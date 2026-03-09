快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

提新北教育六處方 黃國昌：0-6歲免學費

攝影中心／ 記者蘇健忠／新北報導
民眾黨新北市長參選人黃國昌上午舉行記者會，提出「新北教育六道處方」，期盼減輕育兒負擔，讓家長敢生敢養；強化在地就學，讓孩子對城市產生認同；重塑終身學習，讓市民邁向健康強壯的第三人生。記者蘇健忠／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌上午舉行記者會，提出「新北教育六道處方」，期盼減輕育兒負擔，讓家長敢生敢養；強化在地就學，讓孩子對城市產生認同；重塑終身學習，讓市民邁向健康強壯的第三人生。記者蘇健忠／攝影

民眾黨新北市長參選人黃國昌上午在民眾黨新北市汐金萬區議員參選人陳語倢、民眾黨新北市板橋區議員參選人林子宇、台北市教育局前局長曾燦金、江翠國小家長會榮譽副會長暨江翠國中管樂團副會長李品葶等人陪同下出席記者會，以「新北教育六道處方 讓教育成為新北的榮耀」為主題，談論面對新北學齡人口雪崩、公托供需失衡，以及在地就學率低迷導致人才外流等問題，提出「新北教育六道處方」，期盼從根本解決問題，讓教育成為新北市的榮耀。

黃國昌提「新北教育六道處方」如下，處方一：0-6歲完全照顧落實實質免學費，處方二：訂定新北市中小學教學綱要紮根學科超前國際，處方三：新北燈塔學校計畫翻轉在地就學率，處方四：全齡幸福共學開啟健康強壯第三人生，處方五：企業認養助學引進民間活水資源，處方六：深耕體育打造國際運動名城。減輕育兒負擔，主張讓家長敢生敢養，強化在地就學；讓孩子對城市產生認同；重塑終身學習，讓市民邁向健康強壯的第三人生。

民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）上午在民眾黨新北市汐金萬區議員參選人陳語倢（左起）、台北市教育局前局長曾燦金、江翠國小家長會榮譽副會長暨江翠國中管樂團副會長李品葶、民眾黨新北市板橋區議員參選人林子宇等人陪同下出席記者會，談論新北教育政見與時事聯訪，黃國昌提「新北教育六道處方」，期盼從根本解決問題，讓教育成為新北市的榮耀。記者蘇健忠／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）上午在民眾黨新北市汐金萬區議員參選人陳語倢（左起）、台北市教育局前局長曾燦金、江翠國小家長會榮譽副會長暨江翠國中管樂團副會長李品葶、民眾黨新北市板橋區議員參選人林子宇等人陪同下出席記者會，談論新北教育政見與時事聯訪，黃國昌提「新北教育六道處方」，期盼從根本解決問題，讓教育成為新北市的榮耀。記者蘇健忠／攝影

黃國昌 新北

延伸閱讀

新北童軍節2000人齊聚 首創結合長照推跨代服務

賴總統板橋參香還願 喊中央地方合作拚建設 籲挺蘇巧慧

新北高中職國際教育博覽會 AI助攻探索未來

國影二期 蘇貞昌允興建 黃國昌批延宕 蘇巧慧：會解決爭議

相關新聞

兼任、代課鐘點費調升2成 全職教師沒加薪 請假成本反變高

教育部宣布，自二○二五年九月一日起調漲中小學兼任與代課教師鐘點費兩成，國小每節四百零五元、國中四百五十五元、高中五百零五元，盼提升教師待遇、紓解「師資荒」。不過，對多數領全薪的正式與代理教師而言，實質受益有限，代課費變貴會增加請假成本，引發不同聲音。

比照加班 中市教師喊漲課輔鐘點費

台中市政府教育局研修「台中市國民中學寒暑假學藝活動及課後輔導實施要點」，其中課後輔導鐘點費調整幅度成焦點。教師團體主張應比照加班費計算調高至六百零五元，但教育局初步規畫僅調整至五百四十元，家長則擔心增加負擔。

逾2000人熱情參與新春揮毫開筆大會

文化部指導，淡江大學、中華民國書學會、億光文化基金會、采盟文教基金會單位主協辦的「丙午新春開筆揮毫大會」7日在台北國父紀念館前廣場盛大舉行。活動吸引逾2千人報名參加「開筆大會書法比賽」，獲獎作品將安排公開展出，展現新春書藝風采。

私中窄門／公校五虎和私校七雄怎麼選？先看學習特質

私中考試開打，另一場選校焦慮已悄悄展開。是選擇「私校七雄」的六年一貫直升體系？還是進入「公校五虎」用會考決戰明星高中？前者多以醫學系、頂尖大學為升學指標，課程節奏、校園管理與學習壓力大，有孩子受不了高強度學習環境，想轉回公校。究竟哪條路更適合孩子？請看專家、家長精準解析。

【專家之眼】當鐵飯碗褪色，師資流失誰來救？

開學後全台仍有逾千所公立中小學找不到代理教師補足缺額，部分學校甚至連續公開招募超過幾十次，依然無功而返。這不是偶發事件，而是冰山一角，台灣教育界長期累積的結構性危機，終於浮上檯面。

人權及轉型正義專區上線 教育部要幫年輕人「補課」

歷史可以被原諒，但是不能被遺忘。教育部今日正式啟動「補課了沒」網頁，教育部表示，為了讓大眾更容易理解228事件及威權統治時期歷史的歷史背景，將艱澀的史料化為易讀的數位素材，邀請民眾透過多元內容一起認識這段歷史。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。