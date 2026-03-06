聽新聞
教職工作環境惡化 基層師嘆「年輕人卻步」

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成教育危機。示意圖。圖／聯合報系資料照片
愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成教育危機。示意圖。圖／聯合報系資料照片

明年起公立學校教職員退休指標數將調升，教團憂心，恐有一批教師因遇上制度迭代被迫延後退休。教育現場的老師指出，教職工作環境惡化、薪資跟不上物價通膨，退休金變革讓公教不再是鐵飯碗，年輕人卻步，加上開缺少，教職的平均年齡一再上升。

高雄市三民家商教師臧俊維表示，一一二年七月後初任的公教人員適用退撫新制，從確定給付制改為確定提撥制，退休金變革讓公教不再是鐵飯碗，再者，近年教師調薪也不若民間企業，薪資增幅跟不上物價波動，薪資與退休金的變革都降低了青年投入教職的願意。

臧俊維也說，其次如濫訴、校事會議等制度問題，都讓老師感嘆得不到制度的保護，而教育部解決年輕人不欲執教的方法，卻是如放寬專技教師制度，修八學分就能當老師，讓人覺得莫非經師培體系出來的教師，還不如業界五十歲轉職。

一名王姓師培生也憂心，聽學長姐分享，現在的學生自我意識很強，加上數位時代教學現場有更多困境與議題要處理，付出與工作量幾乎比不上報酬。自己就讀師培「大系」但近年也明顯感覺到學弟妹對當老師興趣缺缺、修讀師培的人愈來愈少，寧可去找更有趣的工作。

教育部統計，一○三學年國中四十歲以下教師占比為百分之五十四點六，其中卅五到卅九歲教師占比高達百分之廿三，是所有年齡層中最高者；但最新統計顯示，一一三學年國中四十歲以下教師占比僅剩百分之廿四點五，卅五到卅九歲教師占比更萎縮至百分之十一。

臧俊維也說，少子化下學校開缺趨於保守，新進教師自然變少；也因年金改革影響退休金，在職教師不敢這麼快退休，新血卻步、資深教師延退，都推升了教師平均年齡。

退休新制有盲區！今年退休達標教師 被迫「再當2年」

明年起公立學校教職員退休指標數將調升至八十五，且從原本的五十歲調整為需年滿五十五才能退休。全國教育產業總工會指出，此一新制將造成今年下半年已達到指標數的教師，要配合退休生效日延至明年初，甚至被迫延至一一八年才能退休，政府可以改革，但不應讓達標者成為改革下的犧牲品。

觀察站／應對少師化 政府總搔不到癢處

台灣人口出生率節節下降，中小學多面臨減班，然而近年不只少子化，教育現場更遭遇少師化風暴。少子化與少師化多少互為表裡，少子化導致班級縮編、正式教師開缺不易，另一方面卻又是制度缺漏使然，如年金改革、不盡完備的校事會議制度，都將年輕人力推離教學現場，願執教鞭者愈來愈少，教學現場正遭逢「雙少」困境。

工時彈性 教保員紛紛轉任教助員

代理教師「年資敘薪」制度去年八月上路，公立幼兒園已出現不少教保員離職轉往代理教師。幼教界再觀察到，開始有不少教保員轉任特教助理員的趨勢，現場師資穩定出現隱憂。

教助員直白說 重點在「不須面對家長」

隨著特教助理員待遇逐步改善，幼教現場出現老師轉任助理員的現象。兩名受訪老師表示，相較於教保員需要承擔帶班壓力與親師溝通，教助員工作時間固定、情緒負擔較低，是吸引她們轉職的重要原因。

用台語教水電修繕爆紅 「水電爸爸」獲獎：希望更多人看見本土語力量

以台語拍攝水電教學影片、在網路上累積超過66萬粉絲的知識型youtuber「水電爸爸」黃志堯與兒子黃碩彥，獲得教育部本土語言獎團體獎肯定。黃志堯今天受訪時表示，能夠得到這個獎非常開心，也希望透過影片讓更多人看見本土語言的價值，並讓生活技能更容易被理解與傳承。

