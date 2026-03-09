竹縣培育數位創新青年新亮點 「專題實習」共創青年AI即戰力
新竹縣政府推動產官學界共創青年實習媒合平台，今年為回應AI時代的人才需求與Z世代求職趨勢，重磅推出兩大升級亮點，全面主打「專題實習」模式，規範至少45天的精準實戰，並首度將招募對象從大專院校在校生擴展至「畢業一年內之社會新鮮人」。
「新竹縣數位創新青年培育就業計畫」自2023年推動以來，規模逐年擴大，今年共有20多家不同領域的指標性企業共襄盛舉，提供實習機會。
縣長楊文科表示，面對產業環境快速升級與AI應用加速落地，新竹縣正持續強化產業創新動能，更加需要具備「數位能力」與「跨域整合」的新世代人才。
縣府教育局長蔡淑貞指出，今年度計畫響應青年「拒絕職場打雜」的呼聲，搭配實作導向課程與產業互動，逐步累積職場需要的數位創新能力。去年已有如義隆電子實習生成功開發「Copilot365」AI解方、聯新國際醫療集團實習生優化「Odoo」數位健康模組等成功案例，證明青年具備解決企業真實問題的能力。
近日將前進校園舉辦3場說明會，3月25日在中央大學、3月26日於元培醫事科技大學、3月31日在陽明交通大學，線上線下同步舉行。第一梯次實習申請將於3月9日至4月14日開放，歡迎目前就讀大專院校二年級以上(含研究所)在學學生，以及畢業一年內的社會新鮮人踴躍投遞履歷。
