台南市AI學習日3/25啟動 逾150國小、3千學童響應
台南市長黃偉哲今天宣布，「台南市AI學習日」3月25日啟動，預定全市逾150所國小、3000名學童同步響應，也讓台南市成為台灣第一個全面推動AI（人工智慧）素養教育的縣市。
黃偉哲與新營國小學生今天共同體驗AI圖像生成課程，他說，台南市推動AI教育，讓科技融入日常教學，各校電腦教室協助教師將AI應用結合課綱課程，透過邊緣運算技術進行AI圖像生成，即時與師生互動，有效降低雲端運算大量能源消耗，兼顧科技學習與節能理念。
黃偉哲同時鼓勵學校培育「種子教師」，推廣AI教學經驗，讓AI素養教育在校園間逐步擴散，未來也可評估設立AI學習中心，進一步與社區互動交流。
南市府教育局指出，台南長期推動數位科技融入差異化教學，藉由科技輔助孩子適性發展，不只被動接收AI資訊，更具備判斷力、善用AI解決真實生活問題。
教育局說明，「台南市AI學習日」將導入「問、用、管、造」四大AI核心能力，以「線上講師x班級公播」連線模式視訊授課，打破城鄉藩籬，確保學生享有同等優質學習資源。
