北市公告公立幼兒園教師甄選簡章 4月14日起報名

中央社／ 台北9日電

台北市教育局今天宣布，北市115學年度公立幼兒園教師及契約進用教保員甄選，兩者可同時報考，甄選簡章於官網公告，提醒初試一律採網路報名，從4月14日到17日止。

教育局發布新聞稿，說明北市115學年度公立幼兒園教師（普幼班與特幼班）暨契約進用教保員作業方式，維持初試及複試2階段，各組別甄選名額將依各校（園）實際出缺情形統計完成後，4月中下旬公告。

教育局表示，初試一律採網路報名，報名時間從4月14日至17日。教師及教保員初試皆於5月23日筆試辦理，其中普幼組教師及教保員考科相同，考生得同時報考，但須繳納兩種報名費，初試成績將雙邊採計。

複試依報考類別分別應試，教保員甄選複試訂於6月27日口試，教師甄選複試則於6月28日，以教學演示及口試方式辦理。為免應考人攜帶教具往來奔波，教師甄選複試所需教學素材由主辦單位統一提供。

教育局提醒，配合北市將英語融入幼兒園教學政策，教師甄選初試成績採計英語能力加分，包含聽、說、讀、寫符合相當於CEFR語言參考架構B2級者，經審核通過，初試成績總分加5分。

為吸引更多民眾參與，教育局補充，計有5大教師福利措施，包含上下班交通費補助（按通勤距離發給新台幣630元至1200元）、每學年發給每校員額5%的績優教師獎勵獎金每人3600元、敬師獎勵金2000元，以及台北市教師研習中心提供教師各種成長資源、教師諮商輔導支持服務。

教保員 教師 教育局

拋「教育六道處方」借鏡他國經驗 黃國昌：紐約做得到 新北也做得到

民眾黨新北市長參選人黃國昌今偕議員參選人談新北教育政見，他說，教育是重中之重，是促進社會流動的媒介。大環境新生兒萎縮，0至2歲托育資源仍供需失調，公托候補人數居高不下，增設速度遠不及家長需求。黃國昌指，美國紐約啟動「2-Care計畫」，為2歲幼童提供完全免費托育服務，「紐約市做得到，新北市也做得到！」

全教總批教育部人事修法牛步 不應先公後教、忽視教學現場特殊性

政府去年放寬公務人員育孫留職停薪相關規範，教育部亦隨之修正「教育人員留職停薪辦法」，但全教總今批評，教育部不僅預告程序草率，更忽視教師職務特殊性所涉的課務代理等問題，再加上先前身心調適假等修法爭議，展現出政府資訊不透明、程序怠惰等官僚惡習，呼籲公教人員法規不應「先公後教」，且人事法規應納入教育現場特殊需求，而非無差別抄襲公務員制度。

兼任、代課鐘點費調升2成 全職教師沒加薪 請假成本反變高

教育部宣布，自二○二五年九月一日起調漲中小學兼任與代課教師鐘點費兩成，國小每節四百零五元、國中四百五十五元、高中五百零五元，盼提升教師待遇、紓解「師資荒」。不過，對多數領全薪的正式與代理教師而言，實質受益有限，代課費變貴會增加請假成本，引發不同聲音。

比照加班 中市教師喊漲課輔鐘點費

台中市政府教育局研修「台中市國民中學寒暑假學藝活動及課後輔導實施要點」，其中課後輔導鐘點費調整幅度成焦點。教師團體主張應比照加班費計算調高至六百零五元，但教育局初步規畫僅調整至五百四十元，家長則擔心增加負擔。

逾2000人熱情參與新春揮毫開筆大會

文化部指導，淡江大學、中華民國書學會、億光文化基金會、采盟文教基金會單位主協辦的「丙午新春開筆揮毫大會」7日在台北國父紀念館前廣場盛大舉行。活動吸引逾2千人報名參加「開筆大會書法比賽」，獲獎作品將安排公開展出，展現新春書藝風采。

私中窄門／公校五虎和私校七雄怎麼選？先看學習特質

私中考試開打，另一場選校焦慮已悄悄展開。是選擇「私校七雄」的六年一貫直升體系？還是進入「公校五虎」用會考決戰明星高中？前者多以醫學系、頂尖大學為升學指標，課程節奏、校園管理與學習壓力大，有孩子受不了高強度學習環境，想轉回公校。究竟哪條路更適合孩子？請看專家、家長精準解析。

