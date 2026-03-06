觀察站／應對少師化 政府總搔不到癢處

台灣人口出生率節節下降，中小學多面臨減班，然而近年不只少子化，教育現場更遭遇少師化風暴。少子化與少師化多少互為表裡，少子化導致班級縮編、正式教師開缺不易，另一方面卻又是制度缺漏使然，如年金改革、不盡完備的校事會議制度，都將年輕人力推離教學現場，願執教鞭者愈來愈少，教學現場正遭逢「雙少」困境。

然而，少子化下其實正是優化教學環境、實施精緻小班教學的時機，不再囿於過去大班教學的瓶頸，但少子化的火車卻與少師化對撞，政府難辭其咎。

從年金改革伊始，一一二年起公教人員退休金改為提撥制，不再優渥的退休制度先讓鐵飯碗先蒙塵；之後充滿缺漏的校事會議制度倉促上路，教師飽受匿名投訴之苦、動輒得咎，更形同制度面的傷口。

近年則伴隨景氣上揚、業界薪資抬頭，但公教人員調薪卻始終跟不上飛漲的物價，教師職業從薪資到體制都面臨數起痛擊，即便教育主管機關近年雖嘗試「補破網」，如祭出放寬專技教師制度，讓有具備六年業界工作經驗者，修完八個教育學分就能獲得等同正式教師的待遇；或者欲修法，提升師培公費生賠償金，讓師培生認賠殺出不再這麼容易。

但教育部政策始終搔不到癢處，政策傾向向外降低門檻與向內綑綁，但此舉其實並不會增加投入意願，反而可能回頭傷害過去師資培育嚴謹的形象，無疑也在向外界釋放訊息，師資培育能恣意增減專業；學生更可能因為放棄師培，需面臨更高額的賠償而卻步。

教師職場正面臨蠟燭多頭燒，但教育部卻始終沒有提出具體且一貫的政策目標。若真有心解決，應提升體制誘因、拔擢職場環境，而非斲傷專業，或對已入場者祭出腳鐐，否則就只是從教育的大家長，成為傷害教育的幫凶。