人權及轉型正義專區上線 教育部要幫年輕人「補課」
歷史可以被原諒，但是不能被遺忘。教育部今日正式啟動「補課了沒」網頁，教育部表示，為了讓大眾更容易理解228事件及威權統治時期歷史的歷史背景，將艱澀的史料化為易讀的數位素材，邀請民眾透過多元內容一起認識這段歷史。
教育部指出，隨著時代更迭，許多民眾對這段形塑台灣民主的重要歷史階段漸感陌生。為了讓歷史知識更貼近大眾生活，並降低理解門檻，「補課了沒」專區透過短影片與延伸閱讀等多元形式，協助民眾逐步認識台灣的人權發展與歷史脈絡。
「補課了沒」專區內容包含「影片、導讀、延伸閱讀及下一堂課」等單元。專區每月將以台灣重要的歷史事件或人物為主題推出內容。首堂課以1947年的「二二八事件」為主題，透過整理事件的歷史背景與發展脈絡，協助民眾理解其對台灣社會的重要影響。
教育部長鄭英耀日前也前往國家人權博物館參訪，他表示，有些歷史不只存在課本裡，也存在這片土地的記憶之中。當我們願意理解歷史，就更能珍惜現在，也更懂得守護民主與自由的價值。
「補課了沒？」專網即日起已於教育部官方網站正式上線，誠摯邀請國人點擊瀏覽，歡迎也需要更多人一起來補課一起來學習，透過影劇、文學、藝術媒介、走讀觀展等教育文化途徑，同理、共鳴與反思，認識臺灣的歷史與人權發展，在理解歷史的過程中深化對人權與民主價值的認識。
