工時彈性 教保員紛紛轉任教助員

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
有愈來愈多教保員轉任特教助理員，幼教現場師資穩定出現隱憂。圖為示意圖，非當事人。記者黃仲裕／攝影
有愈來愈多教保員轉任特教助理員，幼教現場師資穩定出現隱憂。圖為示意圖，非當事人。記者黃仲裕／攝影

代理教師「年資敘薪」制度去年八月上路，公立幼兒園已出現不少教保員離職轉往代理教師。幼教界再觀察到，開始有不少教保員轉任特教助理員的趨勢，現場師資穩定出現隱憂。

特教助理員主要配合教師教學需求，協助班上特殊生學習。在非營利幼兒園中，若一班有兩名以上特教生，即可聘用全日制助理員。其工時通常為每日八小時，也有上、下午半日制。

教保產業工會理事簡瑞連表示，工會紀錄中已有十多位教保員轉任教助員，隨著最低工資時薪提高，半天班教助員月薪約一萬七千元，全日班約三萬五千元，與教師或教保員第一級薪資僅差五、六千元，再加上久任獎金制度，薪資差距不大，卻能選擇半天或全天班，對部分教保員具有吸引力。

除了薪資差距縮小，工作負擔也是原因之一。中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣指出，特教助理員主要負責特教生日常支持與觀察紀錄，不需撰寫ＩＥＰ、教案或學習評量，也無須處理親師溝通與課後行政工作。相較之下，教保員與教師除了教學外，情緒勞動與工作壓力明顯更高。

然而，這樣的流動也可能對幼教現場造成影響。簡瑞連表示，當教師流動性提高，園所需不斷培訓新人，行政負擔增加，也可能影響親師關係建立。

蘇傳臣則提醒，幼教與幼保相關科系人力近年逐漸減少，若留在第一線的專業教師再被吸引至助理職務，恐動搖幼教品質基礎。他認為，改善特教支持人力固然重要，但若制度只「補助理、不補本職」，恐讓幼兒園陷入穩定師資不足的困境。

國教署則表示，有關教保員薪資及敘薪制度，目前正進行整體盤整與研議，希望透過制度調整穩定教保服務人力。

教師 國教署 最低工資

隨著特教助理員待遇逐步改善，幼教現場出現老師轉任助理員的現象。兩名受訪老師表示，相較於教保員需要承擔帶班壓力與親師溝通，教助員工作時間固定、情緒負擔較低，是吸引她們轉職的重要原因。

觀察站／應對少師化 政府總搔不到癢處

台灣人口出生率節節下降，中小學多面臨減班，然而近年不只少子化，教育現場更遭遇少師化風暴。少子化與少師化多少互為表裡，少子化導致班級縮編、正式教師開缺不易，另一方面卻又是制度缺漏使然，如年金改革、不盡完備的校事會議制度，都將年輕人力推離教學現場，願執教鞭者愈來愈少，教學現場正遭逢「雙少」困境。

退休新制有盲區！今年退休達標教師 被迫「再當2年」

明年起公立學校教職員退休指標數將調升至八十五，且從原本的五十歲調整為需年滿五十五才能退休。全國教育產業總工會指出，此一新制將造成今年下半年已達到指標數的教師，要配合退休生效日延至明年初，甚至被迫延至一一八年才能退休，政府可以改革，但不應讓達標者成為改革下的犧牲品。

用台語教水電修繕爆紅 「水電爸爸」獲獎：希望更多人看見本土語力量

以台語拍攝水電教學影片、在網路上累積超過66萬粉絲的知識型youtuber「水電爸爸」黃志堯與兒子黃碩彥，獲得教育部本土語言獎團體獎肯定。黃志堯今天受訪時表示，能夠得到這個獎非常開心，也希望透過影片讓更多人看見本土語言的價值，並讓生活技能更容易被理解與傳承。

讓永續成為一所大學的可信任能力：以高教品保視角解析國立成功大學推動SDGs的治理設計、社會創新與人才培育

國立成功大學（簡稱成大）近年的實踐顯示，永續推動若能以完善的品保機制為基礎，並透過場域深耕與人文關懷加以落實，便能同時兼顧制度穩定性與情感連結，使永續從計畫層次深化為可被信任、可長期運作的校務能力。本文因此嘗試以高教品保視角，說明成大如何在制度與實踐之間建立可追溯的證據鏈，使永續既能被檢核，也能被理解，進而成為一所大學的「可信任能力」。

