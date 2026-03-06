熱心募冬衣助弱勢 宜蘭暖心女老師遭毒駕撞死...校方不敢告訴學生

宜蘭市中山路北門口昨晚發生毒駕造成1死3傷的重大車禍，死者為縣內某私立中小學教書的59歲鍾姓女老師，停等紅燈遭追撞無辜慘死。校方今天表示，鍾老師教學具創意，也很有善心，還會勸募冬衣送給弱勢，與學生相處得很好，不幸驟逝，擔心學生無法承受，暫未宣布死訊，將安排諮商師輔導學生。

鍾姓女老師退休後，6年前轉到這所私立中小學任職，也在宜蘭買房子，目前擔任小學3年級導師，她的姪子也在同校就讀小學6年級。

校方表示，鍾姓女老師的專長是數學，會使用教具授課，教學相當活潑，她的個性和善，和同事、學生都相處得很好，也受到家長歡迎。

此外，她還非常照顧外籍同事，大方提供住宿給兩名來自菲律賓的老師，還每天接送上下班，寒流來時，她主動募捐冬衣送給弱勢者禦寒，相當善良也貼心。

鍾姓女老師昨晚駕車返家途中，在宜蘭市北門口停等紅燈時，遭毒駕的林姓男子追撞慘死，讓同事相當哀痛不捨。校方表示，因擔憂學生無法承受，暫時還沒有告知鍾老師意外身故的消息，但已安排2位主任暫代鍾的導師職務，也已聯繫諮商師入校為學生心理輔導。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

宜蘭鍾姓女老師善良、溫暖，不幸遭毒駕賓士車追撞喪命，讓校方感到不捨。圖／民眾提供

鍾姓女老師昨晚在宜蘭市北門口停等紅燈時遭毒駕賓士車追撞，鍾的車輛被撞爛，無辜喪命。記者戴永華／攝影