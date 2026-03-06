教職工作環境惡化 基層師嘆「年輕人卻步」

明年起公立學校教職員退休指標數將調升，教團憂心，恐有一批教師因遇上制度迭代被迫延後退休。教育現場的老師指出，教職工作環境惡化、薪資跟不上物價通膨，退休金變革讓公教不再是鐵飯碗，年輕人卻步，加上開缺少，教職的平均年齡一再上升。

高雄市三民家商教師臧俊維表示，一一二年七月後初任的公教人員適用退撫新制，從確定給付制改為確定提撥制，退休金變革讓公教不再是鐵飯碗，再者，近年教師調薪也不若民間企業，薪資增幅跟不上物價波動，薪資與退休金的變革都降低了青年投入教職的願意。

臧俊維也說，其次如濫訴、校事會議等制度問題，都讓老師感嘆得不到制度的保護，而教育部解決年輕人不欲執教的方法，卻是如放寬專技教師制度，修八學分就能當老師，讓人覺得莫非經師培體系出來的教師，還不如業界五十歲轉職。

一名王姓師培生也憂心，聽學長姐分享，現在的學生自我意識很強，加上數位時代教學現場有更多困境與議題要處理，付出與工作量幾乎比不上報酬。自己就讀師培「大系」但近年也明顯感覺到學弟妹對當老師興趣缺缺、修讀師培的人愈來愈少，寧可去找更有趣的工作。

教育部統計，一○三學年國中四十歲以下教師占比為百分之五十四點六，其中卅五到卅九歲教師占比高達百分之廿三，是所有年齡層中最高者；但最新統計顯示，一一三學年國中四十歲以下教師占比僅剩百分之廿四點五，卅五到卅九歲教師占比更萎縮至百分之十一。

臧俊維也說，少子化下學校開缺趨於保守，新進教師自然變少；也因年金改革影響退休金，在職教師不敢這麼快退休，新血卻步、資深教師延退，都推升了教師平均年齡。