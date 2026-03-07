【專家之眼】當鐵飯碗褪色，師資流失誰來救？

開學後全台仍有逾千所公立中小學找不到代理教師補足缺額，部分學校甚至連續公開招募超過幾十次，依然無功而返。這不是偶發事件，而是冰山一角，台灣教育界長期累積的結構性危機，終於浮上檯面。

教師職業的吸引力究竟從何時開始走下坡？這個問題沒有單一答案，而是多重因素交疊的結果。薪資待遇是一個切入點。過去十年間，台灣整體薪資結構因科技產業帶動而明顯上升，民間企業提供的薪酬與福利愈趨優渥，但公教人員的調薪幅度卻遠遠追不上，使得教師職業的相對競爭力持續下滑。更何況物價飛漲早已侵蝕了固定薪資的實質購買力，年輕人站在職涯選擇的十字路口，很難再把教職當作首選。

退休制度的改變也是一道重創，意味著退休後的保障不再那麼穩固，以往讓教師職業蒙上光環的「鐵飯碗」形象，已悄然褪色。曾幾何時，「穩定」是許多人選擇進入教育體系的最大理由，如今連這項優勢也不再篤定，年輕人的猶豫便愈加合理。

若只是薪資與退休制度的問題，或許還可以用政策工具逐步修補。但教職現場的困境遠比數字複雜。一線教師普遍反映，課堂內外的壓力已今非昔比。學生自我意識提升、家長介入教學事務的情況時有所聞，師生之間的互動模式已大幅轉變，而教師在這套新秩序中往往處於弱勢，甚至需要面對來自各方的投訴與質疑。

校事會議制度倉促上路以來，匿名舉報的機制讓教師動輒陷入調查程序，有時只是正常的管教行為，也可能引發一場難以自清的風波。制度面的保護嚴重不足，卻要求教師在高風險的環境中持續燃燒熱情，這樣的期待本身便是一種矛盾。一名師培生坦言，聽學長姐描述現場狀況後，身邊有意願投入教職的同學愈來愈少，倒不是因為害怕，而是覺得付出與回報之間的落差太大，寧可把時間與精力放在其他出路。

少子化浪潮本應是一個轉機。學生人數減少、班級縮編，理論上可以實現更精緻的小班教學，讓每位老師有更充裕的時間關注個別學生，也讓教學品質得以提升。這原本是化危機為轉機的契機，可惜少子化帶來的卻是另一重壓力，學校開缺趨於保守，師培生苦等正式缺額不可得，只能以代理身分在體制邊緣徘徊，而資深教師因退休金縮水不敢早退，新人無從進場，整個教師族群的年齡結構因此快速老化。數據顯示，十年前國中40歲以下教師占比超過一半，如今已縮減到不及四分之一，這個趨勢若持續下去，教育現場未來將面臨嚴峻的斷層危機。

面對這一切，主管機關的回應卻令人失望。教育部近年祭出的政策，多半是繞過核心矛盾的折衷方案。例如放寬專技教師資格，讓具備業界年資者只須修習少量學分便可取得教師資格，此舉表面上是開源，實則是在向外界傳遞一個危險訊號，師資培育這條路可以輕鬆取代，正規師培生多年的訓練與實習，似乎也不比業界轉職者更有價值。另一方面，提高師培公費生的賠償金以防止中途退場，則是從制度內部施壓，試圖用懲罰性的綁定留住人才，這種「不給糖又打棒」的邏輯，只會讓有意投入者望而卻步，無助於根本性地提升教職吸引力。

問題的核心從來不是如何降低師資門檻，而是如何讓門內的風景值得嚮往。當一份工作的薪資實質倒退、退休保障縮水、職場環境讓人步步為營，再多的招募措施也難以扭轉人才流失的趨勢。真正有誠意的改革，應當從改善教學現場的制度保護著手，讓教師在面對爭議時有公平申訴的管道，而不是在匿名投訴的陰影下戰戰兢兢。另外應當正視薪資與物價之間的落差，而非每隔幾年才象徵性地微幅調整。也要應當讓師培體系的嚴謹度成為社會信任的基礎，而非為了填補缺口而輕易稀釋標準。

教育是百年大計，老生常談，卻往往止步於口號。台灣的人才培育，最終要靠站在講台上的那個人。那個人願不願意留下來，不只是個人選擇的問題，更是整個社會是否真正珍視教育的試金石。如果教育部仍只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，不願面對結構性的困境，師資荒只會愈來愈嚴重。