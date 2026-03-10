勞動部學習獎勵金撐腰 青年習AI跨領域入職大廠

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
23歲王舶駿透過勞動部職訓資源與學習獎勵金支持，勇敢跨域發展，順利銜接職場。記者謝進盛／翻攝
國立台南大學經營管理系畢業的王舶駿，待業時因看準AI發展趨勢，報名勞動部「AI智慧技術與應用人才培訓班」，每月還可領8000元學習獎勵金，結訓後錄取知名汽車零件大廠國外業務，專業表現獲公司肯定。

23歲的王舶駿報名「AI智慧技術與應用人才培訓班」，課程相當豐富；系統性學習大數據分析、AI軟體應用及程式設計等專業技能，透過300小時紮實訓練，奠定跨領域實務基礎。

王舶駿結訓後憑藉AI跨域能力，順利錄取台南知名汽車零組件大廠國外業務工作，並將所學AI技術運用於資料整合、市場分析與簡報製作等工作中，不僅大幅提升效率，專業表現更獲得公司肯定。

「有工作真好」，王舶駿說，感謝政府提供訓練資源與學習獎勵金支持，讓他得以專心精進技能、勇敢跨域發展，順利銜接職場。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署說，面對國際經貿情勢動盪，勞動部端出「青年職前訓練學習獎勵金」方案，協助青年強化專業職能、提升就業競爭力，凡參加政策性重點產業職業訓練課程的年輕朋友，除訓練費最高可獲全額補助外，受訓期間每月還可領取8000元學習獎勵金，最長可領12個月，合計最高9萬6000元，讓青年無後顧之憂。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，為協助15至29歲待業青年，只要參加分署自辦或委辦政策性重點產業職訓課程，皆可申請學習獎勵金，課程涵蓋AI生成應用、數位資訊、智慧自動化機械、電子電機等多元領域，緊扣產業發展需求，打造企業所需即戰力人才，相關課程與報名資訊可至台灣就業通網站查詢(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)。

勞動部亦推動「支援青年就業計畫」，凡年滿15至29歲、本國籍、未在學且連續60日未就業初次尋職青年，最高可領取4萬8000元尋職津貼與就業獎勵，詳情可洽各地就業中心或撥打0800-777-888免付費專線。

15至29歲待業青年參加政策性產業職訓課程，訓練費最高全額補助，訓練期間每月還加碼8千元學習獎勵金，最高合計可領9萬6千元。記者謝進盛／翻攝
