70歲返校圓夢 讚「第三人生大學」課程多元

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
年近70歲的慈濟大學學員陳秀鷹表示，自己在114年報考第一屆「第三人生大學」，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己。記者董俞佳／攝影 董俞佳

年近七十歲的陳秀鷹，是慈濟大學「第三人生大學社工系」學生。她表示，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己，透過學習再次擁抱人生新的可能。中正大學學員陳信翰，為嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，早有博士學位的他，透過第三人生大學將所學轉化為服務創新的動能，為長照產業注入新活力。

陳秀鷹表示，年輕時因家境困難無法升學，原本以為上大學的夢只能藏在心裡，沒想到在人生後半段仍能成為大學生。她形容，走進大學教室，是送給自己七十歲最珍貴的禮物，也希望更多長者勇敢追夢。

長年擔任慈濟志工的她說，第三人生大學課程設計多元，如「攝影人生」課程，讓學員透過相機記錄學習與生活；期末展則結合影像、生命故事書寫與長照課程，讓學生描繪自己理想中的老年生活。自己畫下的未來是「優雅地老去」，也是許多年長者共同的期待。

就讀中正大學社會福利系全齡健康照顧規畫與管理學分學程專班的陳信翰表示，家族在嘉義經營長照服務體系近卅年，從住宿式機構到居家服務、交通接送與輔具服務等一條龍照護。多年公職歷練後，希望回到家鄉投入長照領域，為了快速補強專業知識，選擇報名第三人生大學學程。

他說，學程內容涵蓋高齡照護、幼教與成人教育等面向，從整體照護角度培養跨領域能力。班上同學來自餐飲、生技、主婦等不同背景。

