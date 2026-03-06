新北高中職國際教育博覽會 AI助攻探索未來

元智大學（簡稱元智）自創校以來，即以「創新、共融、永續」作為辦學發展的重要精神，長期強調科技、人文及管理的整合，並關注教育、產業及社會之間的連結。許多今日被歸類為ESG或USR的實踐，其實早已內嵌於校務運作、教學設計及社會參與之中，並非近年才因應外部趨勢而起。在此基礎上，元智推動永續發展，係基於長期辦學遠見，思考大學在快速變動的社會與產業環境中，如何建立可長期運作、可被檢視且能持續精進的治理能力。學校將永續視為校務決策與資源配置的重要思維框架，透過制度設計與治理架構，使其實際影響教學、研究、行政及校園日常運作。近年來，隨著校級永續治理架構逐步建構，元智整合既有行動並連結SDGs的語彙，形塑清楚的發展主軸與推動節奏。本文即以此為基礎，說明本校如何結合校務遠見、制度設計及人才培育機制，建構具示範價值的SDGs推動模式，回應高教品質保證對永續治理的期待。

