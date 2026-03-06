快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

餐碗被揮到地上！桃園幼兒園傳23幼生遭體罰 調查委員會速查重罰業者

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市傳出幼兒園幼生遭體罰。示意圖／AI生成

桃園市平鎮區一所私立幼兒園今年1月底被家長向教育局投訴體罰、虐兒，教育局表示當天就向園方調閱監視錄影畫面，同步啟動調查小組、委員會，除了檢視家長具體指出的日期時間影像，同時再查閱該日前、後合計至少一周的畫面，依照零體罰的標準，發現確實有不當的處分和體罰，而且幾乎每天都有。

調查委員會春節前就按教師不當教導、體罰等情節違反幼教法，分別裁罰幼兒園6萬元，教師分別處8萬、10萬元罰鍰，勒令兩人人1年內不得於教保服務機構服務。教育局指出，兩位老師不當行為主要是拍、推、敲幼生頭及手，還將幼生餐碗揮到地上，推拉幼生，已經構成體罰的行為，因此重罰。

這家幼兒園位在平鎮區知名的文教區，附近從國小到高中都是學生都有總量管制的明星學校，幼兒園規模不想有上百位幼生，體罰消息傳出後不少家長都相當詫異，怒斥幼兒園避重就輕，當初消息傳出時，問幼兒園，回說沒有這種事，跟幼兒園要求調閱影片，推託說時間太久的畫面不完整，不然就是調閱檔案的密碼忘記了，後來才知道教育局調閱畫面什麼都有，很可惡。幼兒園園方並未回應，表示已經向教育局說明也已經被處分。

市議員黃瓊慧在臉書揭露此事，並表示除了投訴家長，還有22位小朋友也有被體罰的情節。幼兒園在2024年5月及12月已有被裁罰的紀錄，其實已經算是累犯，這樣比較起來教育局的處理顯得消極。教育局說明，幼兒園體罰一事由業務科再到調查小組、調查委員會三道關卡縝密審查，委員會由外聘的學者專家、律師、社會公正人事組成，認為確實有違反幼教法規情節，因此重處。

也有網友在黃瓊慧臉書留言，表示這兩天已經有家長們陸續接到公文，說明幼兒園體罰幼生的調查結果。教育局表示，基於個案的隱私還有調查資料必須列管，除了投訴的家長，並沒有給其他家長公文，至於議員表示還有22位幼生也遭體罰，據了解是調查過程中的統計數字，並未公開，從影片畫面顯示受到不當體罰的確實不只一位，教育局強調委員會是用零體罰的標準調查，即使一般的拍打也被視為不當體罰，最後做出嚴厲的處分，老師被勒令任何幼教機構停止聘用一年都會留下紀錄，一年過後即便要再找幼教工作，都會有紀錄顯示；至於該幼兒園2024年兩次受處分並非體罰，而是師生比等行政不符合法規被糾正。

對於有家長抨擊收到公文才知道自己的孩子居然也被體罰，教育局強調並沒有寄給其他家長公文，但是未來會更積極的建立防護網，包括個案調查過程如果發現有其他幼生也有也受到體罰，在不影響個案的隱私及權益下，考量另外適當揭露調查的結果，也希望家長發現孩童有被體罰時直接向教育局投訴。

