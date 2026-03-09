快訊

竹縣培育數位創新青年新亮點 「專題實習」共創青年AI即戰力

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導
新竹縣政府今天舉辦「115年度數位創新青年培育就業計畫」宣傳記者會，全面主打「專題實習」模式。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府推動產官學界共創青年實習媒合平台，今年為回應AI時代的人才需求與Z世代求職趨勢，重磅推出兩大升級亮點，全面主打「專題實習」模式，規範至少45天的精準實戰，並首度將招募對象從大專院校在校生擴展至「畢業一年內之社會新鮮人」。

「新竹縣數位創新青年培育就業計畫」自2023年推動以來，規模逐年擴大，今年共有20多家不同領域的指標性企業共襄盛舉，提供實習機會。

縣長楊文科表示，面對產業環境快速升級與AI應用加速落地，新竹縣正持續強化產業創新動能，更加需要具備「數位能力」與「跨域整合」的新世代人才。

縣府教育局長蔡淑貞指出，今年度計畫響應青年「拒絕職場打雜」的呼聲，搭配實作導向課程與產業互動，逐步累積職場需要的數位創新能力。去年已有如義隆電子實習生成功開發「Copilot365」AI解方、聯新國際醫療集團實習生優化「Odoo」數位健康模組等成功案例，證明青年具備解決企業真實問題的能力。

近日將前進校園舉辦3場說明會，3月25日在中央大學、3月26日於元培醫事科技大學、3月31日在陽明交通大學，線上線下同步舉行。第一梯次實習申請將於3月9日至4月14日開放，歡迎目前就讀大專院校二年級以上(含研究所)在學學生，以及畢業一年內的社會新鮮人踴躍投遞履歷。

縣長楊文科表示，面對產業環境快速升級與AI應用加速落地，新竹縣正持續強化產業創新動能，更加需要具備「數位能力」與「跨域整合」的新世代人才。記者吳傑沐／攝影
實習 青年 楊文科

相關新聞

拋「教育六道處方」借鏡他國經驗 黃國昌：紐約做得到 新北也做得到

民眾黨新北市長參選人黃國昌今偕議員參選人談新北教育政見，他說，教育是重中之重，是促進社會流動的媒介。大環境新生兒萎縮，0至2歲托育資源仍供需失調，公托候補人數居高不下，增設速度遠不及家長需求。黃國昌指，美國紐約啟動「2-Care計畫」，為2歲幼童提供完全免費托育服務，「紐約市做得到，新北市也做得到！」

竹縣培育數位創新青年新亮點 「專題實習」共創青年AI即戰力

新竹縣政府推動產官學界共創青年實習媒合平台，今年為回應AI時代的人才需求與Z世代求職趨勢，重磅推出兩大升級亮點，全面主打「專題實習」模式，規範至少45天的精準實戰，並首度將招募對象從大專院校在校生擴展至「畢業一年內之社會新鮮人」。

蔣萬安率團參訪新北公托中心 為北市「校校有公托」取經

台北市長蔣萬安今率市府團隊到新北市參訪公共托育中心，與新北市長侯友宜交流托育政策經驗。蔣萬安表示，為減輕年輕家庭育兒負擔，台北市正推動「校園設公托」，首波預計在12個行政區設置16處公共托育機構，因此此行特別到新北取經，了解校園空間活化與托育中心設置的實務經驗。侯友宜則指出，新北市自民國100年推動公共托育中心至今已設置130家，收托量達6555人，並透過多元場域與跨局處合作擴充托育量能。

全教總批教育部人事修法牛步 不應先公後教、忽視教學現場特殊性

政府去年放寬公務人員育孫留職停薪相關規範，教育部亦隨之修正「教育人員留職停薪辦法」，但全教總今批評，教育部不僅預告程序草率，更忽視教師職務特殊性所涉的課務代理等問題，再加上先前身心調適假等修法爭議，展現出政府資訊不透明、程序怠惰等官僚惡習，呼籲公教人員法規不應「先公後教」，且人事法規應納入教育現場特殊需求，而非無差別抄襲公務員制度。

兼任、代課鐘點費調升2成 全職教師沒加薪 請假成本反變高

教育部宣布，自二○二五年九月一日起調漲中小學兼任與代課教師鐘點費兩成，國小每節四百零五元、國中四百五十五元、高中五百零五元，盼提升教師待遇、紓解「師資荒」。不過，對多數領全薪的正式與代理教師而言，實質受益有限，代課費變貴會增加請假成本，引發不同聲音。

比照加班 中市教師喊漲課輔鐘點費

台中市政府教育局研修「台中市國民中學寒暑假學藝活動及課後輔導實施要點」，其中課後輔導鐘點費調整幅度成焦點。教師團體主張應比照加班費計算調高至六百零五元，但教育局初步規畫僅調整至五百四十元，家長則擔心增加負擔。

