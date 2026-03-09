教育部挹注1.51億元 補助271高中推雙語生活化

教育部國教署自114學年起推動「補助高級中等學校校園雙語生活化學習計畫」，提供新台幣1.51億元，補助271所高中規劃多元且貼近生活的雙語活動，讓英語融入日常情境。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實「2030雙語政策」，協助高中營造貼近學生學習需求的英語使用情境，國民及學前教育署自114學年起推動「補助高級中等學校校園雙語生活化學習計畫」，整合雙語資源，引導學校以全校參與、生活化方式，建構英語自然使用的校園學習環境。

國教署表示，114學年全國已有271所高中參與計畫，補助經費共計1.51億元，透過計畫整合英語文課程採全英語授課、部分領域雙語教學、國外校際合作線上教學等既有推動策略，鼓勵學校依自身條件與學生需求，規劃多元有趣且貼近生活的雙語學習活動。

在實際推動層面，學校可透過專題學習、任務導向活動、成果發表、跨文化交流等方式，引導學生於討論、表達過程中使用英語，以培養英語應用能力與學習自信，例如台中市文華高中辦理以永續發展目標為主題的全英語簡報比賽，引導學生將英語實際運用於思辨與表達歷程中。

國教署提到，計畫也重視英語在日常學習情境中的自然融入，例如新竹高商結合「提升職場英語文能力」策略與校本特色，開設職場英語多元選修課程，透過情境式教學與實務導向活動，引導學生在模擬工作場域中使用英語進行溝通與表達。