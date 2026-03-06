聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／應對少師化 政府總搔不到癢處

聯合報／ 本報記者許維寧
台灣人口出生率節節下降，中小學多面臨減班，然而近年不只少子化，教育現場更遭遇少師化風暴。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣人口出生率節節下降，中小學多面臨減班，然而近年不只少子化，教育現場更遭遇少師化風暴。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣人口出生率節節下降，中小學多面臨減班，然而近年不只少子化，教育現場更遭遇少師化風暴。少子化與少師化多少互為表裡，少子化導致班級縮編、正式教師開缺不易，另一方面卻又是制度缺漏使然，如年金改革、不盡完備的校事會議制度，都將年輕人力推離教學現場，願執教鞭者愈來愈少，教學現場正遭逢「雙少」困境。

然而，少子化下其實正是優化教學環境、實施精緻小班教學的時機，不再囿於過去大班教學的瓶頸，但少子化的火車卻與少師化對撞，政府難辭其咎。

從年金改革伊始，一一二年起公教人員退休金改為提撥制，不再優渥的退休制度先讓鐵飯碗先蒙塵；之後充滿缺漏的校事會議制度倉促上路，教師飽受匿名投訴之苦、動輒得咎，更形同制度面的傷口。

近年則伴隨景氣上揚、業界薪資抬頭，但公教人員調薪卻始終跟不上飛漲的物價，教師職業從薪資到體制都面臨數起痛擊，即便教育主管機關近年雖嘗試「補破網」，如祭出放寬專技教師制度，讓有具備六年業界工作經驗者，修完八個教育學分就能獲得等同正式教師的待遇；或者欲修法，提升師培公費生賠償金，讓師培生認賠殺出不再這麼容易。

教育部政策始終搔不到癢處，政策傾向向外降低門檻與向內綑綁，但此舉其實並不會增加投入意願，反而可能回頭傷害過去師資培育嚴謹的形象，無疑也在向外界釋放訊息，師資培育能恣意增減專業；學生更可能因為放棄師培，需面臨更高額的賠償而卻步。

教師職場正面臨蠟燭多頭燒，但教育部卻始終沒有提出具體且一貫的政策目標。若真有心解決，應提升體制誘因、拔擢職場環境，而非斲傷專業，或對已入場者祭出腳鐐，否則就只是從教育的大家長，成為傷害教育的幫凶。

教育部 教育

延伸閱讀

部分教師被迫延後2年退休難題 新制恐致「老的不退、新人不來」

當母職成為隱形的薪資懲罰

高虹安拍板！竹市啟動「3年3階段」 調降國小班級至28人

人口崩跌 教育部還要看天吃飯？

相關新聞

教助員直白說 重點在「不須面對家長」

隨著特教助理員待遇逐步改善，幼教現場出現老師轉任助理員的現象。兩名受訪老師表示，相較於教保員需要承擔帶班壓力與親師溝通，教助員工作時間固定、情緒負擔較低，是吸引她們轉職的重要原因。

工時彈性 教保員紛紛轉任教助員

代理教師「年資敘薪」制度去年八月上路，公立幼兒園已出現不少教保員離職轉往代理教師。幼教界再觀察到，開始有不少教保員轉任特教助理員的趨勢，現場師資穩定出現隱憂。

觀察站／應對少師化 政府總搔不到癢處

台灣人口出生率節節下降，中小學多面臨減班，然而近年不只少子化，教育現場更遭遇少師化風暴。少子化與少師化多少互為表裡，少子化導致班級縮編、正式教師開缺不易，另一方面卻又是制度缺漏使然，如年金改革、不盡完備的校事會議制度，都將年輕人力推離教學現場，願執教鞭者愈來愈少，教學現場正遭逢「雙少」困境。

退休新制有盲區！今年退休達標教師 被迫「再當2年」

明年起公立學校教職員退休指標數將調升至八十五，且從原本的五十歲調整為需年滿五十五才能退休。全國教育產業總工會指出，此一新制將造成今年下半年已達到指標數的教師，要配合退休生效日延至明年初，甚至被迫延至一一八年才能退休，政府可以改革，但不應讓達標者成為改革下的犧牲品。

用台語教水電修繕爆紅 「水電爸爸」獲獎：希望更多人看見本土語力量

以台語拍攝水電教學影片、在網路上累積超過66萬粉絲的知識型youtuber「水電爸爸」黃志堯與兒子黃碩彥，獲得教育部本土語言獎團體獎肯定。黃志堯今天受訪時表示，能夠得到這個獎非常開心，也希望透過影片讓更多人看見本土語言的價值，並讓生活技能更容易被理解與傳承。

讓永續成為一所大學的可信任能力：以高教品保視角解析國立成功大學推動SDGs的治理設計、社會創新與人才培育

國立成功大學（簡稱成大）近年的實踐顯示，永續推動若能以完善的品保機制為基礎，並透過場域深耕與人文關懷加以落實，便能同時兼顧制度穩定性與情感連結，使永續從計畫層次深化為可被信任、可長期運作的校務能力。本文因此嘗試以高教品保視角，說明成大如何在制度與實踐之間建立可追溯的證據鏈，使永續既能被檢核，也能被理解，進而成為一所大學的「可信任能力」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。