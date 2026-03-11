聽新聞
0:00 / 0:00

放下鐵飯碗 離職教師人數逐年上升

聯合報／ 記者李芯／台北報導
愈來愈多教師放下「鐵飯碗」，薪資待遇、校園濫訴都是離職原因。圖為示意。記者林伯東／攝影
愈來愈多教師放下「鐵飯碗」，薪資待遇、校園濫訴都是離職原因。圖為示意。記者林伯東／攝影

過往教師工作被視為穩定生活的代名詞，如今卻愈來愈多教師寧願放下「鐵飯碗」，根據教育部統計，教師的離職人數逐年上升。

本報採訪離職教師，發現薪資待遇、校園氛圍、校園濫訴都是讓人想離職原因，這些教師也以過來人經驗，鼓勵現任教師不要一直因「教育愛」委屈自己，勇於發展第二、第三專長。

根據統計，從幼兒園到高中學校、特教學校及矯正學校，每年離職教師愈來愈多，其中光是一一三年度離職者就有二六二人。離退職原因包含教師因退休、死亡、辭職等。

在偏鄉國小服務的教師嘉翔（化名）已遞出辭呈，待學年結束就要離開校園。嘉翔表示，離職的最大原因在於教育理念和校長不合。前陣子學生在學校玩鬧時做出有危險舉動，自己見狀制止，卻被校長提醒不要對學生講話太大聲。

嘉翔說，教學現場現在多是「防衛性教學」，校方擔心被投訴，「把學生安危放在後面、保護自己放在前面」，但這與他個人的教學理念相悖，自認熱血、有教育熱忱，只花三年的時間就消磨殆盡。身為過來人，他也向現任教師喊話「不要一直委屈自己」。

從公立國小離職的資訊老師小青（化名），現已轉職到電信業擔任後端工程師。

小青說，政府對教育的不重視、勞工與公教的對立，以及少部分恐龍家長的不合理要求，已讓教育環境愈來愈不宜久留。人生還長，職業僅是一種選擇，何苦被「教育愛」情緒勒索呢？如果有正式老師在考慮離職，可以好好培養第二、第三專長，一定能找到一個薪資、工作、生活都平衡的工作。

校園 教育 恐龍家長

延伸閱讀

兼任、代課鐘點費調升2成 全職教師沒加薪 請假成本反變高

比照加班 中市教師喊漲課輔鐘點費

教職工作環境惡化 基層師嘆「年輕人卻步」

工時彈性 教保員紛紛轉任教助員

相關新聞

教部30+大學計畫 鼓勵30歲以上終身學習

教育部昨宣布將「第三人生大學」的招生對象，由現行的五十五歲以上，下修至卅歲以上成人，預計將有六十七所學校參與，只要是具備高中以上同等學力者，皆可報名。計畫主持人、中正大學副校長詹盛如表示，只要累積修滿一二八學分，就可取得學位，修業期限最長可達十年。新制今年八月上路。

70歲返校圓夢 讚「第三人生大學」課程多元

年近七十歲的陳秀鷹，是慈濟大學「第三人生大學社工系」學生。她表示，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己，透過學習再次擁抱人生新的可能。中正大學學員陳信翰，為嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，早有博士學位的他，透過第三人生大學將所學轉化為服務創新的動能，為長照產業注入新活力。

放下鐵飯碗 離職教師人數逐年上升

過往教師工作被視為穩定生活的代名詞，如今卻愈來愈多教師寧願放下「鐵飯碗」，根據教育部統計，教師的離職人數逐年上升。

教師不如歸去 全教總：待遇低、壓力大 難留人

待遇與未來保障是不少教師考量離職的重要因素，教團表示，待遇加上工作壓力可能讓教師萌生「不如歸去」念頭。社團法人一一一教育發展協進會理事長曾燦金也觀察，過往老師會往都會區跑，現在卻不一定，理由是都會區的住房、生活費高，而這現在也是教師離職會考量的重要因素。

新北兒童悠遊卡升級2.0 在家就能加值與設定TPASS、辨識身分領鮮奶

為提升學童搭乘公共運輸及日常使用的便利性，新北市交通局宣布，新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡2代卡」。未來除了搭乘公車、捷運等公共運輸外，還可以手機感應卡片自動加值、查詢交易紀錄和卡片餘額，也結合「新北鮮奶幸福周」政策，打造更便利、安全的學童生活卡。

教育部推「30＋大學」終身學習計畫 115學年擴大招生下修至30歲以上

為因應高齡化與少子化社會帶來的終身學習需求，教育部推動「第三人生大學試辦計畫」，今宣布計畫將於115學年度擴大辦理，招生對象由原本55歲以上，擴大至30歲以上成人，鼓勵更多民眾重返校園進修。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。