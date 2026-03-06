工時彈性 教保員紛紛轉任教助員

代理教師「年資敘薪」制度去年八月上路，公立幼兒園已出現不少教保員離職轉往代理教師。幼教界再觀察到，開始有不少教保員轉任特教助理員的趨勢，現場師資穩定出現隱憂。

特教助理員主要配合教師教學需求，協助班上特殊生學習。在非營利幼兒園中，若一班有兩名以上特教生，即可聘用全日制助理員。其工時通常為每日八小時，也有上、下午半日制。

教保產業工會理事簡瑞連表示，工會紀錄中已有十多位教保員轉任教助員，隨著最低工資時薪提高，半天班教助員月薪約一萬七千元，全日班約三萬五千元，與教師或教保員第一級薪資僅差五、六千元，再加上久任獎金制度，薪資差距不大，卻能選擇半天或全天班，對部分教保員具有吸引力。

除了薪資差距縮小，工作負擔也是原因之一。中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣指出，特教助理員主要負責特教生日常支持與觀察紀錄，不需撰寫ＩＥＰ、教案或學習評量，也無須處理親師溝通與課後行政工作。相較之下，教保員與教師除了教學外，情緒勞動與工作壓力明顯更高。

然而，這樣的流動也可能對幼教現場造成影響。簡瑞連表示，當教師流動性提高，園所需不斷培訓新人，行政負擔增加，也可能影響親師關係建立。

蘇傳臣則提醒，幼教與幼保相關科系人力近年逐漸減少，若留在第一線的專業教師再被吸引至助理職務，恐動搖幼教品質基礎。他認為，改善特教支持人力固然重要，但若制度只「補助理、不補本職」，恐讓幼兒園陷入穩定師資不足的困境。

國教署則表示，有關教保員薪資及敘薪制度，目前正進行整體盤整與研議，希望透過制度調整穩定教保服務人力。