嘉義退學生持刀闖校園 教團籲建高風險生追蹤制

中央社／ 台北10日電

昨天嘉義縣發生退學生涉嫌持刀闖入校園，國教盟今天表示，學生離校不代表風險消失，呼籲建立高風險離校青少年追蹤與轉介機制，並建立跨系統聯防網絡。

嘉義縣崇仁醫專一名退學男生，昨天涉嫌持利刃闖入校園咆哮，學生立即躲入教室上鎖，3名校安人員則聯手壓制這名少年，其中1名校安人員手指遭割傷，後續交由警方處理。

國教行動聯盟今天發布新聞稿指出，此事件凸顯校園安全體系仍存在明顯缺失，從新北割頸案到此次嘉義事件，顯示校安改革始終停留在事後因應，未能建立從在校預警、離校追蹤到跨系統聯防的完整制度。

國教盟提到，這次事件最值得警惕的是該名少年早已離開學校，卻仍帶著情緒與衝突重新回到校園，說明對退學、中輟、長期缺課或高風險離校青少年的追蹤與轉介機制不足，離校不代表風險消失，若學生離校後就從支持系統中斷線，問題只會累積，再以不可控方式回到校園與社會。

為預防類似問題再發生，國教盟呼籲，儘速建立高風險離校青少年追蹤與轉介機制，將退學、中輟、長期缺課及重大偏差行為學生納入關懷系統；全面盤點學校校安人力、裝備、訓練與危機應變SOP，別讓第一線人員徒手承擔高風險暴力。

國教盟建議，建立校園門禁與訪客辨識最低標準，強化可疑人員通報與重點時段巡查機制；同時整合教育、警政、社政與衛政資源，建立跨系統聯防網絡，讓校園安全不再只是學校單方面承擔。

