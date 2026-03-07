逾2000人熱情參與新春揮毫開筆大會

文化部指導，淡江大學、中華民國書學會、億光文化基金會、采盟文教基金會單位主協辦的「丙午新春開筆揮毫大會」7日在台北國父紀念館前廣場盛大舉行。活動吸引逾2千人報名參加「開筆大會書法比賽」，獲獎作品將安排公開展出，展現新春書藝風采。

中華民國書學會會長張炳煌表示，為推廣書法文化、營造新春氛圍，學會已連33年舉辦「新春開筆大會」。每年的開筆揮毫象徵文化底蘊與世代傳承，也寓意新的一年光明順遂；更邀請各界共襄盛舉，彰顯書法在生活美學中的深厚價值。

今年擔任「開筆官」的來賓包括前行政院院長游錫堃、文化部參事梁永斐、國父紀念館館長王蘭生、淡江大學董事長張家宜、紙風車基金會董事長陳進財、前國立臺北藝術大學校長黃光男、聲樂家簡文秀、中華文物學會榮譽理事長王水衷、中國書法學會理事長陳銘鏡、中華民國書學會副會長嚴建忠、國際蘭亭筆會台灣會長陳美秀、中華民國書學會理事長王為權、標準草書學會理事長黃勻祺、書法教學研究會理事長陳泱昭等人。

開筆官們分別寫下「馬躍新程年順吉、福臨寶地歲平安」14字大字排開，氣勢磅礡；隨後再將毛筆交予14位曾於全台各大書法賽事獲獎的「書傳生」，書寫吉祥聯句「瑞馬臨門迎淑氣、春風入戶納新祥」，象徵書藝薪火相傳，也為新春揭開文化序幕。

國際知名書法家張炳煌為淡江大學中文系教授，曾擔任電視節目《每日一字》標準國字書法示範近二十年，對推廣書法教育貢獻卓著。除致力傳統書法教學與文化推廣，自2001年起，更與淡大資工學系教授合作推動「智慧e筆AB雙軌轉型研發計畫」，讓傳統結合AI，保存書藝也開拓新傳播方式，成為台灣在人文藝術與AI科技跨域應用上的具體成果之一。

「丙午新春開筆揮毫大會」7日在台北國父紀念館前廣場盛大舉行，有逾2千人參加「開筆大會書法比賽」。圖／中華民國書學會提供