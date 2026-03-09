快訊

蔣萬安率團參訪新北公托中心 為北市「校校有公托」取經

聯合報／ 記者張策／新北報導
台北市副市長李四川（左起）、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、新北市副市長李四川在台下專心聽取簡報。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安今率市府團隊到新北市參訪公共托育中心，與新北市長侯友宜交流托育政策經驗。蔣萬安表示，為減輕年輕家庭育兒負擔，台北市正推動「校園設公托」，首波預計在12個行政區設置16處公共托育機構，因此此行特別到新北取經，了解校園空間活化與托育中心設置的實務經驗。侯友宜則指出，新北市自民國100年推動公共托育中心至今已設置130家，收托量達6555人，並透過多元場域與跨局處合作擴充托育量能。

蔣萬安表示，許多年輕家庭在工作與育兒之間奔波相當辛苦，因此台北市近年推動好孕專車、幸福住宅、免費營養午餐等政策，希望減輕家長負擔。在少子化趨勢下，市府也注意到校園閒置空間的運用，因此宣布推動「校園設公托」，目前已盤點相關空間並規畫首波設置16處公共托育機構，未來將持續增加。

蔣萬安也提到，此次參訪行程是台北市主動安排，因為新北市在推動育兒友善政策上成果顯著。自去年宣布台北市將推動「校校有公托」政策後，就希望能到新北市實地考察取經。這次參訪後，對新北市整體規畫印象深刻，也學到許多實務經驗。他指出，新北市過去活化約2600間教室、設立130家公共托育中心，是非常成功的案例，未來台北市也會進一步深入了解相關細節，並持續與新北市交流。

侯友宜表示，新北市公共托育政策從民國100年開始推動，當時他擔任副市長負責相關工作，與市府團隊從第一家公共托育中心開始建立制度並逐步擴大。如今新北市已設置130家公共托育中心，其中他接任市長後7年多新增70家，目前總收托量達6555人，因平價且品質穩定，家長滿意度長期維持在九成以上。

侯友宜指出，公共托育中心設置過程最大的挑戰是尋找合適空間，因此市府優先與學校溝通，希望從0歲托育到幼兒園、國小形成完整照顧與教育銜接，目前130家公共托育中心中已有55家設於學校場域，另外也結合活動中心、社會住宅等多元場域推動托育服務。

新北市社會局長李美珍表示，新北市公共托育中心採「托育中心＋親子館」二合一模式，托育中心提供0至2歲及2至3歲幼兒照顧服務，親子館則提供在家照顧孩子的家長共遊共學空間。市府也透過跨局處合作盤點閒置空間，目前整體托育覆蓋率已達45%。

李美珍指出，在擴充量能的同時，新北市也重視托育品質與安全，建立標準化管理手冊與托育安全管理機制，並透過監管雲系統進行影像異地備份與資訊透明，提升托育品質，讓家長與托育人員都能安心。

台北市長蔣萬安與學生打招呼，現場不少學生興奮尖叫。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜交換意見。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜交換意見。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安（中）與新北市長侯友宜（右）。記者張策／攝影
營養午餐 侯友宜 蔣萬安

