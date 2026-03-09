兼任、代課鐘點費調升2成 全職教師沒加薪 請假成本反變高

教育部宣布，自二○二五年九月一日起調漲中小學兼任與代課教師鐘點費兩成，國小每節四百零五元、國中四百五十五元、高中五百零五元，盼提升教師待遇、紓解「師資荒」。不過，對多數領全薪的正式與代理教師而言，實質受益有限，代課費變貴會增加請假成本，引發不同聲音。

學校教師因職務不同，薪資結構也有所差異。一般而言，「正式教師」與「代理教師」多為全職，薪資由本俸與各項加給組成；「兼任教師」與「代課教師」則依學校排課需求授課，薪資以鐘點費計算。此次調漲主要針對後者，全職教師普遍感受有限。

教師每年雖有二十八天不扣薪病假與七天不扣薪事假，但若請三天以內的事假或病假，課務須由其他教師代課。教師請假代課費的負擔方式，各縣市與學校做法不一，部分假別由政府補助，多數代課鐘點費需由請假教師自行負擔。

楊姓教師表示，自己的薪資並未因政策調整而提高，也沒有超鐘點授課，鐘點費一旦上漲，請假時須支付的代課費用也隨之增加，「等於成本變高，實際收入反而縮水」。

相較之下，部分代理教師則認為調整帶來正面影響，國中數學代理教師指出，國中鐘點費從三百七十八元調升至四百五十五元，每節增加近八十元，若有超鐘點授課，一個月收入可增加數千元，提升教師承接代課的意願。

也有教師持較為務實的看法，認為鐘點費調漲確實會提高請假的經濟負擔，但教師通常是在不得已的情況下才會請假或找人代課，因此多半會先嘗試「調課」，將課程與同事互換，只有在突發狀況下才會請人代課，以降低額外支出。