放下鐵飯碗 離職教師人數逐年上升

過往教師工作被視為穩定生活的代名詞，如今卻愈來愈多教師寧願放下「鐵飯碗」，根據教育部統計，教師的離職人數逐年上升。

本報採訪離職教師，發現薪資待遇、校園氛圍、校園濫訴都是讓人想離職原因，這些教師也以過來人經驗，鼓勵現任教師不要一直因「教育愛」委屈自己，勇於發展第二、第三專長。

根據統計，從幼兒園到高中學校、特教學校及矯正學校，每年離職教師愈來愈多，其中光是一一三年度離職者就有二六二人。離退職原因包含教師因退休、死亡、辭職等。

在偏鄉國小服務的教師嘉翔（化名）已遞出辭呈，待學年結束就要離開校園。嘉翔表示，離職的最大原因在於教育理念和校長不合。前陣子學生在學校玩鬧時做出有危險舉動，自己見狀制止，卻被校長提醒不要對學生講話太大聲。

嘉翔說，教學現場現在多是「防衛性教學」，校方擔心被投訴，「把學生安危放在後面、保護自己放在前面」，但這與他個人的教學理念相悖，自認熱血、有教育熱忱，只花三年的時間就消磨殆盡。身為過來人，他也向現任教師喊話「不要一直委屈自己」。

從公立國小離職的資訊老師小青（化名），現已轉職到電信業擔任後端工程師。

小青說，政府對教育的不重視、勞工與公教的對立，以及少部分恐龍家長的不合理要求，已讓教育環境愈來愈不宜久留。人生還長，職業僅是一種選擇，何苦被「教育愛」情緒勒索呢？如果有正式老師在考慮離職，可以好好培養第二、第三專長，一定能找到一個薪資、工作、生活都平衡的工作。