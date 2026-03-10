新北兒童悠遊卡升級2.0 在家就能加值與設定TPASS、辨識身分領鮮奶

為提升學童搭乘公共運輸及日常使用的便利性，新北市交通局宣布，新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡2代卡」。未來除了搭乘公車、捷運等公共運輸外，還可以手機感應卡片自動加值、查詢交易紀錄和卡片餘額，也結合「新北鮮奶幸福周」政策，打造更便利、安全的學童生活卡。

交通局簡任技正吳政諺表示，今年小一新生將於9月開學後即可領取全新的2代卡，2代卡採用新一代晶片與感應技術，除了交易速度更快、資料安全性更高外，也強化行動服務功能。家長只要持有具備NFC功能的智慧型手機，在家即可透過手機感應卡片就可自動加值、查詢交易紀錄、查詢卡片餘額等功能，不必再特地前往超商或捷運站辦理，大幅提升使用便利性。

此外，家長也可以透過NFC功能，直接在手機上為孩子設定TPASS基北北桃1200都會通定期票，讓學童在搭乘公共運輸時更加便利。交通局指出，過去家長若要加值或購買定期票，多半需要到捷運站或超商操作，如今透過居家手機即可完成設定，不僅節省時間，也減少往返奔波的不便。

此次升級也結合新北市推動的「新北鮮奶幸福周」政策，未來學童可透過兒童悠遊卡辨識身分，協助學校簡化行政流程，同時確保每位學童都能順利領取營養補給。透過卡片數位化管理，也有助於提升政策執行效率。

交通局表示，兒童悠遊卡升級為2代卡，不僅可培養孩子從小使用公共運輸與電子支付的習慣，也為未來智慧校園與智慧城市應用奠定基礎。未來亦可逐步發展更多應用情境，例如校園身分辨識、校園服務整合等，讓一張卡片即可滿足多元需求。

新北市交通局宣布，新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡2代卡」。圖／新北市交通局提供