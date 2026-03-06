學校午餐培力課程數位化 逾千人取得食藥署認證

校園餐飲從業人員遍布全台各地，每年須參與8小時的衛生講習，舟車往返相當麻煩。教育部推動數位平台線上學習，目前已有1567人完成8小時課程，成功取得食藥署認證時數。

教育部今天發布新聞稿，自民國111年度委託成功大學推動的「學校午餐廚勤人員e化培力課程系統」，依據衛生福利部食品藥物管理署的食品衛生規範，錄製6大主題課程，學校餐飲人員線上學習後，完成評量，即可獲得認證時數。

教育部每年規劃「蔬食食材結合烹飪技巧」實務課程，提升人員的蔬菜料理能力，例如衛福部「植物為主飲食手冊」推薦的金瓜蔬菜燉飯、蔬菜豆腐煎餅等，在兼顧營養均衡的同時，也能展現菜色變化與風味多樣性。

教育部強調，學校午餐是學生每日重要的健康基礎，未來將持續透過制度化培訓、科技工具導入及專業內容深化，打造安全、營養、永續且具教育意義的校園飲食環境，讓學生都能安心吃、健康吃、快樂吃。