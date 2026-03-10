快訊

抓到人了！造謠中華隊經典賽承認打假球 無業男到案稱「輸太多才質疑」

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

聽新聞
0:00 / 0:00

新北兒童悠遊卡升級2.0 在家就能加值與設定TPASS、辨識身分領鮮奶

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市交通局宣布，新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡2代卡」。圖／新北市交通局提供
新北市交通局宣布，新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡2代卡」。圖／新北市交通局提供

為提升學童搭乘公共運輸及日常使用的便利性，新北市交通局宣布，新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡2代卡」。未來除了搭乘公車、捷運等公共運輸外，還可以手機感應卡片自動加值、查詢交易紀錄和卡片餘額，也結合「新北鮮奶幸福周」政策，打造更便利、安全的學童生活卡。

交通局簡任技正吳政諺表示，今年小一新生將於9月開學後即可領取全新的2代卡，2代卡採用新一代晶片與感應技術，除了交易速度更快、資料安全性更高外，也強化行動服務功能。家長只要持有具備NFC功能的智慧型手機，在家即可透過手機感應卡片就可自動加值、查詢交易紀錄、查詢卡片餘額等功能，不必再特地前往超商或捷運站辦理，大幅提升使用便利性。

此外，家長也可以透過NFC功能，直接在手機上為孩子設定TPASS基北北桃1200都會通定期票，讓學童在搭乘公共運輸時更加便利。交通局指出，過去家長若要加值或購買定期票，多半需要到捷運站或超商操作，如今透過居家手機即可完成設定，不僅節省時間，也減少往返奔波的不便。

此次升級也結合新北市推動的「新北鮮奶幸福周」政策，未來學童可透過兒童悠遊卡辨識身分，協助學校簡化行政流程，同時確保每位學童都能順利領取營養補給。透過卡片數位化管理，也有助於提升政策執行效率。

交通局表示，兒童悠遊卡升級為2代卡，不僅可培養孩子從小使用公共運輸與電子支付的習慣，也為未來智慧校園與智慧城市應用奠定基礎。未來亦可逐步發展更多應用情境，例如校園身分辨識、校園服務整合等，讓一張卡片即可滿足多元需求。

新北市交通局宣布，新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡2代卡」。圖／新北市交通局提供
新北市交通局宣布，新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡2代卡」。圖／新北市交通局提供

延伸閱讀

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

學童免費鮮奶上路一周 兌換逾5成 新北：達到預期

新北鮮奶兌換率恐有城鄉差距 民代要求：多宣導

鮮奶政策上路首周兌換約5成 民代籲滾動檢討縮小城鄉差距

相關新聞

勞動部學習獎勵金撐腰 青年習AI跨領域入職大廠

國立台南大學經營管理系畢業的王舶駿，待業時因看準AI發展趨勢，報名勞動部「AI智慧技術與應用人才培訓班」，每月還可領8000元學習獎勵金，結訓後錄取知名汽車零件大廠國外業務，專業表現獲公司肯定。

新北兒童悠遊卡升級2.0 在家就能加值與設定TPASS、辨識身分領鮮奶

為提升學童搭乘公共運輸及日常使用的便利性，新北市交通局宣布，新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡2代卡」。未來除了搭乘公車、捷運等公共運輸外，還可以手機感應卡片自動加值、查詢交易紀錄和卡片餘額，也結合「新北鮮奶幸福周」政策，打造更便利、安全的學童生活卡。

教育部推「30＋大學」終身學習計畫 115學年擴大招生下修至30歲以上

為因應高齡化與少子化社會帶來的終身學習需求，教育部推動「第三人生大學試辦計畫」，今宣布計畫將於115學年度擴大辦理，招生對象由原本55歲以上，擴大至30歲以上成人，鼓勵更多民眾重返校園進修。

幼老共學／日本「由老而幼」 高齡照顧與幼教自然銜接

日本比台灣早20年邁入超高齡社會，幼老共學的推動在各地萌芽，和台灣不同的是，他們是由老人機構主導，幼老共生空間形式多元，可能是地理相鄰、後門相通，也可能採複合式建築設計，將高齡照顧與幼兒教育自然銜接，家長多是正向看待，認為這樣的學習環境，能讓孩子看到不一樣的世界。

竹縣培育數位創新青年新亮點 「專題實習」共創青年AI即戰力

新竹縣政府推動產官學界共創青年實習媒合平台，今年為回應AI時代的人才需求與Z世代求職趨勢，重磅推出兩大升級亮點，全面主打「專題實習」模式，規範至少45天的精準實戰，並首度將招募對象從大專院校在校生擴展至「畢業一年內之社會新鮮人」。

蔣萬安率團參訪新北公托中心 為北市「校校有公托」取經

台北市長蔣萬安今率市府團隊到新北市參訪公共托育中心，與新北市長侯友宜交流托育政策經驗。蔣萬安表示，為減輕年輕家庭育兒負擔，台北市正推動「校園設公托」，首波預計在12個行政區設置16處公共托育機構，因此此行特別到新北取經，了解校園空間活化與托育中心設置的實務經驗。侯友宜則指出，新北市自民國100年推動公共托育中心至今已設置130家，收托量達6555人，並透過多元場域與跨局處合作擴充托育量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。