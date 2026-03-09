聽新聞
比照加班 中市教師喊漲課輔鐘點費

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市政府教育局研修「台中市國民中學寒暑假學藝活動及課後輔導實施要點」，其中課後輔導鐘點費調整幅度成焦點。圖為示意。本報資料照片
台中市政府教育局研修「台中市國民中學寒暑假學藝活動及課後輔導實施要點」，其中課後輔導鐘點費調整幅度成焦點。圖為示意。本報資料照片

台中市政府教育局研修「台中市國民中學寒暑假學藝活動及課後輔導實施要點」，其中課後輔導鐘點費調整幅度成焦點。教師團體主張應比照加班費計算調高至六百零五元，但教育局初步規畫僅調整至五百四十元，家長則擔心增加負擔。

目前台中市國中課後輔導鐘點費為每節四百五十元。台中市教育產業工會指出，教育部已將國中兼任及代課教師鐘點費由三百七十八元調升至四百五十五元，增幅約兩成。教育局初步規畫以相同比率調整，課後輔導鐘點費可由四百五十元調整至五百四十元。

不過工會認為，課後輔導多在教師下班後進行，本質上屬於額外勞動，應視為加班性質，若依勞工加班費概念，以四百五十五元乘以一點三三計算，合理鐘點費應為六百零五元。

台中市教育產業工會理事長林碩杰表示，教師投入課後輔導，須犧牲個人下班時間，鐘點費調整若幅度過低，形同教師勞動「廉價化」，影響參與意願。他說，即使鐘點費提高至六百零五元，分攤到學生身上的費用增加其實有限。林姓教師指出，以目前課輔班人數計算，每名學生每節平均負擔僅二十多元，適度調整並不會大幅增加家長負擔。

一名國中校長表示，課後輔導由家長「使用者付費」，若鐘點費提高，最終仍會反映在課輔收費上。公立學校要確保教師獲得合理報酬，也須顧及教育公平，若費用過高，可能影響部分學生參與機會。

有國中主任指出，若鐘點費提高至六百零五元，以一個班十五名學生為例，整學期課輔費用，每名學生約分攤四千元，若人數不足，費用還會增加。莊姓家長表示，雙薪家庭的生活成本已持續上升，若家中有兩三名學生，漲課輔費，仍有心理壓力。

從各直轄市情況來看，目前國中課後輔導鐘點費大多落在四百五十元至五百元之間，高雄市則採彈性制度，鐘點費約四百五十元至五百五十元，若授課時間較長，最高可調整至六百元。

教育局表示，課後輔導鐘點費調整涉及教師權益與家長負擔，市府希望在教育公平與制度可行性之間取得平衡，目前仍在蒐集各方意見，尚未做出最終決定。

