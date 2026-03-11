聽新聞
教師不如歸去 全教總：待遇低、壓力大 難留人

聯合報／ 記者李芯／台北報導

待遇與未來保障是不少教師考量離職的重要因素，教團表示，待遇加上工作壓力可能讓教師萌生「不如歸去」念頭。社團法人一一一教育發展協進會理事長曾燦金也觀察，過往老師會往都會區跑，現在卻不一定，理由是都會區的住房、生活費高，而這現在也是教師離職會考量的重要因素。

對此，教育部表示，去年底已宣布調高公立中小學校教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，以及增訂教師行政工作獎金。未來將持續滾動檢討相關制度，打造更友善且永續的教育工作環境。

全教總理事長侯俊良說，好不容易考上正式教師，離開職場的原因不外乎是待遇低、壓力大，如果在學校以外能找到待遇更好的工作，或是教學現場工作壓力大，就可能有「不如歸去」的念頭。此外，退撫新制改為確定提撥制，不確定性較高，再加上教師待遇相對低，年輕世代對退休後的保障會有更多疑慮。

偏鄉教師嘉翔（化名）說，代理教師福利已逐漸接近正式教師，只差在一個月的考績獎金及工作穩定度，且具備較高彈性，年輕時不妨多嘗試不同選擇。

小青（化名）離職時，最重要的考量亦關乎待遇。她說，以碩士畢業的正式老師為例，若無超鐘點、兼行政職，第一個月月薪五萬五千元，扣除退撫及保費，實領薪資不到五萬元，在高通膨與房價壓力下，「試問能存多少錢？」再者，新制退撫是個人專戶制，相較舊制總額變少。

