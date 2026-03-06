聽新聞
萬里幼兒園添購廚餘機 打造完整食農教育循環
新北市立萬里幼兒園以食農教育為課程主軸，讓孩子們從種下作物到長大收成都親自動手。不過完整的食農教育不只是種下到收成，應該還有作物採收後所剩的農事廢棄物如何處理，因此在教育局的幫助下幼兒園添購了一台廚餘機，讓作物的殘渣變成肥料，孩子們也體會到食農教育的完整循環。
萬里幼兒園園長鍾綺芬說，食農教育課程不只是到田區觀察作物、採摘作物與品嚐作物，應該也要理解食用不到的農作物部分要如何循環回歸土壤，在廚餘機的幫助之下，這些食物與作物的殘渣變成了乾燥、沒有特別氣味的肥料，孩子們都相當喜歡為作物施肥。
以往在沒有廚餘機前，幼兒園的孩子們會將用不到的菜葉或是果皮循環利用做酵素，可以變成肥料液再供養作物生長，不過吃完的骨頭等葷食就不能變成酵素。現在有了堆肥機，不論是菜葉還是肉骨頭都可以變成肥料，孩子們開心的說自己是肥料大富翁，在種植作物上也更有成就感。
鍾綺芬表示，在廚餘機的幫助下，農作物或是平日裡吃剩的骨頭殘渣都變成乾燥的粉末，不僅是為幼兒園減少了堆肥及廚餘的體積，更加也能作為食農教育課程中的肥料，完整了食農教育循環，也讓孩子們更加喜愛種植、期待施肥照顧後的豐盛收成。
