青年百億圓夢計畫 海外翱翔組236案4月1日截止報名

教育部青年署公告115年青年百億海外圓夢基金計畫第2梯次第2批海外翱翔組計畫，新增136案，加上已公告的100案，總計236案，4月1日中午12時截止報名。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，青年百億海外圓夢基金計畫海外翱翔組案件計畫陸續於官方網站更新上架，歡迎懷抱夢想的青年學子報名，第2梯次報名將於4月1日中午12時截止。

根據青年署公告，第2梯次第2波海外翱翔組新增136案，加上先前已公告的100案，總計236案，其中15至18歲有81案、18至30歲有155案。

在15至未滿18歲的圓夢計畫中，包括前往日本山形縣與東京，見習無障礙觀光旅遊中心等機構，了解無障礙環境與身心障礙者共融設計；也會帶領青年走訪日本東京、茨城縣筑波市、山梨縣，見習東京臨海廣域防災公園及JAXA筑波宇宙中心等國家級設施，培養防災系統思考能力。

在18至30歲的圓夢計畫中，青年將前進秘魯庫斯科與利馬，拜會秘魯文化部原住民族事務單位與走訪馬丘比丘遺址，探討多元文化融合與文化資產保存；也可前往泰國曼谷與清邁培訓專業職能，結合劇本分析、傳統舞蹈與舞台視覺設計，激發戲劇藝術與跨文化創作的深度潛能。

在外交部年度旗艦計畫中，將招募具建築科系背景與竹建築設計經驗的青年，於瓜地馬拉觀光局見習，協助旅遊產品的開發設計與規劃；另外也會深入非洲友邦史瓦帝尼，於著名的野生動物保護區見習，參與草食獸、犀牛保育及防範盜獵等工作，成為守護地球生態的實踐者。

青年署表示，今年新推出的圓夢助力方案針對經濟弱勢、偏鄉等青年提供培力課程，第2梯次也持續推動，支持特殊境遇青年前往德國慕尼黑等地參訪，觀摩汽車工業4.0、自動駕駛及綠能轉型技術，或前往加拿大，走訪皇家路大學與斯闊米什利瓦特文化中心，體驗原民文化教育與歷史。