教部30+大學計畫 鼓勵30歲以上終身學習

教育部昨宣布將「第三人生大學」的招生對象，由現行的五十五歲以上，下修至卅歲以上成人，預計將有六十七所學校參與，只要是具備高中以上同等學力者，皆可報名。計畫主持人、中正大學副校長詹盛如表示，只要累積修滿一二八學分，就可取得學位，修業期限最長可達十年。新制今年八月上路。

為鼓勵更多民眾重返校園進修，教育部在一一四學年度推出「第三人生大學試辦計畫」，以五十五歲以上族群為優先招生對象，共有廿七所大學、開設五十八班，吸引一千兩百餘人參與。

教育部表示，一一五學年度、今年八月起擴大辦理，除招生對象下修至卅歲以上民眾外，試辦學校也由原本邀請制改為申請制，計畫名稱也改為「30＋大學」。補助學校名單預計五月公布。

教育部次長劉國偉表示，大學原本為年輕學生設計，目前台灣卅歲以上人口約有一千七百萬人，占整體人口最大比例，因此希望透過該計畫，將大學的校園設備、師資與教學經驗等資源向社會開放，期待未來能突破百所大學參與，吸引更多民眾加入終身學習行列，讓不同年齡層的民眾都能進入大學學習。

劉國偉說，課程雖不以取得學位為主要目的，但未來仍可銜接學位制度，讓學員在沒有太大壓力的情況下學習，同時也能有一個目標追尋。

詹盛如表示，開課內容包括醫藥衛生、社會服務、商業管理與人文藝術等領域，只要修習十二至十八學分專長課程，就可取得學習證明，且可跨校認證學分、彈性修課，並結合博物館、社教機構、基金會及企業等外部資源共同辦學，讓學員能依個人需求進行規畫。招生採專班方式，每班約廿人，透過初審與複審機制錄取學員。

德明財經科技大學教務長林倫豪表示，德明以培養中高齡世代數位科技與永續發展職能為目標，開設ＡＩ投資理財、多語樂活旅遊、時尚美學與數位創作等跨域課程，協助中高齡族群提升數位能力與生活應用。