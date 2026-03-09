快訊

教育部挹注1.51億元 補助271高中推雙語生活化

中央社／ 台北9日電

教育部國教署自114學年起推動「補助高級中等學校校園雙語生活化學習計畫」，提供新台幣1.51億元，補助271所高中規劃多元且貼近生活的雙語活動，讓英語融入日常情境。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實「2030雙語政策」，協助高中營造貼近學生學習需求的英語使用情境，國民及學前教育署自114學年起推動「補助高級中等學校校園雙語生活化學習計畫」，整合雙語資源，引導學校以全校參與、生活化方式，建構英語自然使用的校園學習環境。

國教署表示，114學年全國已有271所高中參與計畫，補助經費共計1.51億元，透過計畫整合英語文課程採全英語授課、部分領域雙語教學、國外校際合作線上教學等既有推動策略，鼓勵學校依自身條件與學生需求，規劃多元有趣且貼近生活的雙語學習活動。

在實際推動層面，學校可透過專題學習、任務導向活動、成果發表、跨文化交流等方式，引導學生於討論、表達過程中使用英語，以培養英語應用能力與學習自信，例如台中市文華高中辦理以永續發展目標為主題的全英語簡報比賽，引導學生將英語實際運用於思辨與表達歷程中。

國教署提到，計畫也重視英語在日常學習情境中的自然融入，例如新竹高商結合「提升職場英語文能力」策略與校本特色，開設職場英語多元選修課程，透過情境式教學與實務導向活動，引導學生在模擬工作場域中使用英語進行溝通與表達。

教育部 國教署 台中市

相關新聞

拋「教育六道處方」借鏡他國經驗 黃國昌：紐約做得到 新北也做得到

民眾黨新北市長參選人黃國昌今偕議員參選人談新北教育政見，他說，教育是重中之重，是促進社會流動的媒介。大環境新生兒萎縮，0至2歲托育資源仍供需失調，公托候補人數居高不下，增設速度遠不及家長需求。黃國昌指，美國紐約啟動「2-Care計畫」，為2歲幼童提供完全免費托育服務，「紐約市做得到，新北市也做得到！」

全教總批教育部人事修法牛步 不應先公後教、忽視教學現場特殊性

政府去年放寬公務人員育孫留職停薪相關規範，教育部亦隨之修正「教育人員留職停薪辦法」，但全教總今批評，教育部不僅預告程序草率，更忽視教師職務特殊性所涉的課務代理等問題，再加上先前身心調適假等修法爭議，展現出政府資訊不透明、程序怠惰等官僚惡習，呼籲公教人員法規不應「先公後教」，且人事法規應納入教育現場特殊需求，而非無差別抄襲公務員制度。

兼任、代課鐘點費調升2成 全職教師沒加薪 請假成本反變高

教育部宣布，自二○二五年九月一日起調漲中小學兼任與代課教師鐘點費兩成，國小每節四百零五元、國中四百五十五元、高中五百零五元，盼提升教師待遇、紓解「師資荒」。不過，對多數領全薪的正式與代理教師而言，實質受益有限，代課費變貴會增加請假成本，引發不同聲音。

比照加班 中市教師喊漲課輔鐘點費

台中市政府教育局研修「台中市國民中學寒暑假學藝活動及課後輔導實施要點」，其中課後輔導鐘點費調整幅度成焦點。教師團體主張應比照加班費計算調高至六百零五元，但教育局初步規畫僅調整至五百四十元，家長則擔心增加負擔。

逾2000人熱情參與新春揮毫開筆大會

文化部指導，淡江大學、中華民國書學會、億光文化基金會、采盟文教基金會單位主協辦的「丙午新春開筆揮毫大會」7日在台北國父紀念館前廣場盛大舉行。活動吸引逾2千人報名參加「開筆大會書法比賽」，獲獎作品將安排公開展出，展現新春書藝風采。

私中窄門／公校五虎和私校七雄怎麼選？先看學習特質

私中考試開打，另一場選校焦慮已悄悄展開。是選擇「私校七雄」的六年一貫直升體系？還是進入「公校五虎」用會考決戰明星高中？前者多以醫學系、頂尖大學為升學指標，課程節奏、校園管理與學習壓力大，有孩子受不了高強度學習環境，想轉回公校。究竟哪條路更適合孩子？請看專家、家長精準解析。

