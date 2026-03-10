教育部推「30＋大學」終身學習計畫 115學年擴大招生下修至30歲以上

為因應高齡化與少子化社會帶來的終身學習需求，教育部推動「第三人生大學試辦計畫」，今宣布計畫將於115學年度擴大辦理，招生對象由原本55歲以上，擴大至30歲以上成人，鼓勵更多民眾重返校園進修。

教育部114學年度推出「第三人生大學試辦計畫」，以55歲以上族群為優先招生對象，共有27所大學、開設58班，吸引1204名學員參與。教育部表示，由於各界回響熱烈，115學年度將擴大辦理，除招生對象放寬至30歲以上民眾外，試辦學校也由原本邀請制改為申請制，並調整計畫名稱與相關內容。

教育部次長劉國偉表示，目前台灣30歲以上人口約有1700萬人，占整體人口最大比率，因此希望透過「30＋大學」計畫，將大學的校園設備、師資與教學經驗等資源向社會開放，讓更多民眾參與終身學習。

劉國偉指出，這項計畫希望打破過去大學學習的各種界線，包括年齡的界線、校園空間的界線，以及大學原本為年輕學生設計的學習制度限制，盡量降低制度上的限制，讓不同年齡層的民眾都能進入大學學習。課程雖不以取得學位為主要目的，但未來仍可能銜接學位制度，讓學員在沒有太大壓力的情況下學習，同時也能有目標可以追尋。

他表示，希望民眾透過這項計畫，學習到自己真正想學的知識，不論是過去一直想接觸的領域，或是未來希望轉職、發展第二專長，都能在大學找到資源與支持。他也呼籲各大學善盡社會責任，提供最好的教育資源給社會大眾，共同打造終身學習的環境。

劉國偉也指出，114學年度共有27所學校參與，115學年度將增加至67所，他期待未來能突破百所大學參與，吸引更多民眾加入終身學習行列，讓終身學習不只是口號，而是能在教育現場真正實踐的制度與場域。

國立中正大學副校長詹盛如表示，114學年度中正大學第三人生大學開設的課程多集中於醫藥衛生、社會服務、商業管理與人文藝術等領域，其中社會人文相關課程特別受到學員歡迎。他指出，「30＋大學」象徵30歲以上成人都能重新開啟人生新篇章，因此課程設計強調跨領域學習與彈性學制，並結合博物館、社教機構、基金會及企業等外部資源共同辦學。

他表示，該計畫具有正式學籍制度，學員可修習12至18學分專長課程並取得學習證明，若累積達128學分，也可取得學位，修業期限最長可達10年。招生採專班方式，每班原則約20人，透過初審與複審機制錄取學員。教育部也推動跨校學分認證與彈性修課制度，讓學員能依個人需求規劃學習路徑。

德明財經科技大學教務長林倫豪表示，德明以培養中高齡世代「數位科技」與「永續發展」職能為目標，開設AI投資理財、多語樂活旅遊、時尚美學與數位創作等跨域課程，協助中高齡族群提升數位能力與生活應用。114學年度共有82人報名，錄取66人，課程受到學員肯定。

現場也邀請學員分享學習經驗。年近70歲的慈濟大學學員陳秀鷹表示，114年報考第一屆「第三人生大學」，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己，透過學習再次擁抱人生新的可能。中正大學學員陳信翰也分享自身經驗。已有博士學位的他、現任嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，為了承接家族長照事業而持續進修，希望將所學轉化為服務創新的動能，為長照產業注入新活力。

教育部表示，「30＋大學」不僅是學習模式的轉變，也是終身學習生態系的建構。未來將持續串聯更多大學與地方資源，深化跨域課程與學習支持機制，讓民眾在職涯轉換、生活轉折與退休準備等不同階段，都能就近、可及、可持續地進行學習。115學年度補助學校名單預計於5月公布於教育部樂齡學習網。

