快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部推「30＋大學」終身學習計畫 115學年擴大招生下修至30歲以上

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
教育部推動「第三人生大學試辦計畫」，今宣布計畫將於115學年度擴大辦理，招生對象由原本55歲以上，擴大至30歲以上成人，鼓勵更多民眾重返校園進修。記者董俞佳／攝影
教育部推動「第三人生大學試辦計畫」，今宣布計畫將於115學年度擴大辦理，招生對象由原本55歲以上，擴大至30歲以上成人，鼓勵更多民眾重返校園進修。記者董俞佳／攝影

為因應高齡化與少子化社會帶來的終身學習需求，教育部推動「第三人生大學試辦計畫」，今宣布計畫將於115學年度擴大辦理，招生對象由原本55歲以上，擴大至30歲以上成人，鼓勵更多民眾重返校園進修。

教育部114學年度推出「第三人生大學試辦計畫」，以55歲以上族群為優先招生對象，共有27所大學、開設58班，吸引1204名學員參與。教育部表示，由於各界回響熱烈，115學年度將擴大辦理，除招生對象放寬至30歲以上民眾外，試辦學校也由原本邀請制改為申請制，並調整計畫名稱與相關內容。

教育部次長劉國偉表示，目前台灣30歲以上人口約有1700萬人，占整體人口最大比率，因此希望透過「30＋大學」計畫，將大學的校園設備、師資與教學經驗等資源向社會開放，讓更多民眾參與終身學習。

劉國偉指出，這項計畫希望打破過去大學學習的各種界線，包括年齡的界線、校園空間的界線，以及大學原本為年輕學生設計的學習制度限制，盡量降低制度上的限制，讓不同年齡層的民眾都能進入大學學習。課程雖不以取得學位為主要目的，但未來仍可能銜接學位制度，讓學員在沒有太大壓力的情況下學習，同時也能有目標可以追尋。

他表示，希望民眾透過這項計畫，學習到自己真正想學的知識，不論是過去一直想接觸的領域，或是未來希望轉職、發展第二專長，都能在大學找到資源與支持。他也呼籲各大學善盡社會責任，提供最好的教育資源給社會大眾，共同打造終身學習的環境。

劉國偉也指出，114學年度共有27所學校參與，115學年度將增加至67所，他期待未來能突破百所大學參與，吸引更多民眾加入終身學習行列，讓終身學習不只是口號，而是能在教育現場真正實踐的制度與場域。

國立中正大學副校長詹盛如表示，114學年度中正大學第三人生大學開設的課程多集中於醫藥衛生、社會服務、商業管理與人文藝術等領域，其中社會人文相關課程特別受到學員歡迎。他指出，「30＋大學」象徵30歲以上成人都能重新開啟人生新篇章，因此課程設計強調跨領域學習與彈性學制，並結合博物館、社教機構、基金會及企業等外部資源共同辦學。

他表示，該計畫具有正式學籍制度，學員可修習12至18學分專長課程並取得學習證明，若累積達128學分，也可取得學位，修業期限最長可達10年。招生採專班方式，每班原則約20人，透過初審與複審機制錄取學員。教育部也推動跨校學分認證與彈性修課制度，讓學員能依個人需求規劃學習路徑。

德明財經科技大學教務長林倫豪表示，德明以培養中高齡世代「數位科技」與「永續發展」職能為目標，開設AI投資理財、多語樂活旅遊、時尚美學與數位創作等跨域課程，協助中高齡族群提升數位能力與生活應用。114學年度共有82人報名，錄取66人，課程受到學員肯定。

現場也邀請學員分享學習經驗。年近70歲的慈濟大學學員陳秀鷹表示，114年報考第一屆「第三人生大學」，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己，透過學習再次擁抱人生新的可能。中正大學學員陳信翰也分享自身經驗。已有博士學位的他、現任嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，為了承接家族長照事業而持續進修，希望將所學轉化為服務創新的動能，為長照產業注入新活力。

教育部表示，「30＋大學」不僅是學習模式的轉變，也是終身學習生態系的建構。未來將持續串聯更多大學與地方資源，深化跨域課程與學習支持機制，讓民眾在職涯轉換、生活轉折與退休準備等不同階段，都能就近、可及、可持續地進行學習。115學年度補助學校名單預計於5月公布於教育部樂齡學習網。

年近70歲的慈濟大學學員陳秀鷹表示，自己在114年報考第一屆「第三人生大學」，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己。記者董俞佳／攝影
年近70歲的慈濟大學學員陳秀鷹表示，自己在114年報考第一屆「第三人生大學」，重返校園讓她找回願意為夢想努力的自己。記者董俞佳／攝影

中正大學學員陳信翰已有博士學位，現任嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長的他為了承接家族長照事業而持續進修，希望將所學轉化為服務創新的動能。記者董俞佳／攝影
中正大學學員陳信翰已有博士學位，現任嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長的他為了承接家族長照事業而持續進修，希望將所學轉化為服務創新的動能。記者董俞佳／攝影

延伸閱讀

找工作更找未來！信義企業集團台大校徵 MA 年薪挑戰150萬

教育部挹注1.51億元 補助271高中推雙語生活化

外國搶才 高中畢業出國念書 逐年增

國立大學第一 台師大境外生與註冊率增幅奪雙冠

相關新聞

勞動部學習獎勵金撐腰 青年習AI跨領域入職大廠

國立台南大學經營管理系畢業的王舶駿，待業時因看準AI發展趨勢，報名勞動部「AI智慧技術與應用人才培訓班」，每月還可領8000元學習獎勵金，結訓後錄取知名汽車零件大廠國外業務，專業表現獲公司肯定。

新北兒童悠遊卡升級2.0 在家就能加值與設定TPASS、辨識身分領鮮奶

為提升學童搭乘公共運輸及日常使用的便利性，新北市交通局宣布，新北市兒童悠遊卡將全面升級為「悠遊卡2代卡」。未來除了搭乘公車、捷運等公共運輸外，還可以手機感應卡片自動加值、查詢交易紀錄和卡片餘額，也結合「新北鮮奶幸福周」政策，打造更便利、安全的學童生活卡。

教育部推「30＋大學」終身學習計畫 115學年擴大招生下修至30歲以上

為因應高齡化與少子化社會帶來的終身學習需求，教育部推動「第三人生大學試辦計畫」，今宣布計畫將於115學年度擴大辦理，招生對象由原本55歲以上，擴大至30歲以上成人，鼓勵更多民眾重返校園進修。

幼老共學／日本「由老而幼」 高齡照顧與幼教自然銜接

日本比台灣早20年邁入超高齡社會，幼老共學的推動在各地萌芽，和台灣不同的是，他們是由老人機構主導，幼老共生空間形式多元，可能是地理相鄰、後門相通，也可能採複合式建築設計，將高齡照顧與幼兒教育自然銜接，家長多是正向看待，認為這樣的學習環境，能讓孩子看到不一樣的世界。

竹縣培育數位創新青年新亮點 「專題實習」共創青年AI即戰力

新竹縣政府推動產官學界共創青年實習媒合平台，今年為回應AI時代的人才需求與Z世代求職趨勢，重磅推出兩大升級亮點，全面主打「專題實習」模式，規範至少45天的精準實戰，並首度將招募對象從大專院校在校生擴展至「畢業一年內之社會新鮮人」。

蔣萬安率團參訪新北公托中心 為北市「校校有公托」取經

台北市長蔣萬安今率市府團隊到新北市參訪公共托育中心，與新北市長侯友宜交流托育政策經驗。蔣萬安表示，為減輕年輕家庭育兒負擔，台北市正推動「校園設公托」，首波預計在12個行政區設置16處公共托育機構，因此此行特別到新北取經，了解校園空間活化與托育中心設置的實務經驗。侯友宜則指出，新北市自民國100年推動公共托育中心至今已設置130家，收托量達6555人，並透過多元場域與跨局處合作擴充托育量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。