青年百億圓夢計畫 海外翱翔組236案4月1日截止報名

中央社／ 台北11日電

教育部青年署公告115年青年百億海外圓夢基金計畫第2梯次第2批海外翱翔組計畫，新增136案，加上已公告的100案，總計236案，4月1日中午12時截止報名。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，青年百億海外圓夢基金計畫海外翱翔組案件計畫陸續於官方網站更新上架，歡迎懷抱夢想的青年學子報名，第2梯次報名將於4月1日中午12時截止。

根據青年署公告，第2梯次第2波海外翱翔組新增136案，加上先前已公告的100案，總計236案，其中15至18歲有81案、18至30歲有155案。

在15至未滿18歲的圓夢計畫中，包括前往日本山形縣與東京，見習無障礙觀光旅遊中心等機構，了解無障礙環境與身心障礙者共融設計；也會帶領青年走訪日本東京、茨城縣筑波市、山梨縣，見習東京臨海廣域防災公園及JAXA筑波宇宙中心等國家級設施，培養防災系統思考能力。

在18至30歲的圓夢計畫中，青年將前進秘魯庫斯科與利馬，拜會秘魯文化部原住民族事務單位與走訪馬丘比丘遺址，探討多元文化融合與文化資產保存；也可前往泰國曼谷與清邁培訓專業職能，結合劇本分析、傳統舞蹈與舞台視覺設計，激發戲劇藝術與跨文化創作的深度潛能。

在外交部年度旗艦計畫中，將招募具建築科系背景與竹建築設計經驗的青年，於瓜地馬拉觀光局見習，協助旅遊產品的開發設計與規劃；另外也會深入非洲友邦史瓦帝尼，於著名的野生動物保護區見習，參與草食獸、犀牛保育及防範盜獵等工作，成為守護地球生態的實踐者。

青年署表示，今年新推出的圓夢助力方案針對經濟弱勢、偏鄉等青年提供培力課程，第2梯次也持續推動，支持特殊境遇青年前往德國慕尼黑等地參訪，觀摩汽車工業4.0、自動駕駛及綠能轉型技術，或前往加拿大，走訪皇家路大學與斯闊米什利瓦特文化中心，體驗原民文化教育與歷史。

青年

相關新聞

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

台灣推動幼老共學，面臨家長觀望、質疑；在日本，具備幼老共學特色的保育園卻是家長選校首選。專家指出，日本社會普遍認為長者具有豐富的人生經驗與智慧，可以在與孩子的互動中發揮價值，未來台灣若要進一步深化幼老共園，可發展「爺奶老師」制度，將來也許會形成新的招生優勢。

教部30+大學計畫 鼓勵30歲以上終身學習

教育部昨宣布將「第三人生大學」的招生對象，由現行的五十五歲以上，下修至卅歲以上成人，預計將有六十七所學校參與，只要是具備高中以上同等學力者，皆可報名。計畫主持人、中正大學副校長詹盛如表示，只要累積修滿一二八學分，就可取得學位，修業期限最長可達十年。新制今年八月上路。

70歲返校圓夢 讚「第三人生大學」課程多元

年近七十歲的陳秀鷹，是慈濟大學「第三人生大學社工系」學生。她表示，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己，透過學習再次擁抱人生新的可能。中正大學學員陳信翰，為嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，早有博士學位的他，透過第三人生大學將所學轉化為服務創新的動能，為長照產業注入新活力。

放下鐵飯碗 離職教師人數逐年上升

過往教師工作被視為穩定生活的代名詞，如今卻愈來愈多教師寧願放下「鐵飯碗」，根據教育部統計，教師的離職人數逐年上升。

教師不如歸去 全教總：待遇低、壓力大 難留人

待遇與未來保障是不少教師考量離職的重要因素，教團表示，待遇加上工作壓力可能讓教師萌生「不如歸去」念頭。社團法人一一一教育發展協進會理事長曾燦金也觀察，過往老師會往都會區跑，現在卻不一定，理由是都會區的住房、生活費高，而這現在也是教師離職會考量的重要因素。

新北兒童悠遊卡升級2.0 在家就能加值與設定TPASS、辨識身分領鮮奶

為提升學童搭乘公共運輸及日常使用的便利性，新北市交通局宣布，新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡2代卡」。未來除了搭乘公車、捷運等公共運輸外，還可以手機感應卡片自動加值、查詢交易紀錄和卡片餘額，也結合「新北鮮奶幸福周」政策，打造更便利、安全的學童生活卡。

0 則留言
