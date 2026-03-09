北市公告公立幼兒園教師甄選簡章 4月14日起報名

台北市教育局今天宣布，北市115學年度公立幼兒園教師及契約進用教保員甄選，兩者可同時報考，甄選簡章於官網公告，提醒初試一律採網路報名，從4月14日到17日止。

教育局發布新聞稿，說明北市115學年度公立幼兒園教師（普幼班與特幼班）暨契約進用教保員作業方式，維持初試及複試2階段，各組別甄選名額將依各校（園）實際出缺情形統計完成後，4月中下旬公告。

教育局表示，初試一律採網路報名，報名時間從4月14日至17日。教師及教保員初試皆於5月23日筆試辦理，其中普幼組教師及教保員考科相同，考生得同時報考，但須繳納兩種報名費，初試成績將雙邊採計。

複試依報考類別分別應試，教保員甄選複試訂於6月27日口試，教師甄選複試則於6月28日，以教學演示及口試方式辦理。為免應考人攜帶教具往來奔波，教師甄選複試所需教學素材由主辦單位統一提供。

教育局提醒，配合北市將英語融入幼兒園教學政策，教師甄選初試成績採計英語能力加分，包含聽、說、讀、寫符合相當於CEFR語言參考架構B2級者，經審核通過，初試成績總分加5分。

為吸引更多民眾參與，教育局補充，計有5大教師福利措施，包含上下班交通費補助（按通勤距離發給新台幣630元至1200元）、每學年發給每校員額5%的績優教師獎勵獎金每人3600元、敬師獎勵金2000元，以及台北市教師研習中心提供教師各種成長資源、教師諮商輔導支持服務。