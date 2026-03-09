提新北教育六處方 黃國昌：0-6歲免學費

民眾黨新北市長參選人黃國昌上午在民眾黨新北市汐金萬區議員參選人陳語倢、民眾黨新北市板橋區議員參選人林子宇、台北市教育局前局長曾燦金、江翠國小家長會榮譽副會長暨江翠國中管樂團副會長李品葶等人陪同下出席記者會，以「新北教育六道處方 讓教育成為新北的榮耀」為主題，談論面對新北學齡人口雪崩、公托供需失衡，以及在地就學率低迷導致人才外流等問題，提出「新北教育六道處方」，期盼從根本解決問題，讓教育成為新北市的榮耀。

黃國昌提「新北教育六道處方」如下，處方一：0-6歲完全照顧落實實質免學費，處方二：訂定新北市中小學教學綱要紮根學科超前國際，處方三：新北燈塔學校計畫翻轉在地就學率，處方四：全齡幸福共學開啟健康強壯第三人生，處方五：企業認養助學引進民間活水資源，處方六：深耕體育打造國際運動名城。減輕育兒負擔，主張讓家長敢生敢養，強化在地就學；讓孩子對城市產生認同；重塑終身學習，讓市民邁向健康強壯的第三人生。

