萬里幼兒園添購廚餘機 打造完整食農教育循環

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
廚餘機完整了食農教育循環，也讓孩子們更加喜愛種植、期待施肥照顧後的豐盛收成。圖／紅樹林有線電視提供
廚餘機完整了食農教育循環，也讓孩子們更加喜愛種植、期待施肥照顧後的豐盛收成。圖／紅樹林有線電視提供

新北市立萬里幼兒園以食農教育為課程主軸，讓孩子們從種下作物到長大收成都親自動手。不過完整的食農教育不只是種下到收成，應該還有作物採收後所剩的農事廢棄物如何處理，因此在教育局的幫助下幼兒園添購了一台廚餘機，讓作物的殘渣變成肥料，孩子們也體會到食農教育的完整循環。

萬里幼兒園園長鍾綺芬說，食農教育課程不只是到田區觀察作物、採摘作物與品嚐作物，應該也要理解食用不到的農作物部分要如何循環回歸土壤，在廚餘機的幫助之下，這些食物與作物的殘渣變成了乾燥、沒有特別氣味的肥料，孩子們都相當喜歡為作物施肥。

以往在沒有廚餘機前，幼兒園的孩子們會將用不到的菜葉或是果皮循環利用做酵素，可以變成肥料液再供養作物生長，不過吃完的骨頭等葷食就不能變成酵素。現在有了堆肥機，不論是菜葉還是肉骨頭都可以變成肥料，孩子們開心的說自己是肥料大富翁，在種植作物上也更有成就感。

鍾綺芬表示，在廚餘機的幫助下，農作物或是平日裡吃剩的骨頭殘渣都變成乾燥的粉末，不僅是為幼兒園減少了堆肥及廚餘的體積，更加也能作為食農教育課程中的肥料，完整了食農教育循環，也讓孩子們更加喜愛種植、期待施肥照顧後的豐盛收成。

餐碗被揮到地上！桃園幼兒園傳23幼生遭體罰 調查委員會速查重罰業者

桃園市平鎮區一所私立幼兒園今年1月底被家長向教育局投訴體罰、虐兒，教育局表示當天就向園方調閱監視錄影畫面，同步啟動調查小組、委員會，除了檢視家長具體指出的日期時間影像，同時再查閱該日前、後合計至少一周的畫面，依照零體罰的標準，發現確實有不當的處分和體罰，而且幾乎每天都有。

讓永續成為一所大學的可信任能力：以高教品保視角解析國立成功大學推動SDGs的治理設計、社會創新與人才培育

國立成功大學（簡稱成大）近年的實踐顯示，永續推動若能以完善的品保機制為基礎，並透過場域深耕與人文關懷加以落實，便能同時兼顧制度穩定性與情感連結，使永續從計畫層次深化為可被信任、可長期運作的校務能力。本文因此嘗試以高教品保視角，說明成大如何在制度與實踐之間建立可追溯的證據鏈，使永續既能被檢核，也能被理解，進而成為一所大學的「可信任能力」。

熱心募冬衣助弱勢 宜蘭暖心女老師遭毒駕撞死...校方不敢告訴學生

宜蘭市中山路北門口昨晚發生毒駕造成1死3傷的重大車禍，死者為縣內某私立中小學教書的59歲鍾姓女老師，停等紅燈遭追撞無辜慘死。校方今天表示，鍾老師教學具創意，也很有善心，還會勸募冬衣送給弱勢，與學生相處得很好，不幸驟逝，擔心學生無法承受，暫未宣布死訊，將安排諮商師輔導學生。

從制度化治理到可被學習的永續實踐：元智大學推動SDGs的人才培育與治理路徑

元智大學（簡稱元智）自創校以來，即以「創新、共融、永續」作為辦學發展的重要精神，長期強調科技、人文及管理的整合，並關注教育、產業及社會之間的連結。許多今日被歸類為ESG或USR的實踐，其實早已內嵌於校務運作、教學設計及社會參與之中，並非近年才因應外部趨勢而起。在此基礎上，元智推動永續發展，係基於長期辦學遠見，思考大學在快速變動的社會與產業環境中，如何建立可長期運作、可被檢視且能持續精進的治理能力。學校將永續視為校務決策與資源配置的重要思維框架，透過制度設計與治理架構，使其實際影響教學、研究、行政及校園日常運作。近年來，隨著校級永續治理架構逐步建構，元智整合既有行動並連結SDGs的語彙，形塑清楚的發展主軸與推動節奏。本文即以此為基礎，說明本校如何結合校務遠見、制度設計及人才培育機制，建構具示範價值的SDGs推動模式，回應高教品質保證對永續治理的期待。

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

雙北私中入學考本周迎來「超級星期六」，至少15所明星私中同天考試，包括私校七雄中的再興、薇閣、東山與復興。其中復興招60人有700人報名，錄取率8.6%；周日登場的靜心約招27個人，報名人數450人，錄取率更僅6%。少子化下，私中招生逆勢成長，成了高淘汰率的升學戰場。校安事件、升學表現與家長焦慮，如何交織成這波私中熱潮？

