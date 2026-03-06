工時彈性 教保員紛紛轉任教助員
代理教師「年資敘薪」制度去年八月上路，公立幼兒園已出現不少教保員離職轉往代理教師。幼教界再觀察到，開始有不少教保員轉任特教助理員的趨勢，現場師資穩定出現隱憂。
特教助理員主要配合教師教學需求，協助班上特殊生學習。在非營利幼兒園中，若一班有兩名以上特教生，即可聘用全日制助理員。其工時通常為每日八小時，也有上、下午半日制。
教保產業工會理事簡瑞連表示，工會紀錄中已有十多位教保員轉任教助員，隨著最低工資時薪提高，半天班教助員月薪約一萬七千元，全日班約三萬五千元，與教師或教保員第一級薪資僅差五、六千元，再加上久任獎金制度，薪資差距不大，卻能選擇半天或全天班，對部分教保員具有吸引力。
除了薪資差距縮小，工作負擔也是原因之一。中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣指出，特教助理員主要負責特教生日常支持與觀察紀錄，不需撰寫ＩＥＰ、教案或學習評量，也無須處理親師溝通與課後行政工作。相較之下，教保員與教師除了教學外，情緒勞動與工作壓力明顯更高。
然而，這樣的流動也可能對幼教現場造成影響。簡瑞連表示，當教師流動性提高，園所需不斷培訓新人，行政負擔增加，也可能影響親師關係建立。
蘇傳臣則提醒，幼教與幼保相關科系人力近年逐漸減少，若留在第一線的專業教師再被吸引至助理職務，恐動搖幼教品質基礎。他認為，改善特教支持人力固然重要，但若制度只「補助理、不補本職」，恐讓幼兒園陷入穩定師資不足的困境。
國教署則表示，有關教保員薪資及敘薪制度，目前正進行整體盤整與研議，希望透過制度調整穩定教保服務人力。
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。