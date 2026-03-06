教部推轉型正義補課專區 說歷史課沒說完的故事
轉型正義已納入108課綱，但舊課綱相關內容較少，教育部今天宣布推動「轉型正義補課專區」，述說歷史課程沒說完的故事，首期主題聚焦228事件，提供多項影音、書籍資源。
教育部今天發布新聞稿，宣布啟動「轉型正義補課專區」專屬網頁，將艱澀的史料化為易讀的數位素材，讓大眾更容易理解威權統治時期的歷史背景。
第一堂課以民國36年發生的228事件為主題，由二二八事件紀念基金會執行長藍士博拍攝影片，深入淺出地介紹228事件的結構性成因、事件發展、產生的影響，以及如何延續並開啟「白色恐怖時期」等。
教育部指出，「轉型正義補課專區」專區內容包含「影片、導讀、延伸閱讀及下一堂課」等單元。每月將以台灣重要的歷史事件或人物為主題推出內容，讓歷史知識更貼近大眾生活，並降低理解門檻。
教育部長鄭英耀日前前往國家人權博物館（景美園區）參訪，實際走讀歷史場域，並聆聽政治受難者陳欽生及簡中生導覽分享。
鄭英耀表示，歷史不只存在課本裡，也存在這片土地的記憶之中。「當我們願意理解歷史，就更能珍惜現在，也更懂得守護民主與自由的價值。」
教育部期盼透過「轉型正義補課專區」，引導民眾在理解中學習包容，珍惜台灣得來不易的民主發展成果。
現行12年國教課綱有關「轉型正義」的學習，主要透過社會領域課程來完成。除了歷史科，公民科也有許多內容，例如探討憲法如何規範國家公權力的行使，進而保障人權等。
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。