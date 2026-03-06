快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

新北高中職國際教育博覽會 AI助攻探索未來

中央社／ 新北6日電

「2026新北市高中職國際教育博覽會」3月21日將於新北市府市民廣場舉行，教育局今天表示，博覽會結合人工智慧興趣測驗、國際升學資訊與職涯探索，打造一站式升學平台。

教育局今天舉行記者會表示，「2026新北市高中職國際教育博覽會」線上博覽會已於3月1日開跑，實體展覽將於3月21日在新北市府市民廣場舉行，邀北北基桃親師生探索未來進路。

教育局表示，今年博覽會以人工智慧與一站式升學職涯探索為主軸，整合選校選科、升學進路與未來職涯資訊，協助學生掌握趨勢，在關鍵升學時刻做出更合適的選擇。

教育局表示，因應人工智慧快速發展，適性輔導也須同步升級。今年與104人力銀行合作設置「AI興趣測驗」專區，透過測驗分析與現場諮詢，協助學生了解個人特質與產業趨勢，提供學生完整升學與志願選填資訊，讓升學選擇不再只憑想像。

博覽會集結全國71所大專校院、新北市60所高中職、國際學校與建教產業單位，共同設置超過140個攤位；整合科技展區、國際展區及適性特色科系，邀請美國、加拿大、澳洲、紐西蘭及日本、香港等國家與地區學校參展，介紹雙聯學制與國際課程資訊。

教育局表示，盼望透過專區導覽方式，讓學生快速瞭解產業需求與未來熱門領域，規劃最適合的學習與職涯方向。鼓勵親師生透過線上與實體同步探索升學進路。

新北 教育局

