教助員直白說 重點在「不須面對家長」

隨著特教助理員待遇逐步改善，幼教現場出現老師轉任助理員的現象。兩名受訪老師表示，相較於教保員需要承擔帶班壓力與親師溝通，教助員工作時間固定、情緒負擔較低，是吸引她們轉職的重要原因。

曾任教保員的張老師去年底選擇轉任特教助理員。她表示，教保員月薪約四萬出頭，但每天從早上八時忙到下午五時，除了帶班外還要處理行政工作、填寫紀錄，並與家長溝通，有時下班後甚至假日也會收到家長訊息，需要即時回覆。

「其實工作壓力很大，感覺幾乎整天都在工作。」張老師說，相較之下，教助員雖然薪資略低，但能準時上下班，也不需要直接面對家長，生活節奏比較穩定，因此決定轉職。

另一位即將離開幼兒園的陳老師也表示，自己幾乎整天綁在幼兒園，假日還要處理行政資料與活動準備。領著不上不下的薪水，卻承受來自園所與家長的雙重壓力，難以兼顧家庭與工作。原本她打算暫時辭職當全職媽媽，但後來看到特教助理員職缺，工作時間相對彈性，對需要照顧孩子的她而言更容易安排生活，因而決定轉任特教助理員。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，這反映出當前幼教職場存在「勞動報酬與工作內容失衡」的問題。部分高專業、高責任的教保工作，未能獲得相對應的制度保障與報酬，使部分老師轉向壓力較低的職務。他也指出，若要穩定幼教師資，不能只靠調薪，必須重新檢視整體職場設計。