學校午餐培力課程數位化 逾千人取得食藥署認證

中央社／ 記者陳至中台北6日電

校園餐飲從業人員遍布全台各地，每年須參與8小時的衛生講習，舟車往返相當麻煩。教育部推動數位平台線上學習，目前已有1567人完成8小時課程，成功取得食藥署認證時數。

教育部今天發布新聞稿，自民國111年度委託成功大學推動的「學校午餐廚勤人員e化培力課程系統」，依據衛生福利部食品藥物管理署的食品衛生規範，錄製6大主題課程，學校餐飲人員線上學習後，完成評量，即可獲得認證時數。

教育部每年規劃「蔬食食材結合烹飪技巧」實務課程，提升人員的蔬菜料理能力，例如衛福部「植物為主飲食手冊」推薦的金瓜蔬菜燉飯、蔬菜豆腐煎餅等，在兼顧營養均衡的同時，也能展現菜色變化與風味多樣性。

教育部強調，學校午餐是學生每日重要的健康基礎，未來將持續透過制度化培訓、科技工具導入及專業內容深化，打造安全、營養、永續且具教育意義的校園飲食環境，讓學生都能安心吃、健康吃、快樂吃。

成功大學 衛福部 食藥署

相關新聞

熱心募冬衣助弱勢 宜蘭暖心女老師遭毒駕撞死...校方不敢告訴學生

宜蘭市中山路北門口昨晚發生毒駕造成1死3傷的重大車禍，死者為縣內某私立中小學教書的59歲鍾姓女老師，停等紅燈遭追撞無辜慘死。校方今天表示，鍾老師教學具創意，也很有善心，還會勸募冬衣送給弱勢，與學生相處得很好，不幸驟逝，擔心學生無法承受，暫未宣布死訊，將安排諮商師輔導學生。

觀察站／應對少師化 政府總搔不到癢處

台灣人口出生率節節下降，中小學多面臨減班，然而近年不只少子化，教育現場更遭遇少師化風暴。少子化與少師化多少互為表裡，少子化導致班級縮編、正式教師開缺不易，另一方面卻又是制度缺漏使然，如年金改革、不盡完備的校事會議制度，都將年輕人力推離教學現場，願執教鞭者愈來愈少，教學現場正遭逢「雙少」困境。

退休新制有盲區！今年退休達標教師 被迫「再當2年」

明年起公立學校教職員退休指標數將調升至八十五，且從原本的五十歲調整為需年滿五十五才能退休。全國教育產業總工會指出，此一新制將造成今年下半年已達到指標數的教師，要配合退休生效日延至明年初，甚至被迫延至一一八年才能退休，政府可以改革，但不應讓達標者成為改革下的犧牲品。

讓永續成為一所大學的可信任能力：以高教品保視角解析國立成功大學推動SDGs的治理設計、社會創新與人才培育

國立成功大學（簡稱成大）近年的實踐顯示，永續推動若能以完善的品保機制為基礎，並透過場域深耕與人文關懷加以落實，便能同時兼顧制度穩定性與情感連結，使永續從計畫層次深化為可被信任、可長期運作的校務能力。本文因此嘗試以高教品保視角，說明成大如何在制度與實踐之間建立可追溯的證據鏈，使永續既能被檢核，也能被理解，進而成為一所大學的「可信任能力」。

從制度化治理到可被學習的永續實踐：元智大學推動SDGs的人才培育與治理路徑

元智大學（簡稱元智）自創校以來，即以「創新、共融、永續」作為辦學發展的重要精神，長期強調科技、人文及管理的整合，並關注教育、產業及社會之間的連結。許多今日被歸類為ESG或USR的實踐，其實早已內嵌於校務運作、教學設計及社會參與之中，並非近年才因應外部趨勢而起。在此基礎上，元智推動永續發展，係基於長期辦學遠見，思考大學在快速變動的社會與產業環境中，如何建立可長期運作、可被檢視且能持續精進的治理能力。學校將永續視為校務決策與資源配置的重要思維框架，透過制度設計與治理架構，使其實際影響教學、研究、行政及校園日常運作。近年來，隨著校級永續治理架構逐步建構，元智整合既有行動並連結SDGs的語彙，形塑清楚的發展主軸與推動節奏。本文即以此為基礎，說明本校如何結合校務遠見、制度設計及人才培育機制，建構具示範價值的SDGs推動模式，回應高教品質保證對永續治理的期待。

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

雙北私中入學考本周迎來「超級星期六」，至少15所明星私中同天考試，包括私校七雄中的再興、薇閣、東山與復興。其中復興招60人有700人報名，錄取率8.6%；周日登場的靜心約招27個人，報名人數450人，錄取率更僅6%。少子化下，私中招生逆勢成長，成了高淘汰率的升學戰場。校安事件、升學表現與家長焦慮，如何交織成這波私中熱潮？

