家長觀望、質疑；在日本，具備幼老共學特色的保育園卻是家長選校首選。專家指出，日本社會普遍認為長者具有豐富的人生經驗與智慧，可以在與孩子的互動中發揮價值，未來台灣若要進一步深化幼老共園，可發展「爺奶老師」制度，將來也許會形成新的招生優勢。

教師不如歸去 全教總：待遇低、壓力大 難留人

待遇與未來保障是不少教師考量離職的重要因素，教團表示，待遇加上工作壓力可能讓教師萌生「不如歸去」念頭。社團法人一一一教育發展協進會理事長曾燦金也觀察，過往老師會往都會區跑，現在卻不一定，理由是都會區的住房、生活費高，而這現在也是教師離職會考量的重要因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。