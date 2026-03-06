快訊

台南市AI學習日3/25啟動 逾150國小、3千學童響應

中央社／ 台南6日電

台南市長黃偉哲今天宣布，「台南市AI學習日」3月25日啟動，預定全市逾150所國小、3000名學童同步響應，也讓台南市成為台灣第一個全面推動AI（人工智慧）素養教育的縣市。

黃偉哲與新營國小學生今天共同體驗AI圖像生成課程，他說，台南市推動AI教育，讓科技融入日常教學，各校電腦教室協助教師將AI應用結合課綱課程，透過邊緣運算技術進行AI圖像生成，即時與師生互動，有效降低雲端運算大量能源消耗，兼顧科技學習與節能理念。

黃偉哲同時鼓勵學校培育「種子教師」，推廣AI教學經驗，讓AI素養教育在校園間逐步擴散，未來也可評估設立AI學習中心，進一步與社區互動交流。

南市府教育局指出，台南長期推動數位科技融入差異化教學，藉由科技輔助孩子適性發展，不只被動接收AI資訊，更具備判斷力、善用AI解決真實生活問題。

教育局說明，「台南市AI學習日」將導入「問、用、管、造」四大AI核心能力，以「線上講師x班級公播」連線模式視訊授課，打破城鄉藩籬，確保學生享有同等優質學習資源。

雲端運算 教育局 人工智慧

相關新聞

熱心募冬衣助弱勢 宜蘭暖心女老師遭毒駕撞死...校方不敢告訴學生

宜蘭市中山路北門口昨晚發生毒駕造成1死3傷的重大車禍，死者為縣內某私立中小學教書的59歲鍾姓女老師，停等紅燈遭追撞無辜慘死。校方今天表示，鍾老師教學具創意，也很有善心，還會勸募冬衣送給弱勢，與學生相處得很好，不幸驟逝，擔心學生無法承受，暫未宣布死訊，將安排諮商師輔導學生。

觀察站／應對少師化 政府總搔不到癢處

台灣人口出生率節節下降，中小學多面臨減班，然而近年不只少子化，教育現場更遭遇少師化風暴。少子化與少師化多少互為表裡，少子化導致班級縮編、正式教師開缺不易，另一方面卻又是制度缺漏使然，如年金改革、不盡完備的校事會議制度，都將年輕人力推離教學現場，願執教鞭者愈來愈少，教學現場正遭逢「雙少」困境。

退休新制有盲區！今年退休達標教師 被迫「再當2年」

明年起公立學校教職員退休指標數將調升至八十五，且從原本的五十歲調整為需年滿五十五才能退休。全國教育產業總工會指出，此一新制將造成今年下半年已達到指標數的教師，要配合退休生效日延至明年初，甚至被迫延至一一八年才能退休，政府可以改革，但不應讓達標者成為改革下的犧牲品。

讓永續成為一所大學的可信任能力：以高教品保視角解析國立成功大學推動SDGs的治理設計、社會創新與人才培育

國立成功大學（簡稱成大）近年的實踐顯示，永續推動若能以完善的品保機制為基礎，並透過場域深耕與人文關懷加以落實，便能同時兼顧制度穩定性與情感連結，使永續從計畫層次深化為可被信任、可長期運作的校務能力。本文因此嘗試以高教品保視角，說明成大如何在制度與實踐之間建立可追溯的證據鏈，使永續既能被檢核，也能被理解，進而成為一所大學的「可信任能力」。

從制度化治理到可被學習的永續實踐：元智大學推動SDGs的人才培育與治理路徑

元智大學（簡稱元智）自創校以來，即以「創新、共融、永續」作為辦學發展的重要精神，長期強調科技、人文及管理的整合，並關注教育、產業及社會之間的連結。許多今日被歸類為ESG或USR的實踐，其實早已內嵌於校務運作、教學設計及社會參與之中，並非近年才因應外部趨勢而起。在此基礎上，元智推動永續發展，係基於長期辦學遠見，思考大學在快速變動的社會與產業環境中，如何建立可長期運作、可被檢視且能持續精進的治理能力。學校將永續視為校務決策與資源配置的重要思維框架，透過制度設計與治理架構，使其實際影響教學、研究、行政及校園日常運作。近年來，隨著校級永續治理架構逐步建構，元智整合既有行動並連結SDGs的語彙，形塑清楚的發展主軸與推動節奏。本文即以此為基礎，說明本校如何結合校務遠見、制度設計及人才培育機制，建構具示範價值的SDGs推動模式，回應高教品質保證對永續治理的期待。

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

雙北私中入學考本周迎來「超級星期六」，至少15所明星私中同天考試，包括私校七雄中的再興、薇閣、東山與復興。其中復興招60人有700人報名，錄取率8.6%；周日登場的靜心約招27個人，報名人數450人，錄取率更僅6%。少子化下，私中招生逆勢成長，成了高淘汰率的升學戰場。校安事件、升學表現與家長焦慮，如何交織成這波私中熱潮？

