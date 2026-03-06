教部推轉型正義補課專區 說歷史課沒說完的故事

轉型正義已納入108課綱，但舊課綱相關內容較少，教育部今天宣布推動「轉型正義補課專區」，述說歷史課程沒說完的故事，首期主題聚焦228事件，提供多項影音、書籍資源。

教育部今天發布新聞稿，宣布啟動「轉型正義補課專區」專屬網頁，將艱澀的史料化為易讀的數位素材，讓大眾更容易理解威權統治時期的歷史背景。

第一堂課以民國36年發生的228事件為主題，由二二八事件紀念基金會執行長藍士博拍攝影片，深入淺出地介紹228事件的結構性成因、事件發展、產生的影響，以及如何延續並開啟「白色恐怖時期」等。

教育部指出，「轉型正義補課專區」專區內容包含「影片、導讀、延伸閱讀及下一堂課」等單元。每月將以台灣重要的歷史事件或人物為主題推出內容，讓歷史知識更貼近大眾生活，並降低理解門檻。

教育部長鄭英耀日前前往國家人權博物館（景美園區）參訪，實際走讀歷史場域，並聆聽政治受難者陳欽生及簡中生導覽分享。

鄭英耀表示，歷史不只存在課本裡，也存在這片土地的記憶之中。「當我們願意理解歷史，就更能珍惜現在，也更懂得守護民主與自由的價值。」

教育部期盼透過「轉型正義補課專區」，引導民眾在理解中學習包容，珍惜台灣得來不易的民主發展成果。

現行12年國教課綱有關「轉型正義」的學習，主要透過社會領域課程來完成。除了歷史科，公民科也有許多內容，例如探討憲法如何規範國家公權力的行使，進而保障人權等。