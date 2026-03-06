快訊

中華隊可借鏡！上屆經典賽古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

噩夢半局噴10分…日本13:0震撼教育 中華隊經典賽史第三度遭扣倒

聽新聞
0:00 / 0:00

人權及轉型正義專區上線 教育部要幫年輕人「補課」

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部長鄭英耀日前前往國家人權博物館參訪。圖／教育部提供
教育部長鄭英耀日前前往國家人權博物館參訪。圖／教育部提供

歷史可以被原諒，但是不能被遺忘。教育部今日正式啟動「補課了沒」網頁，教育部表示，為了讓大眾更容易理解228事件及威權統治時期歷史的歷史背景，將艱澀的史料化為易讀的數位素材，邀請民眾透過多元內容一起認識這段歷史。

教育部指出，隨著時代更迭，許多民眾對這段形塑台灣民主的重要歷史階段漸感陌生。為了讓歷史知識更貼近大眾生活，並降低理解門檻，「補課了沒」專區透過短影片與延伸閱讀等多元形式，協助民眾逐步認識台灣的人權發展與歷史脈絡。

「補課了沒」專區內容包含「影片、導讀、延伸閱讀及下一堂課」等單元。專區每月將以台灣重要的歷史事件或人物為主題推出內容。首堂課以1947年的「二二八事件」為主題，透過整理事件的歷史背景與發展脈絡，協助民眾理解其對台灣社會的重要影響。

教育部長鄭英耀日前也前往國家人權博物館參訪，他表示，有些歷史不只存在課本裡，也存在這片土地的記憶之中。當我們願意理解歷史，就更能珍惜現在，也更懂得守護民主與自由的價值。

「補課了沒？」專網即日起已於教育部官方網站正式上線，誠摯邀請國人點擊瀏覽，歡迎也需要更多人一起來補課一起來學習，透過影劇、文學、藝術媒介、走讀觀展等教育文化途徑，同理、共鳴與反思，認識臺灣的歷史與人權發展，在理解歷史的過程中深化對人權與民主價值的認識。

人權 鄭英耀 歷史 教育部

延伸閱讀

金寧國中小赴馬交流7天 拜訪會館、姊妹校拓展國際視野

教部推轉型正義補課專區 說歷史課沒說完的故事

初探鏈結美感課程與藝文活動對全人教育之學生素養發展效應：以國立高雄科技大學為例

鄭竹梅：228遊行非仇恨 台灣主體不能被侵略

相關新聞

人權及轉型正義專區上線 教育部要幫年輕人「補課」

歷史可以被原諒，但是不能被遺忘。教育部今日正式啟動「補課了沒」網頁，教育部表示，為了讓大眾更容易理解228事件及威權統治時期歷史的歷史背景，將艱澀的史料化為易讀的數位素材，邀請民眾透過多元內容一起認識這段歷史。

餐碗被揮到地上！桃園幼兒園傳23幼生遭體罰 調查委員會速查重罰業者

桃園市平鎮區一所私立幼兒園今年1月底被家長向教育局投訴體罰、虐兒，教育局表示當天就向園方調閱監視錄影畫面，同步啟動調查小組、委員會，除了檢視家長具體指出的日期時間影像，同時再查閱該日前、後合計至少一周的畫面，依照零體罰的標準，發現確實有不當的處分和體罰，而且幾乎每天都有。

讓永續成為一所大學的可信任能力：以高教品保視角解析國立成功大學推動SDGs的治理設計、社會創新與人才培育

國立成功大學（簡稱成大）近年的實踐顯示，永續推動若能以完善的品保機制為基礎，並透過場域深耕與人文關懷加以落實，便能同時兼顧制度穩定性與情感連結，使永續從計畫層次深化為可被信任、可長期運作的校務能力。本文因此嘗試以高教品保視角，說明成大如何在制度與實踐之間建立可追溯的證據鏈，使永續既能被檢核，也能被理解，進而成為一所大學的「可信任能力」。

萬里幼兒園添購廚餘機 打造完整食農教育循環

新北市立萬里幼兒園以食農教育為課程主軸，讓孩子們從種下作物到長大收成都親自動手。不過完整的食農教育不只是種下到收成，應該還有作物採收後所剩的農事廢棄物如何處理，因此在教育局的幫助下幼兒園添購了一台廚餘機，讓作物的殘渣變成肥料，孩子們也體會到食農教育的完整循環。

熱心募冬衣助弱勢 宜蘭暖心女老師遭毒駕撞死...校方不敢告訴學生

宜蘭市中山路北門口昨晚發生毒駕造成1死3傷的重大車禍，死者為縣內某私立中小學教書的59歲鍾姓女老師，停等紅燈遭追撞無辜慘死。校方今天表示，鍾老師教學具創意，也很有善心，還會勸募冬衣送給弱勢，與學生相處得很好，不幸驟逝，擔心學生無法承受，暫未宣布死訊，將安排諮商師輔導學生。

從制度化治理到可被學習的永續實踐：元智大學推動SDGs的人才培育與治理路徑

元智大學（簡稱元智）自創校以來，即以「創新、共融、永續」作為辦學發展的重要精神，長期強調科技、人文及管理的整合，並關注教育、產業及社會之間的連結。許多今日被歸類為ESG或USR的實踐，其實早已內嵌於校務運作、教學設計及社會參與之中，並非近年才因應外部趨勢而起。在此基礎上，元智推動永續發展，係基於長期辦學遠見，思考大學在快速變動的社會與產業環境中，如何建立可長期運作、可被檢視且能持續精進的治理能力。學校將永續視為校務決策與資源配置的重要思維框架，透過制度設計與治理架構，使其實際影響教學、研究、行政及校園日常運作。近年來，隨著校級永續治理架構逐步建構，元智整合既有行動並連結SDGs的語彙，形塑清楚的發展主軸與推動節奏。本文即以此為基礎，說明本校如何結合校務遠見、制度設計及人才培育機制，建構具示範價值的SDGs推動模式，回應高教品質保證對永續治理的期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。