拋「教育六道處方」借鏡他國經驗 黃國昌：紐約做得到 新北也做得到

民眾黨新北市長參選人黃國昌今偕議員參選人談新北教育政見，他說，教育是重中之重，是促進社會流動的媒介。大環境新生兒萎縮，0至2歲托育資源仍供需失調，公托候補人數居高不下，增設速度遠不及家長需求。黃國昌指，美國紐約啟動「2-Care計畫」，為2歲幼童提供完全免費托育服務，「紐約市做得到，新北市也做得到！」

黃國昌有意投入新北市長選戰，近期以每周一主題方式，陸續拋出交通、國影二期等政策主張，今天談教育願景，提出「新北教育六道處方」，找來柯文哲任北市長時期的教育局長曾燦金、江翠國小家長會榮譽副會長李品葶，及議員參選人林子宇、陳語倢出席。

對新北市學齡人口斷崖現象、教育資源分配不均、在地就學率不到8成等問題提解方。黃國昌強調，若當選市長，將推動從托育到高中全面教育改革，要讓教育成為新北榮耀。

黃國昌指出，新北新生兒數從2020年的2.6萬人，跌至2024年的1.6萬人，5年間跌幅37%，新生兒總量下滑，0至2歲托育卻面臨嚴重供需失調，公托候補數仍持續上升，政府增設速度遠不及家長需求。2至6歲托育教育中，高達70%幼兒分布在私立及準公共體系，僅30%能進公幼，多數家長須在承擔高昂教育成本或面對品質參差不齊風險中掙扎。

除了托育問題，黃國昌提到新北目前在地就學率約71%，距新北市長侯友宜承諾的85%目標有些落差。鄰近北市的汐止、深坑、萬里等區，在地就學率低於50%，當地學子要耗費體力、時間跨區通勤。

黃國昌拋出改變現況及優化的6道處方，第一項是0至6歲完全照顧，落實實質免學費，制定「2到6歲完全教育及照顧自治條例」，將免學費政策法制化。就讀準公共化幼兒園需自付1000至3000元的家長，由市府全額補貼，落實入園與免學費平權。

為提升在地學率，黃國昌主張將優先於鄰近台北的汐止、新店、三重等生活圈，籌設結合AI與雙語的「精緻化高中」與「高科技實驗學校」。重新盤點並補足現有公立高中職容量，每行政區設置1至2所市立高中職，打破行政區間的資源不平等。

在高齡化時代，黃國昌建議整合社區大學與樂齡學習中心，推動「祖孫共學」與跨世代交換課程，可在各運動中心設立「肌力防護示範區」，提供每年至少10小時免費專業課程或3000元專屬運動補助金，精準預防肌少症，大幅降低長照社會成本。

引進民間活水資源，也能補強公部門資源的不足。黃國昌建議推動新北市中小學家長會運作法制化，有效地將民間資源與教育現場需求結合。鼓勵企業以認養或冠名興建校舍的方式贊助學校，實踐企業社會責任，減輕市府財政負擔，共創企業、政府與學校三贏。

黃國昌強調，他提出的6道處方用意是打造「守護沒有斷崖、教育看得見未來」的環境，透過重塑終身學習與減輕育兒重擔，要讓新北成為全齡共好的宜居城市。

曾燦金認同黃國昌提出的「教育六處方」，他指出，教育涵蓋2歲至99歲終身學習，政策提出70%嬰幼兒照顧公共化方向十分精準，契合本土、國際、數位化及差異化精神。

林子宇提到，新北學生流向北市有一項因是外語教育資源的差異，教育不該成為家庭資源的競賽，強化雙語教育並兼顧母語傳承，才能提升城市競爭力、留住優秀師生。

陳語倢則指出，汐金萬地區托育量能不足，許多家庭被迫選擇高價私托或長途通勤就學，要正視教育資源失衡困境，才能讓孩子在地就學、家長安心工作。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天談教育政策，提出「新北教育六道處方」。記者蘇健忠／攝影

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天談教育政策，提出「新北教育六道處方」。記者蘇健忠／攝影

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天談教育政策，提出「新北教育六道處方」。記者蘇健忠／攝影

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天談教育政策，提出「新北教育六道處方」。記者蘇健忠／攝影